Месси – спортсмен года по версии Time

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу рейтинги Интер Майами Футбол

Лионель Месси стал спортсменом года по версии Time.

Американский журнал Time признал Месси лучшим спортсменом 2023 года.

В июне нападающий покинул «ПСЖ» в связи с истечением срока контракта, а в июле перешел в «Интер Майами» из МЛС.

После переезда в США Месси забил 10 голов в 7 матчах победного для «Интер Майами» Кубка лиг. Его команда не смогла выйти в плей-офф МЛС по итогам регулярного чемпионата.

Статистику 36-летнего нападающего можно найти здесь.

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103 комментария
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Комментаторы может посмотрят на календарь и зададутся вопросом, когда был оглашён спортсмен 2022 года этим же журналом (6 декабря 2022 года) и мог ли попасть Месси в тот список за победу на ЧМ22
Хотя для них это сложно, на что надеюсь)
+64
-22
+42
Ответ Artem Ka
Он еще и этих купил… ФИФА, Франс футбал, Катар, Тайм… да сколько же у него бабла?))
Целый ТАЙМ купил, самое влиятельное издание мира)
Ох уж этот Месси.
+47
-8
+39
Ответ ddddan 2
ладно 22 год - победил чм,заслужил а 23 за что?в майами перешел?
Мб потому что награда присуждалась до завершения ЧМ?
+36
-5
+31
Он еще и этих купил… ФИФА, Франс футбал, Катар, Тайм… да сколько же у него бабла?))
+34
-9
+25
Он не только спортсмен года, но и самый богатый и влиятельный человек в мире... Он владелец таких организаций и журналов, как: ФИФА, УЕФА, UNICEF, MLS, La liga, France Football, Time, ESPN, Marca и тд ( сам Илон Маск в шоке):)
+28
-8
+20
Заслуженно!!!
+30
-14
+16
Ответ ddddan 2
ладно 22 год - победил чм,заслужил а 23 за что?в майами перешел?
Учитывали и ЧМ.
Статью хоть прочитай.
+26
-11
+15
2023 год.
Джокович 3 ТБШ + итоговый + Финал Уимблдона
Ферстаппен чемпион Ф1 и куча рекордов
Месси - 0+0 в плей офф ЛЧ+ 1 гол в МЛС
Однозначно Месси спортсмен года🤣
+22
-13
+9
ладно 22 год - победил чм,заслужил
а 23 за что?в майами перешел?
+24
-16
+8
Ответ Ярик01
Комментаторы может посмотрят на календарь и зададутся вопросом, когда был оглашён спортсмен 2022 года этим же журналом (6 декабря 2022 года) и мог ли попасть Месси в тот список за победу на ЧМ22 Хотя для них это сложно, на что надеюсь)
В статье на сайте об этом буквально пишется, но пока средний комментатор спортса будет ее читать, все плюсики на свежих комментах разберут. Можно понять.
+16
-9
+7
Ответ Enchanter WIZZARD
2023 год. Джокович 3 ТБШ + итоговый + Финал Уимблдона Ферстаппен чемпион Ф1 и куча рекордов Месси - 0+0 в плей офф ЛЧ+ 1 гол в МЛС Однозначно Месси спортсмен года🤣
За ЧМ его спортсменом года назвали.
+9
-4
+5
Спортс как всегда накинул, не прояснив за какой период и когда награда... Новость ради срача получилась
+3
0
+3
Джокович должен был стать
+8
-5
+3
G.O.A.T
+14
-12
+2
Ответ Заборостроитель
Messi was the only player in Europe’s top leagues to have 20 or more goals and assists in all competitions during his final PSG season. Фрагмент из статьи TIME в источнике, объясните кто-нибудь, что это значит?
Возможно, что 20+20 только он набрал
+2
0
+2
Он не спортсмен,а медиа-фигура. Со спортом он закончил после 2:8 в 2020 году.
+12
-11
+1
Ответ Roman
Чемпионат мира был в 2022, а не в 2023
Перейди по ссылке и почитай.
Юзеры спортс ру умеют с источниками работать?
В статьк Тайм указан и ЧМ и выступление за Интер.
+7
-6
+1
Ответ Адилбек Туманшаев
Джокович должен был стать
С чего бы это?
У Месси триумф на турнире с аудиторией в несколько миллиардов.
ЧМ - событие номер 1 в истории, самый исторически значимый турнир в спорте.
+5
-4
+1
Месси лучший игрок в истории футбола, просто некоторым надо смирится.
+4
-3
+1
Если что, этот журнал признавал человеком года таких персонажей как Грета Тунберг и Вова Зеленский
+6
-5
+1
Лионель безусловная легенда и на вершине футбольного олимпа находится по праву, ещё не завершив карьеру. Но, что он сделал в этом году? ЧМ это 22, напомню.
В других видах спорта есть ребята гораздо круче.
+4
-3
+1
Согласен
+6
-5
+1
Ответ Domian
14 игр 11 голов 8 асстстов только за Интер + первый трофей в истории Интера. На это наложилось ЧМ, 61 очко по гол/пас в сезоне 22 - 23. Если это не спорт, то что?🤣
Кроме ЧМа остальное - фермерская лига из максимум второго десятка рейтинга чемпионатов. Просто поглядите, как разрывал Джокович теннис в этом году. Или каким гегемоном в F1 является сейчас Макс Ферстаппен. Их можно не любить, но они разорвали свои виды спорта. На самом высочайшем уровне. Лучшие в мире. А у Месси есть конкуренты, особенно за КАЛЕНДАРНЫЙ год. Статистика за 22-23? Можно ещё из десятых что-нибудь включить, чего нет. Сами же себе противоречите.
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Ответ VERBLYUD
В сезоне 22/23 он был единственным игроком с 20+ голами и 20+ ассистами за клуб.
в топ лигах Европы
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Ответ VERBLYUD
В сезоне 22/23 он был единственным игроком с 20+ голами и 20+ ассистами за клуб.
Спасибо, я уже подумал, что они статистику из МЛС приплюсовали к 16+16 за ПСЖ. Данные без ЛЧ оказывается смотрел.
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Ответ закрыт по беспределу
Глорики аргентинского гопника ликуют
зачем ликовать то? когда Месси лучший игрок в истории футбола это факт! это роногопы в себя придти не могут
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Ответ Ярик01
Возможно, что 20+20 только он набрал
Спасибо, я без ЛЧ статистику смотрел, думал они цифры из Майами приплюсовали.
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Ответ G.H.O.S.T.
Все Ваши доводы - это всё, что угодно, но только не спорт. Пусть его номинируют на человека года. Но, к спорту это не имеет особого отношения.
14 игр 11 голов 8 асстстов только за Интер + первый трофей в истории Интера.
На это наложилось ЧМ, 61 очко по гол/пас в сезоне 22 - 23.
Если это не спорт, то что?🤣
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Ответ G.H.O.S.T.
Те, кто отправляют статью читать, сами её читали вообще? Там прямым текстом говорится, что привёл к чемпионству Аргентину он в ПРОШЛОМ году. Там вся статья о том, что он надел потрясающую розовую футболку, что селебрити в вечер его дебюта за Интер Майами были в тени величайшего и что он поразил весь стадион потрясающим штрафным. Потом о всеобщей истерии и футболках с десяткой на спине на каждом фанате и о том, что Интер, увы, не смог попасть в плей-офф. Плюс остальная мишура о прилёте, телохранителях, волнении и Бэкхеме. Здесь спорта минимум, коллеги. Величие - безусловно. Но, это не за спортивные достижения. Чистейший маркетинг.
Это как Майклу Джордану дать спортсмена года за сезон в бейсболе😀
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Ответ Андрей Попов
Спортс как всегда накинул, не прояснив за какой период и когда награда... Новость ради срача получилась
В этом весь спортс.
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Ответ Domian
Статью не судьба прочитать? Там же расписано все. ЧМ учитывали как венец триумфа, об этом там целая статья. На спортс ру есть вообще те, кто дальше заголовка читает?
И что? Статью читал и моё мнение - это бред. Придумали причину снова носить на руках человека. Если ЧМ закончился 18 декабря прошлого года, а награду выдавали 6 декабря, то это их проблемы. Награда календарного года плевать хотела на сам календарь, как и Золотой мяч. Здесь не к Месси претензия, а к организаторам.
Почему, например, организаторы Оскара не устраивают церемонию в ноябре и не плюют на фильмы этого года, не успевшие выйти?
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Ответ Youzhny23
Комментарий скрыт
Ещё и премию Лаурентис (сразу два, чтоб два раза не ходить), и The Best. Плачь!))
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Пешеход года
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Глорики аргентинского гопника ликуют
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Месси - спортсмен года, Путин - человек года
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Кайф, опять наблюдать в комментах слезы и вой кринжебоев))
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Кто бы сомневался 😂
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Я конечно люблю Месси, но это уже слишком!
+4
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Ну здесь хотя бы понятно. Легенда футбола выиграл Чемпионат Мира.
+11
-11
0
Мы все дальше от бога
+6
-6
0
Норм достижение
+5
-5
0
если спортсмен года 2023 то есть вопросы, Ферстапен больше заслужил для меня
+4
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