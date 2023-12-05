Месси – спортсмен года по версии Time
Лионель Месси стал спортсменом года по версии Time.
Американский журнал Time признал Месси лучшим спортсменом 2023 года.
В июне нападающий покинул «ПСЖ» в связи с истечением срока контракта, а в июле перешел в «Интер Майами» из МЛС.
После переезда в США Месси забил 10 голов в 7 матчах победного для «Интер Майами» Кубка лиг. Его команда не смогла выйти в плей-офф МЛС по итогам регулярного чемпионата.
Статистику 36-летнего нападающего можно найти здесь.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Хотя для них это сложно, на что надеюсь)
Ох уж этот Месси.
Статью хоть прочитай.
Джокович 3 ТБШ + итоговый + Финал Уимблдона
Ферстаппен чемпион Ф1 и куча рекордов
Месси - 0+0 в плей офф ЛЧ+ 1 гол в МЛС
Однозначно Месси спортсмен года🤣
а 23 за что?в майами перешел?
Юзеры спортс ру умеют с источниками работать?
В статьк Тайм указан и ЧМ и выступление за Интер.
У Месси триумф на турнире с аудиторией в несколько миллиардов.
ЧМ - событие номер 1 в истории, самый исторически значимый турнир в спорте.
В других видах спорта есть ребята гораздо круче.
На это наложилось ЧМ, 61 очко по гол/пас в сезоне 22 - 23.
Если это не спорт, то что?🤣
Почему, например, организаторы Оскара не устраивают церемонию в ноябре и не плюют на фильмы этого года, не успевшие выйти?