Месси – спортсмен года по версии Time

Лионель Месси стал спортсменом года по версии Time.

Американский журнал Time признал Месси лучшим спортсменом 2023 года.

В июне нападающий покинул «ПСЖ» в связи с истечением срока контракта, а в июле перешел в «Интер Майами» из МЛС.

После переезда в США Месси забил 10 голов в 7 матчах победного для « » Кубка лиг. Его команда не смогла выйти в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

Статистику 36-летнего нападающего можно найти здесь.

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