«ПСЖ» хочет продлить Мбаппе. У Аль-Хелайфи два аргумента – Олимпиада в Париже и возможность стать лучшим бомбардиром в истории Лиги 1 (As)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Париж-2024 Нассер Аль-Хелайфи Олимпийский футбольный турнир Килиан Мбаппе олимпийская сборная Франции Футбол

«ПСЖ» пытается убедить Килиана Мбаппе продлить контракт.

Срок нынешнего контракта нападающего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В январе он сможет вести переговоры с заинтересованными клубами.

Как пишет As, пока президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и Мбаппе не спешат начинать переговоры. Общение продолжится в первой четверти 2024 года.

У Аль-Хелайфи два основных аргумента, которые он намерен применить, чтобы убедить Килиана остаться.

Во-первых, Нассер намерен надавить на то, что скоро во Франции пройдет Олимпиада, на которой Мбаппе хочет сыграть. Во-вторых, Аль-Хелайфи укажет на то, что он сможет стать лучшим бомбардиром в истории Лиги 1.

В этом сезоне Мбаппе забил 18 голов в 18 матчах за «ПСЖ». Статистику форварда, которому в декабре исполнится 25 лет, можно найти здесь.

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60 комментариев
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ну раз так, то надо оставаться. а там уже и 30-ничек рядом, и переход в аль-халяль к корешу неймару.
+54
-2
+52
бройлер 747 терпит крушение над водами атлантического океана в течение 325 серий (с)
+30
-1
+29
Ответ DanielCarvalho
Комментарий скрыт
Ну ты конечно приплел, у тебя талант
+30
-3
+27
Ответ Rudenzik
главный аргумент забыл упомянуть
100 000 000 главных аргументов?)
+11
0
+11
Сначала Чм в Катаре его соблазнили,теперь Олимпиада в 2024. Потом Регби Чм в Париже в 2025 и Мотокросс в 2026.
+9
-1
+8
нелепые аргументы. При чем тут Олимпиада, как будто бы Мбаппе не сможет договориться с новым клубом, чтобы его отпустили на ОИ. А лучший бомбардир Лиги 1 не самая лучшая мотивация, даже для АПЛ(Кейн) это не работает
+8
-2
+6
Эта песня хороша, начинай сначала)
+5
0
+5
Не, ну надо оставаться. Это же шанс самого Делио Онниса обойти. Этого гиганта мирового футбола с 0 матчей за сборную.
+5
0
+5
Ответ Tollie
ну раз так, то надо оставаться. а там уже и 30-ничек рядом, и переход в аль-халяль к корешу неймару.
+ повышение зарплаты
Это все, что нужно Мбаппе
По крайней мере, складывается такое мнение
+5
-1
+4
главный аргумент забыл упомянуть
+2
0
+2
Ответ DanielCarvalho
Комментарий скрыт
что за каша в вашей голове?🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+3
-1
+2
Во-первых, Нассер намерен надавить на то, что скоро во Франции пройдет Олимпиада, на которой Мбаппе хочет сыграть. Во-вторых, Аль-Хелайфи укажет на то, что он сможет стать лучшим бомбардиром в истории Лиги 1.
----------------
То есть Мбаппе пока не в курсе, что будет Олимпиада в Париже и что можно рекорд побить?
+1
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+1
Ответ che kaif
Какая разница.воспитала и дала им имя лига1.а потом продали Европейским мешкам
Лига1 ничего не дала Гризманну,Погба,Канте и т.д.
+1
0
+1
Ответ И здесь и там
нелепые аргументы. При чем тут Олимпиада, как будто бы Мбаппе не сможет договориться с новым клубом, чтобы его отпустили на ОИ. А лучший бомбардир Лиги 1 не самая лучшая мотивация, даже для АПЛ(Кейн) это не работает
Справедливости ради, если бы Кейн зацепил с клубом хотя бы пару трофеев, то может и сработало.
+1
0
+1
Ответ ten Hag
+ повышение зарплаты Это все, что нужно Мбаппе По крайней мере, складывается такое мнение
тут была статья что там его мамаша ненасытная, все не может успокоиться и доит шейхов.
+1
0
+1
Добросовестный подход: написать сколько у рекордсмена и сколько у Мбаппе
Спортсру: нет
+1
0
+1
а как переход в другой клуб помешает ему сыграть на ОИ?
+2
-1
+1
про победу в ЛЧ уже не заикается?
+2
-1
+1
А деньги уже не аргумент?
+2
-1
+1
формально аргумента 3, да ещё 1 от Макрона
+1
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Ответ Манагер22
а как переход в другой клуб помешает ему сыграть на ОИ?
это президент не уточнял
0
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Ну без третьего основного аргумента $$ разговор не серьёзен)
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Ответ Анвар Масимов
в реал он не перейдет . ведь в реал не зовут тристовосемьдесяттри раза
шутники пытаются в юмор, но каждый прячут язык в пятую точку когда говоришь им показать официальные предложения Реала о трансфере.
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Ответ Анвар Масимов
в реал он не перейдет . ведь в реал не зовут тристовосемьдесяттри раза
Рофл конечно
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Ответ dimonivanov
С каких пор олимписька стала аргументом
видимо подразумевается, что если перейдет в Реал, то на Олимпиаду не возьмут )))
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Ответ che kaif
Какая разница.воспитала и дала им имя лига1.а потом продали Европейским мешкам
не факт, но если даже и так - то да, Мбаппе тоже воспитали, дали, он топ, пылить в этой помойке дальше смысла нет.
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Конечно продлит. Для Мбапе уже кажется нет других дорог. В Реале нашли новую
Звезду и бренд, на котором и сосредоточится.
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Ответ che kaif
Из слабейшей лиги Чемпионы Мира не выходят
Ты прав.Поэтому вся основа сборной была не из Лиги1
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а не породляя контракт с ПСЖ его не возьмут на олимпиаду ?)
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Ответ GuruFutbola
Любое решение кроме перехода в судейский бус мчк с очернением репутации, будет правильным
он не в барсу переходит же
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Ответ Syndycate
Ну ты конечно приплел, у тебя талант
Ну ради плюсов все тут прилетают - беспроигрышный вариант ведь )
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Ответ Syndycate
Ну ты конечно приплел, у тебя талант
Мне кажется, когда говорят о важности Олимпиады в футболе, это реально одна из первых ассоциаций. Ну правда же очень смешно было.
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Там один аргумент - овердохера верблюжьих денег.
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И третьи аргумент. Жирный бонус.
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давно не было очередной серии этой саги. Аргументы Аль-Хелаифи очень убедительны, я бы ещё посоветовал включить годовую подписку на Яндекс для пущей уверенности
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ну на олимпиаду его из любого клуба отпустят, если он при подписании контракта это обговорит. Так себе аргумент
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Тем временем чуваку уже 25, а он все-таки скоростной футболист. Чисто эгоистически надеюсь, что уйдет наконец, чтобы было за чем последить. Хоть в Реал, хоть в АПЛ.
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С такими аргументами и пожизненный можно подписывать
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Идиот если согласится остаться!
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