«ПСЖ» хочет продлить Мбаппе. У Аль-Хелайфи два аргумента – Олимпиада в Париже и возможность стать лучшим бомбардиром в истории Лиги 1 (As)
«ПСЖ» пытается убедить Килиана Мбаппе продлить контракт.
Срок нынешнего контракта нападающего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В январе он сможет вести переговоры с заинтересованными клубами.
Как пишет As, пока президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и Мбаппе не спешат начинать переговоры. Общение продолжится в первой четверти 2024 года.
У Аль-Хелайфи два основных аргумента, которые он намерен применить, чтобы убедить Килиана остаться.
Во-первых, Нассер намерен надавить на то, что скоро во Франции пройдет Олимпиада, на которой Мбаппе хочет сыграть. Во-вторых, Аль-Хелайфи укажет на то, что он сможет стать лучшим бомбардиром в истории Лиги 1.
В этом сезоне Мбаппе забил 18 голов в 18 матчах за «ПСЖ». Статистику форварда, которому в декабре исполнится 25 лет, можно найти здесь.
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Это все, что нужно Мбаппе
По крайней мере, складывается такое мнение
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То есть Мбаппе пока не в курсе, что будет Олимпиада в Париже и что можно рекорд побить?
Спортсру: нет
Звезду и бренд, на котором и сосредоточится.