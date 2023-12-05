«ПСЖ» хочет продлить Мбаппе. У Аль-Хелайфи два аргумента – Олимпиада в Париже и возможность стать лучшим бомбардиром в истории Лиги 1 (As)

«ПСЖ» пытается убедить Килиана Мбаппе продлить контракт.

Срок нынешнего контракта нападающего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В январе он сможет вести переговоры с заинтересованными клубами.

Как пишет As, пока президент «ПСЖ» и Мбаппе не спешат начинать переговоры. Общение продолжится в первой четверти 2024 года.

У Аль-Хелайфи два основных аргумента, которые он намерен применить, чтобы убедить остаться.

Во-первых, Нассер намерен надавить на то, что скоро во Франции пройдет Олимпиада, на которой Мбаппе хочет сыграть. Во-вторых, Аль-Хелайфи укажет на то, что он сможет стать лучшим бомбардиром в истории Лиги 1.

В этом сезоне Мбаппе забил 18 голов в 18 матчах за « ». Статистику форварда, которому в декабре исполнится 25 лет, можно найти здесь.

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