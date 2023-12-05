«Шеффилд Юнайтед» уволил Хекингботтома и вернул Уайлдера после 0:5 от «Бернли». Это первая отставка сезона в АПЛ

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия отставки Пол Хекингботтом Крис Уайлдер Футбол

«Шеффилд Юнайтед» сменил тренера – это первая отставка сезона в АПЛ.

Пол Хекингботтом, которого назначили тренером «Шеффилд Юнайтед» в ноябре 2021 года, покинул команду. Последней во главе «Шеффилда» для него стала игра с «Бернли», которая завершилась поражением со счетом 0:5.

Новым тренером «Шеффилд Юнайтед» стал Крис Уайлдер, который уже работал с командой с 2016 по 2021 год. Срок его контракта рассчитан до 2025 года.

Отставка Хекингботтома стала первой в нынешнем сезоне АПЛ. Лишь в сезоне-1992/93 первая отставка случалась позднее – тогда все тренеры сохраняли свой пост до 15 февраля.

«Шеффилд Юнайтед» идет на последнем месте в таблице АПЛ, набрав 5 очков в 17 турах.

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2 комментария
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МЮ и тут не смог стать первым....
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