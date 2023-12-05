«Интер» Месси подписывает Суареса на 1 год. Сделку закроют в ближайшие недели
Луис Суарес переходит в «Интер Майами».
36-летний нападающий присоединится к американской команде в ближайшие недели, сообщает Miami Herald.
Стороны еще не подписали никаких документов, но трансфер неизбежен. Ожидается, что футболист подпишет контракт на один год.
The Athletic добавляет, что «Интер» уже завершает процесс оформления сделки.
Напомним, что за клуб из Флориды играют бывшие партнеры Суареса по «Барселоне» – Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба.
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шутки это все, но очевидно, что все для Лео
Глядишь и Агуэро с пенсии подтянут
А любого критика - вон из команды,как вратаря "Интер Майами".
Цель клуба, и лиги с их спонсорами - привлечения внимания всего мира. И это у них здоров получается. Месси лицо всей лиги, оттуда создают вокруг него его банду. Здесь выигрывают все
МЛС думаю не сложнее бразильской лиги.