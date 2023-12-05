«Интер» Месси подписывает Суареса на 1 год. Сделку закроют в ближайшие недели

Теги Гремио высшая лига Бразилия МЛС возможные трансферы Луис Суарес Интер Майами Футбол

Луис Суарес переходит в «Интер Майами».

36-летний нападающий присоединится к американской команде в ближайшие недели, сообщает Miami Herald. 

Стороны еще не подписали никаких документов, но трансфер неизбежен. Ожидается, что футболист подпишет контракт на один год. 

The Athletic добавляет, что «Интер» уже завершает процесс оформления сделки. 

Напомним, что за клуб из Флориды играют бывшие партнеры Суареса по «Барселоне» – Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба. 

Суарес о проблемах со здоровьем: «Три таблетки плюс обезболивающее перед матчем, еще одна – на следующее утро. Лет через 5-10 захочу сыграть с друзьями – и уже не смогу»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

53 комментария
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Ответ Любезный Коссутий
он же жаловался на здоровье: колени, спина, таблетки пьет пригоршнями.. странно, что не завершает карьеру.
Думаете, он один такой в проф футболе?
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С такой защитой, как в МЛС, можно и с поломанным здоровьем на одной ноге забивать свою норму в мячей 10-12.
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Ответ Edo Milanian
Чудо медицины. За 1 день излечился от всего)
Совершилось чудо! Друг спас жизнь друга!
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Чудо медицины. За 1 день излечился от всего)
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он же жаловался на здоровье: колени, спина, таблетки пьет пригоршнями.. странно, что не завершает карьеру.
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Ещё Неймара подписать и вся компания в сборе))
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Величайший дуэт снова вместе, безумна крутая покупка для Майами
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Если Месси не идет в Барселону, то Барселона идет к Месси.
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Ответ Маноло Санчи́с
Ещё Неймара подписать и вся компания в сборе))
У него травм больше чем трофеев за последние 5 лет 😁
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Ответ Любезный Коссутий
он же жаловался на здоровье: колени, спина, таблетки пьет пригоршнями.. странно, что не завершает карьеру.
Он ещё до перехода в Гремио говорил, что уже трудно физически играть большое количество матчей и часто здоровье даёт о себе знать, нт ничего, стал лидером бразильской команды, забивал и отдавал.
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Легендарно !!!
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Ибра последние полгода считай без колена играл, и ничего. Луиса сейчас починят, и ещё годик поучит молодёжь работе с мячом 😜
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Так он же, по его словам, больной весь, держится только за счёт таблеток.
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"Сделка". Прям круто звучит это слово, как будто Промес данные мероприятия визирует))).
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Ответ Aleksandr Dubovik
Понятно. Только вчера была статья какой он весь ломанный-переломанный и как колено не сгибается, а теперь МЛС. Вообще не клуб, а кружок кентов Месси
Колени не разгибаются😁 саботаж)
шутки это все, но очевидно, что все для Лео
Глядишь и Агуэро с пенсии подтянут
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Мини Барселона собирается. Месси Альба Бускетс Суарес.
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Ответ fussballer
Совершилось чудо! Друг спас жизнь друга!
Наш дорогой Суарес теперь с нормальной температурой и ему полагается пошалить!
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Ответ Dmitry Ragulin
У него травм больше чем трофеев за последние 5 лет 😁
Ну, Саудитов это не смутило)
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Месси собирает свою Барсу!)
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Лео создаёт клуб дружбанов,чем он занимался и в "Барселоне", и в сборной.
А любого критика - вон из команды,как вратаря "Интер Майами".
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Хейтерня Месси как всегда первая на ветках) Романа только не видно чтото и Гномовича. Видать трудятся, создают очередных клонов.
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Блин. Как высыпаться?!
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Надеюсь, здоровье позволит Суаресу годик поиграть.
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Ответ Пенс
Подтяжка корешей продолжается. Наш лио никогда не указывал кого купить/продать или какого тренера нанять.
Тебе то что, завидно? Все только выигрывают от этого
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Ответ Маноло Санчи́с
Ещё Неймара подписать и вся компания в сборе))
где то Азар нахмурился
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Ответ Пенс
Подтяжка корешей продолжается. Наш лио никогда не указывал кого купить/продать или какого тренера нанять.
Месси такой офигевший, что лаже до официальных переговоров с будущем клубов назначает тренером своего кореша
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Ответ Пенс
Подтяжка корешей продолжается. Наш лио никогда не указывал кого купить/продать или какого тренера нанять.
В чем проблема?
Цель клуба, и лиги с их спонсорами - привлечения внимания всего мира. И это у них здоров получается. Месси лицо всей лиги, оттуда создают вокруг него его банду. Здесь выигрывают все
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Ответ Пенс
Подтяжка корешей продолжается. Наш лио никогда не указывал кого купить/продать или какого тренера нанять.
Ага,особенно это касается некого Тато Мартино 🙂
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Лео: Своих не бросаем!
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Ответ Aleksandr Dubovik
Понятно. Только вчера была статья какой он весь ломанный-переломанный и как колено не сгибается, а теперь МЛС. Вообще не клуб, а кружок кентов Месси
И что такого, если это дает результат? Выиграли первый трофей в истории клуба, вышли в ЛЧ КОНКАКАФ. Лишь бы гадость про Месси какую-н ляпнуть не подумав.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Понятно. Только вчера была статья какой он весь ломанный-переломанный и как колено не сгибается, а теперь МЛС. Вообще не клуб, а кружок кентов Месси
Суарес тащит Гремио в этом сезоне. посмотри статистику сначала, чем писать чушь. да уже не молод.
МЛС думаю не сложнее бразильской лиги.
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Ответ Антон Фалафель
Будут добывать чемпионство МЛС и девятый ЗМ для Месси!
Для этого им ещё Неймар нужен! Ну, и Дениз Айтекин, конечно
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Просто лик Месси лечит все травмы и недуги, ЗМ надо дать за резкое исцеление Суареса и его суставов)
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Вот это пушка. В команде будет топовый завершитель атак! Плюс 1 опытнейший игрок. Главное не переборщить с так называемыми пенсионерами, нужен баланс. Чтобы было кому таскать рояль и кому на нём играть.
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Учитывая жалобы Суареса на здоровье,игру на таблетках и уколах?Они футболиста хотят подписать или кореша для Месси выписать?
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Пора клуб переименовать в Барселона Майами
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"Интер" Бекхэма
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Встреча братьев!Месси-Суарес.
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пора этот «Интер» в Барса Майами переименовывать, похоже
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Старая банда собирается шероху навести👍
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