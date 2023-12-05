«Интер» Месси подписывает Суареса на 1 год. Сделку закроют в ближайшие недели

Луис Суарес переходит в «Интер Майами».

36-летний нападающий присоединится к американской команде в ближайшие недели, сообщает Miami Herald.

Стороны еще не подписали никаких документов, но трансфер неизбежен. Ожидается, что футболист подпишет контракт на один год.

The Athletic добавляет, что « » уже завершает процесс оформления сделки.

Напомним, что за клуб из Флориды играют бывшие партнеры по «Барселоне» – Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба.

Суарес о проблемах со здоровьем: «Три таблетки плюс обезболивающее перед матчем, еще одна – на следующее утро. Лет через 5-10 захочу сыграть с друзьями – и уже не смогу»

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