«Спартак» объявил о возвращении Ковальчука во время матча с «Динамо»: «Добро пожаловать домой, Илья»

«Спартак» представил Илью Ковальчука в качестве игрока команды.

Во время паузы в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Динамо» на медиакубе арены «Мегаспорт» показали ролик с Ковальчуком, где игрок жмет руку главному тренеру «Спартака» Алексею Жамнову.

В конце видео появилась надпись «Добро пожаловать домой, Илья».

Ранее сообщалось, что 40-летний нападающий подпишет соглашение со « » до конца сезона.

выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21, после чего пропустил два хоккейных сезона, но не объявлял о завершении карьеры.

На Олимпиаде-2022 в Пекине хоккеист работал генеральным менеджером сборной России.

Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка Гагарина и финалистом Кубка Стэнли.

3 декабря председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев сообщил, что Ковальчук сыграет за клуб против «Куньлуня» 24 декабря.