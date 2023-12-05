«Спартак» объявил о возвращении Ковальчука во время матча с «Динамо»: «Добро пожаловать домой, Илья»
«Спартак» представил Илью Ковальчука в качестве игрока команды.
Во время паузы в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Динамо» на медиакубе арены «Мегаспорт» показали ролик с Ковальчуком, где игрок жмет руку главному тренеру «Спартака» Алексею Жамнову.
В конце видео появилась надпись «Добро пожаловать домой, Илья».
Ранее сообщалось, что 40-летний нападающий подпишет соглашение со «Спартаком» до конца сезона.
Илья Ковальчук выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21, после чего пропустил два хоккейных сезона, но не объявлял о завершении карьеры.
На Олимпиаде-2022 в Пекине хоккеист работал генеральным менеджером сборной России.
Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.
Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка Гагарина и финалистом Кубка Стэнли.
3 декабря председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев сообщил, что Ковальчук сыграет за клуб против «Куньлуня» 24 декабря.
Сколько было возможностей помочь команде, которая открыла ему путь в большой хоккей!
Локауты, возвращения в КХЛ в стан самого неприятного клуба…
Сейчас, когда ему под с…раку лет, решили э, что это будет красиво.
Нет, не будет.
Все шансы сделать красоту давно уже прошли.
Ковальчуку 40, Овечкину 38. Я бы не стал сравнивать их с Фетисовым.