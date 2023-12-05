«Спартак» объявил о возвращении Ковальчука во время матча с «Динамо»: «Добро пожаловать домой, Илья»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Р-Спорт Хоккей

«Спартак» представил Илью Ковальчука в качестве игрока команды.

Во время паузы в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Динамо» на медиакубе арены «Мегаспорт» показали ролик с Ковальчуком, где игрок жмет руку главному тренеру «Спартака» Алексею Жамнову.

В конце видео появилась надпись «Добро пожаловать домой, Илья».

Ранее сообщалось, что 40-летний нападающий подпишет соглашение со «Спартаком» до конца сезона.

Илья Ковальчук выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21, после чего пропустил два хоккейных сезона, но не объявлял о завершении карьеры.

На Олимпиаде-2022 в Пекине хоккеист работал генеральным менеджером сборной России.

Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка Гагарина и финалистом Кубка Стэнли.

3 декабря председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев сообщил, что Ковальчук сыграет за клуб против «Куньлуня» 24 декабря.

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18 комментариев
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Я помню, как 10 с лишним лет назад 52-летний Фетисов вышел в официальном матче за ЦСКА. Зрелище было довольно жалкое. Здесь, понятно, другая история, но все-таки в таком возрасте, 2 с лишним года без игровой практики... чудес не бывает, природу не обманешь.
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+22
Где же был Илья, когда в период локаута в НХЛ он ушел в СКА, а не в Спартак, пока другие игроки уходили в родные клубы? :)
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«Красавец».
Сколько было возможностей помочь команде, которая открыла ему путь в большой хоккей!
Локауты, возвращения в КХЛ в стан самого неприятного клуба…
Сейчас, когда ему под с…раку лет, решили э, что это будет красиво.
Нет, не будет.
Все шансы сделать красоту давно уже прошли.
+11
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+9
Ответ Ебздрогыч
Я помню, как 10 с лишним лет назад 52-летний Фетисов вышел в официальном матче за ЦСКА. Зрелище было довольно жалкое. Здесь, понятно, другая история, но все-таки в таком возрасте, 2 с лишним года без игровой практики... чудес не бывает, природу не обманешь.
Фетисов и не собирался всерьёз играть. Это был пиар-ход на один матч. И он прекрасно сработал - об этом говорили больше, чем о всей КХЛ вместе взятой. Даже моя бабушка в её за 80 об этом говорила.

Ковальчуку 40, Овечкину 38. Я бы не стал сравнивать их с Фетисовым.
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кошельчук потянет команду вниз
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#####, а главное - зачем?
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Ответ Владимир Былкин
«Красавец». Сколько было возможностей помочь команде, которая открыла ему путь в большой хоккей! Локауты, возвращения в КХЛ в стан самого неприятного клуба… Сейчас, когда ему под с…раку лет, решили э, что это будет красиво. Нет, не будет. Все шансы сделать красоту давно уже прошли.
в тхк он успеет еще поиграть
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Пока, Спартак!
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Профанация чистой воды
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Еще не вышел на лед, а уже вдохновил команду на легендарный камбэк. Ай мастерюга!
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А когда он Олимпиаду выигрывал как игрок?) в 18 году что ли
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Чушь какая то. Команда же бодрая..
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Я так понимаю, это скорее медийный ход, чем спортивное усиление?
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лучше бы на тренерский мостик заявился
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Ответ Ебздрогыч
Я помню, как 10 с лишним лет назад 52-летний Фетисов вышел в официальном матче за ЦСКА. Зрелище было довольно жалкое. Здесь, понятно, другая история, но все-таки в таком возрасте, 2 с лишним года без игровой практики... чудес не бывает, природу не обманешь.
Жамнов кстати тоже хотел выйти, за Витязь вроде, но не рискнул здоровьем.
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Ответ Ебздрогыч
Я помню, как 10 с лишним лет назад 52-летний Фетисов вышел в официальном матче за ЦСКА. Зрелище было довольно жалкое. Здесь, понятно, другая история, но все-таки в таком возрасте, 2 с лишним года без игровой практики... чудес не бывает, природу не обманешь.
А вдруг!
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Это он решил Овечкина так потролить? Так или иначе будет интересно сможет ли он набрать форму после такого простоя и в таком возврасте. Очевидно что Овечкин всего лишь проваляв сами знаете что всего пару-тройку месяцев сейчас выглядит очень печально. С возврастом шутки плохи. Поэтому очень интересно будет наблюдать за Ковальчуком на этом фоне. Ну и в любом случае - В добрый час!
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