Черданцев о сериале «Слово пацана»: «Хорошее кино. Кто нашел там героизацию или роматизацию уличных банд – непонятно. Странно искать пропаганду в собственном прошлом»

Теги премьер-лига Россия телевидение Георгий Черданцев Матч ТВ кино Футбол

Георгий Черданцев поделился мнением о сериале «Слово пацана».

«Я думаю, что все обсуждают «Пацанов», потому что сериал настоящий. Про настоящих живых людей. Плохих или хороших – это неважно.

Обсуждают «Пацанов» потому, что это не про выдуманных картонных героев, не случайно, в сериале нет ни одного положительного персонажа, кто нашел там героизацию или роматизацию уличных банд, вообще непонятно.

Получить черепно-мозговую травму – это еще не худший вариант, стать инвалидном или быть забитым ногами насмерть в 14 лет под окнами своего дома – та еще романтика.

«Пацаны» – это про жизнь, такую, какой она тогда была. Опасную для здоровья. Очень опасную. Я прекрасно помню то время.

И хотя сам из центра Москвы, а не «с района» Казани, вот так же как персонажи сериала получил как раз году в 88-м или в 89-м кованным ботинком в лицо от приехавшей в МДМ гопоты. Просто так. Вообще ни за что. Меня спас продавец коммерческого ларька. А так бы все могло закончиться хуже. 

Хорошее кино. Классно сделанное. Никакой пропаганды там, конечно, нет. И странно искать пропаганду в своем собственном прошлом. Бояться прошлого тоже ни к чему. Какое было, такое и было, а вот вспомнить его полезно. А то что-то много ностальгии в последнее время», – написал комментатор «Матч ТВ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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86 комментариев
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Главное сделать правильные выводы из прошлого. А то может закончится все «можем повторить»
+70
-4
+66
Сейчас герои сериала у власти стоят, что они там запрещать собираются, самих себя?
+56
-12
+44
Ответ atomio
Главное сделать правильные выводы из прошлого. А то может закончится все «можем повторить»
Ну, "Брат" и "Брат 2" показали, что с восприятием проблемы
+43
-6
+37
Ответ MrWillSee
Ребят, такой вопрос - если коммент не заходит, ты его удаляешь, минусы с тебя тоже снимаются или уже нет?)
Минусы с тобой остаются навсегда и будут влиять на возможность взять ипотеку, выехать за границу и стоимость ДМС. Так что тщательно думай перед тем, как оставить коммент на Спортсе.
+28
-1
+27
Ответ Александр Петрович
А ведь ты , Жора ,по любому чушпаном был . Признайся , прыгал , гремел монетками ?
Ну это лучше чем кроссовки у студентов отрабатывать и уркам шестерить.
+22
-1
+21
даже странно что Жора-ипотека дельную мысль произнёс
+26
-8
+18
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
а как же рассказы нашего гаранта про Ленинградскую улицу, что его воспитала?
+22
-4
+18
Ответ 2vdhrvmmzf
Ну если Чердак говорит что хорошее, значит действительно фильм днище
В этот раз он мог ошибиться 😆
Сериал неплох
+14
-1
+13
Это примерно как с Бригадой. Потом называли причиной преступлений то, что этот сериал был популярным. Если у человека нет мозгов, то он и без сериала дров наломает.
+16
-5
+11
Ответ Александр Митраков
Ну, "Брат" и "Брат 2" показали, что с восприятием проблемы
По "Брату" полностью согласен.
Подавляющее большинство людей вообще не поняли о чем и про что фильм.
+12
-1
+11
Ответ MrWillSee
Ребят, такой вопрос - если коммент не заходит, ты его удаляешь, минусы с тебя тоже снимаются или уже нет?)
твои минусы навсегда с тобой (пока их не успели переставить, конечно). Но делают так - как ты говоришь - только слабаки-плюсодрочеры.
+7
0
+7
А ведь ты , Жора ,по любому чушпаном был .
Признайся , прыгал , гремел монетками ?
+17
-10
+7
Согласно,романтизацией там не пахнет.А кино ,действительно ,сделанно качественно.
+10
-4
+6
Почему это героизация насилия, а Криминальное чтиво, Бесславные ублюдки, Во все тяжкие - это классика?
+10
-5
+5
Ответ Leon Petov
В Иркутске толпа подростков под впечатлением от сериала уже совершила тяжкое преступление. Конечно, сидя в Москве можно говорить, что романтизации нет. Но ведь есть такие "прекрасные" регионы, как Тыва или Бурятия, где подростки ещё недавно в школах культивировали движение АУЕ
Ну вот я из Бурятии. У нас это культивировалось и без сериалов, даже бригада особо на картину никак не повлияла. А потом так же, незаметно, вся эта движуха закончилась, из моды вышла, будто зауженные джинсы) видать жить люди получше стали, а не оттого, что годных бандитских сериалов не показывали) нынешние зумеры точно не способны собираться в банды, собирать «грев» и заниматься подобной чепухой) когда у одноклассника айфон по геолокации найти можно - как-то не возникает желание этот айфон «подрезать» или «отжать», особенно если у тебя телефон не сильно хуже
+4
0
+4
Ну если Чердак говорит что хорошее, значит действительно фильм днище
+18
-14
+4
Ответ JENNINGS
Был недавно в Дахау на экскурсии в мемориальном комплексе концлагеря. Поверь, вряд ли кому-то после посещения этого места в голову придёт «можем повторить»
И как ты увязал немецкие концлагеря с лозунгом "Можем повторить!", интересно? Я бы понял, если бы ты на военном кладбище побывал - это было бы логично.
+6
-3
+3
Ответ atomio
Главное сделать правильные выводы из прошлого. А то может закончится все «можем повторить»
Был недавно в Дахау на экскурсии в мемориальном комплексе концлагеря.
Поверь, вряд ли кому-то после посещения этого места в голову придёт «можем повторить»
+7
-4
+3
Проблема не в сериале. Знаете в чем проблема? В компьютерных играх!
+3
-1
+2
Смешно читать про романтизацию, учитывая популярность западных криминальных фильмов и сериалов. Вообще этой теме уже почти сто лет с романтизацией. Вспомнить к примеру разговоры вокруг оригинального "Лица со шрамом" 1932 года который обвиняли в той же самой "романтизации", что потом в том числе привело к появлению кодекса Хейса и мощной цензуре в голливудском кино на протяжении почти что 30 лет. Тогда в принципе вообще можно не снимать ничего на острые темы, ни военные, ни криминальные фильмы, а то их могу не так воспринимать.
+3
-1
+2
Ответ JENNINGS
Был недавно в Дахау на экскурсии в мемориальном комплексе концлагеря. Поверь, вряд ли кому-то после посещения этого места в голову придёт «можем повторить»
Так в основном говорят те, кто там не был и не будет.
+3
-1
+2
Ответ Leon Petov
В Иркутске толпа подростков под впечатлением от сериала уже совершила тяжкое преступление. Конечно, сидя в Москве можно говорить, что романтизации нет. Но ведь есть такие "прекрасные" регионы, как Тыва или Бурятия, где подростки ещё недавно в школах культивировали движение АУЕ
И чтобы они не культивировали движение АУЕ надо запретить данный сериал?

Чтобы ваши дети не были похожими на Барта Симпсона, надо чтобы вы не были похожи на Гомера Симпсона…

Всё идёт от семьи. Если детей воспитывают сейчас дети 90х по методике 90х, причём здесь сериал?

А с перечисленными регионами надо начать нормально работать, прежде всего с экономической составляющей, и может лет через 10 дело сдвинется… Опять же сериал здесь не причём
+2
-1
+1
Ответ rude.
По "Брату" полностью согласен. Подавляющее большинство людей вообще не поняли о чем и про что фильм.
А о чём он? Расскажи.
+1
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+1
Ответ GuruFutbola
Ну ты нашел, с чем сравнить конечно Актеры все играют свои роли, кроме мамки андрея, которая вроде жена режиссера, но я бы лучше маму сыграл, и полицейской, которая не рыба не мясо.
мать Андрея, да, тихий ужас... тяжело смотреть ее потуги
+1
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Ответ Groondler
Сериал откровенно слабенький. Подбор актеров - слабенький. Там ни у одного персонажа нет харизмы. Взять ту же "Игру Престолов". Что ни личность, то страшнейшая харизма. Там актеры прям к себе притягивают, от них глаз не оторвать. Разве что только актриса Сансы Старк несколько провисает. Серенькая мышь, без особой харизмы. Остальные - шик!
Ну ты нашел, с чем сравнить конечно
Актеры все играют свои роли, кроме мамки андрея, которая вроде жена режиссера, но я бы лучше маму сыграл, и полицейской, которая не рыба не мясо.
+1
0
+1
Задолбали уже с эти сериалом.
+2
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Главной проблемой сериала Слово пацана является даже не засилье бутафории — слишком много талого снега, облупившихся панелек (внутри которых обнаруживаются пятикомнатные квартиры, достойные академика Келдыша), ржавых запорожцев, ондатровых шапок, навязчивого слэнга, Юры Шатунова, — а полное отсутствие какого бы то ни было развития. Гараев (автор книги,по которой снят сериал) предлагал читателям проследить эволюцию, она же деградация, — от конца 1970-х до середины 2000-х, от Сергея Антипова, лидера легендарной группировки «Тяп-Ляп», до нового поколения «пацанов», пришедших на смену убитым или попавшим за решетку авторитетам 1990-х. Не говоря уже о том, что в книге Гараев частично поднимает тему КГБ, возможно, манипулировавшего уличными бандами для реализации далеких от защиты мирного населения низменных намерений или решения корпоративных вопросов. Ничего подобного в произведении Жоры Крыжовникова нет, зато есть утомительная беготня от гаража к гаражу и повторы одной и той же драки, снятой и смонтированной с разных ракурсов. И в этом смысле «Слово пацана» как будто цитирует из серии в серию «Нелюбовь» Андрея Звягинцева: Россия в спортивном костюме топчется на беговом тренажере. Не исключено, что и тут авторы, тиражируя до изнеможения сцены «махача», замахнулись на универсальную метафору, но что-то подсказывает: не было у них такой изысканной амбиции. Ведь драки на снегу под поп-шлягеры — это прежде всего красиво.
+1
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Надо понимать, что если взрослые мужики вспоминают свою молодость в этом фильме и осознают минусы того, что было, то школьники подростки видят свободу, братство и притягательные образы уличной вольницы. Им все равно, что большинство героев плохо закончат, им все равно, они то думают, что с ними такого не будет, что они умнее. Они берут пример с героев фильма и начинают жить жизнью персонажей. А она весьма проста на первый взгляд, наехать, отжать, кинуть в общак, отомстить, получить авторитет...завоевать внимание противоположного пола своей крутостью. И не говорите, что подростки не смотрят, еще как смотрят и пиарят этот фильм.
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Не смотрел и не собираюсь
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Именно они и стоят, Алешенька. Именно они и есть в бюллетене, когда твои соседи приходят на муниципальные выборы, если ты, конечно, успел выучить, что это такое. Про то, что ты сам туда не приходишь, мы и так понимаем. Учительница выгоняет с порожка.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Что это за сериал? Первый раз слышу.
В Таджикистане скорости не хватает, что бы посмотреть?:) На ADSL до сих пор?:))
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
бггг, то есть ты реально смотрел эту дичь для сопливых малолеток?)))
Ты же впервые о нем слышишь?)
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Ответ GuruFutbola
Ты же впервые о нем слышишь?)
Да. Ну щас комменты почитал, понял, о чем эта шляпа.
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Ответ Nightguest
Кстати про хэппи-энд. Концовку сериала переснимают прямо сейчас
откуда инфа?
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Ответ Полуэктов Пётр
Да странно вообще говорить о героизации, когда во всех подобных работах нет хэппи енда. И в перечисленных вами работах судьба героев складывается так, что только отбитый решит стремиться к такому. То же самое можно и про многострадальную Бригаду сказать.
Кстати про хэппи-энд. Концовку сериала переснимают прямо сейчас
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Ответ Милитаризм
Почему это героизация насилия, а Криминальное чтиво, Бесславные ублюдки, Во все тяжкие - это классика?
Да странно вообще говорить о героизации, когда во всех подобных работах нет хэппи енда. И в перечисленных вами работах судьба героев складывается так, что только отбитый решит стремиться к такому. То же самое можно и про многострадальную Бригаду сказать.
0
0
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Ответ Милитаризм
Минусы с тобой остаются навсегда и будут влиять на возможность взять ипотеку, выехать за границу и стоимость ДМС. Так что тщательно думай перед тем, как оставить коммент на Спортсе.
+++
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Филь очень качественный. Героизации там я не увидел. Но, очень тяжелый фильм и жесткий, порой жестокий. После просмотра остается очень неприятный осадок.
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Комментарий удален модератором
"Пацаны" про настоящих людей?! Там же Патриот глазами стреляет, а какой то пацан с рыбами разговаривает.
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На удивление здравое высказывание от Жоры. Хотя сам сериал еще не смотрел...
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Ответ Leon Petov
В Иркутске толпа подростков под впечатлением от сериала уже совершила тяжкое преступление. Конечно, сидя в Москве можно говорить, что романтизации нет. Но ведь есть такие "прекрасные" регионы, как Тыва или Бурятия, где подростки ещё недавно в школах культивировали движение АУЕ
Зачем вы такое выкидываете?
уже опровергли это...
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про сериал: гавно!
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Ответ GuruFutbola
🤣🤣🤣
Твой любовник Риго сразу репортает комменты и их стирают. Думаю, у вас все получится. Возможно он даже из Таджикистана тебя к себе в Мухосранск заберет))
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Ответ Groondler
Сериал откровенно слабенький. Подбор актеров - слабенький. Там ни у одного персонажа нет харизмы. Взять ту же "Игру Престолов". Что ни личность, то страшнейшая харизма. Там актеры прям к себе притягивают, от них глаз не оторвать. Разве что только актриса Сансы Старк несколько провисает. Серенькая мышь, без особой харизмы. Остальные - шик!
Неплохой троллинг, засчитано)
Но сразу очевидно, что вы и сами не верите, что Софи Тернер, которая, возможно, самая симпатичная актриса сериала и уж точно самая зажигалка в жизни - "серенькая мышь".
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Ответ Zubi
Слава Богу ,что вы поняли
Достаточно чтобы понимать насколько ошибочно его трактуют многие другие.
Балабанов как бы и сам это говорил в некоторых интервью, не сложно нагуглить.
Дам подсказку, фильм неплохо зайдет если знаком с Библией. Там много отсылок на некоторые известные сказания.
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Ответ Александр Митраков
Ну, "Брат" и "Брат 2" показали, что с восприятием проблемы
Бригаду вообще запретили к показу по телевидению из-за всплеска криминала
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Лучше бы сняли документальный фильм про милицию в то время, как она начинала крышевать бандитов, а сейчас под названием полиция следит за порядком.
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Каким же очком была Казань при совке. Однако бывает такое при чутком руководстве из Москвы кремлёвских старцев и гэбухи.
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Чердак монстр. Обожаю
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