Черданцев о сериале «Слово пацана»: «Хорошее кино. Кто нашел там героизацию или роматизацию уличных банд – непонятно. Странно искать пропаганду в собственном прошлом»

Георгий Черданцев поделился мнением о сериале «Слово пацана».

«Я думаю, что все обсуждают «Пацанов», потому что сериал настоящий. Про настоящих живых людей. Плохих или хороших – это неважно.

Обсуждают «Пацанов» потому, что это не про выдуманных картонных героев, не случайно, в сериале нет ни одного положительного персонажа, кто нашел там героизацию или роматизацию уличных банд, вообще непонятно.

Получить черепно-мозговую травму – это еще не худший вариант, стать инвалидном или быть забитым ногами насмерть в 14 лет под окнами своего дома – та еще романтика.

«Пацаны» – это про жизнь, такую, какой она тогда была. Опасную для здоровья. Очень опасную. Я прекрасно помню то время.

И хотя сам из центра Москвы, а не «с района» Казани, вот так же как персонажи сериала получил как раз году в 88-м или в 89-м кованным ботинком в лицо от приехавшей в МДМ гопоты. Просто так. Вообще ни за что. Меня спас продавец коммерческого ларька. А так бы все могло закончиться хуже.

Хорошее кино. Классно сделанное. Никакой пропаганды там, конечно, нет. И странно искать пропаганду в своем собственном прошлом. Бояться прошлого тоже ни к чему. Какое было, такое и было, а вот вспомнить его полезно. А то что-то много ностальгии в последнее время», – написал комментатор « ».

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