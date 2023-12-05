Черданцев о сериале «Слово пацана»: «Хорошее кино. Кто нашел там героизацию или роматизацию уличных банд – непонятно. Странно искать пропаганду в собственном прошлом»
Георгий Черданцев поделился мнением о сериале «Слово пацана».
«Я думаю, что все обсуждают «Пацанов», потому что сериал настоящий. Про настоящих живых людей. Плохих или хороших – это неважно.
Обсуждают «Пацанов» потому, что это не про выдуманных картонных героев, не случайно, в сериале нет ни одного положительного персонажа, кто нашел там героизацию или роматизацию уличных банд, вообще непонятно.
Получить черепно-мозговую травму – это еще не худший вариант, стать инвалидном или быть забитым ногами насмерть в 14 лет под окнами своего дома – та еще романтика.
«Пацаны» – это про жизнь, такую, какой она тогда была. Опасную для здоровья. Очень опасную. Я прекрасно помню то время.
И хотя сам из центра Москвы, а не «с района» Казани, вот так же как персонажи сериала получил как раз году в 88-м или в 89-м кованным ботинком в лицо от приехавшей в МДМ гопоты. Просто так. Вообще ни за что. Меня спас продавец коммерческого ларька. А так бы все могло закончиться хуже.
Хорошее кино. Классно сделанное. Никакой пропаганды там, конечно, нет. И странно искать пропаганду в своем собственном прошлом. Бояться прошлого тоже ни к чему. Какое было, такое и было, а вот вспомнить его полезно. А то что-то много ностальгии в последнее время», – написал комментатор «Матч ТВ».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Сериал неплох
Подавляющее большинство людей вообще не поняли о чем и про что фильм.
Признайся , прыгал , гремел монетками ?
Поверь, вряд ли кому-то после посещения этого места в голову придёт «можем повторить»
Чтобы ваши дети не были похожими на Барта Симпсона, надо чтобы вы не были похожи на Гомера Симпсона…
Всё идёт от семьи. Если детей воспитывают сейчас дети 90х по методике 90х, причём здесь сериал?
А с перечисленными регионами надо начать нормально работать, прежде всего с экономической составляющей, и может лет через 10 дело сдвинется… Опять же сериал здесь не причём
Актеры все играют свои роли, кроме мамки андрея, которая вроде жена режиссера, но я бы лучше маму сыграл, и полицейской, которая не рыба не мясо.
уже опровергли это...
Но сразу очевидно, что вы и сами не верите, что Софи Тернер, которая, возможно, самая симпатичная актриса сериала и уж точно самая зажигалка в жизни - "серенькая мышь".
Балабанов как бы и сам это говорил в некоторых интервью, не сложно нагуглить.
Дам подсказку, фильм неплохо зайдет если знаком с Библией. Там много отсылок на некоторые известные сказания.