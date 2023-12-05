Адвокат жертвы Алвеса требует 12 лет тюрьмы для экс-игрока «Барсы». Дани заплатил штраф, чтобы сократить срок наказания вдвое (UOL)

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес может быть приговорен к 12 годам тюрьмы.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения.

Однако адвокат потерпевшей официально оформил запрос суда о 12 годах тюремного заключения для футболиста в случае вынесения обвинительного приговора, сообщает UOL. Двенадцать лет – максимальный срок наказания за преступления такого характера в Испании

Запрос адвоката будет передан в суд вместе с рекомендацией прокуратуры. Теперь у защиты Алвеса есть пять рабочих дней, чтобы представить окончательный набор документов для слушания, которое пройдет в Барселоне.

Имея на руках всю документацию, суд назначит дату разбирательства, которое должно состояться в первые месяцы 2024 года

Отмечается, что Алвес заплатил суду 150 000 евро, чтобы в случае вынесения обвинительного приговора максимальный срок был сокращен вдвое. Сторона обвинения не согласна с выплатой штрафа, который смягчает наказание, но эта процедура является законной в испанской системе правосудия – в ней нельзя отказать. 

Обвиняющая Алвеса девушка отказалась от примирения и компенсации: «Ущерб и последствия непоправимы»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот же баба зараза, готова усадить мужика в тюрьму, лишь бы тот понес наказание, и на никакие компенсации она не соглашается....стоооп, она ж это делает ради денег по мнению большинства здешних комментаторов. Какая-то несостыковка выходит
+38
-12
+26
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
я как бы не поклонник Барсы, но она тут причём? Только Алвес виноват в том, что не может сдержать инстинкты
+19
-2
+17
А если 300 000 - в четыре раза? Нормальные законы "для всех"...
То есть богатенький Педро тупо башляет и получает срок в 2 раза меньше, чем бедный Хулио?
Нормальная демократия. Оруэлл отдыхает
+16
-4
+12
Ответ Nicolas Erfe
Вот же баба зараза, готова усадить мужика в тюрьму, лишь бы тот понес наказание, и на никакие компенсации она не соглашается....стоооп, она ж это делает ради денег по мнению большинства здешних комментаторов. Какая-то несостыковка выходит
Это любители сериала «Слово пацана» из мухасрансков))
+10
-6
+4
Блин, а классная у них тема! У нас судье на лапу чтобы срок поменьше дать, а у них в бюджет официалом. Нужно и у нас так внедрить. Один фиг решают все у кого есть деньги. Так хоть на пользу всем, а не одному судье
+5
-3
+2
Ответ Alex1104
А если 300 000 - в четыре раза? Нормальные законы "для всех"... То есть богатенький Педро тупо башляет и получает срок в 2 раза меньше, чем бедный Хулио? Нормальная демократия. Оруэлл отдыхает
В России если у тебя много бабла ты вообще не сядешь
+9
-7
+2
Ответ Стахович
Они же гордятся своей легендой.А теперь выясняется что он мерзкий насильник.Не позорит ли этот факт клуб?
Ничуть не более, чем позорит сборную СССР тот факт, что за нее выступал Стрельцов. Или сборную России тот факт, что за нее выступали Кокорин с Мамаевым.
+2
-1
+1
Ответ pit4er
Алвесу, когда откинется, лучше ходить оглядываясь. Если бы был предусмотрен электрический стул, эта девушка и его бы запросила вместо компенсации
Как бы этой девушке самой не пришлось телохранителей нанимать...
+1
0
+1
Ответ GibsonFlyingV
В России если у тебя много бабла ты вообще не сядешь
Напомни мне, что было бы простому Джону, если бы у него нашли ноутбук, как у Хантера?
+1
0
+1
За шкуру многовато
+1
0
+1
Был бы Алвеш простым электриком, эта баба даже не вякнула бы. ну было и было, чего там шум поднимать, только позориться. Но тут пахнет солидным баблишком и надо срочно устраивать "театр потерпевшей".. Хотя бывает и не только за бабло, как та же Шурыгина, просто по дурости или малолетству.
0
0
0
Ответ Стахович
Они же гордятся своей легендой.А теперь выясняется что он мерзкий насильник.Не позорит ли этот факт клуб?
они гордятся его игрой на поле, а не изнасилованием. болельщики торпедо же имеют право гордиться Стрельцовым?
+1
-1
0
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
ДНК БЧК, факт
0
0
0
Вся эта история прекрасно показывает мерзость англо-саксонского мультипликационной системы.
+1
-1
0
Как говорится, не баг, а фича
0
0
0
"чтобы в случае вынесения обвинительного приговора максимальный срок был сокращен вдвое"

Удобно, чо.
0
0
0
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Блин, а классная у них тема! У нас судье на лапу чтобы срок поменьше дать, а у них в бюджет официалом. Нужно и у нас так внедрить. Один фиг решают все у кого есть деньги. Так хоть на пользу всем, а не одному судье
Да, но как-то дешево год тюрьмы оценивают, 25 тыс. Для бюджета можно было бы и побольше собрать.
Хотя правильней всего было бы жертве.
0
0
0
Ответ Eden Hazard
а откуда ты знаешь что там неофициально никого не подогрели? В новостях такое не напишут.
Дружище, это у нас принято везде и всюду "решать" вопросы. Ты попробуй в Европе решить вопрос с их местным ГИБДДшником. Быстренько окажешься на немалом сроке. Там вам не тут
0
0
0
Ответ Josep
Был бы Алвеш простым электриком, эта баба даже не вякнула бы. ну было и было, чего там шум поднимать, только позориться. Но тут пахнет солидным баблишком и надо срочно устраивать "театр потерпевшей".. Хотя бывает и не только за бабло, как та же Шурыгина, просто по дурости или малолетству.
Хотела бы баблишка,уже порешали бы..
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий