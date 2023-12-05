Адвокат жертвы Алвеса требует 12 лет тюрьмы для экс-игрока «Барсы». Дани заплатил штраф, чтобы сократить срок наказания вдвое (UOL)

Дани Алвес может быть приговорен к 12 годам тюрьмы.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения.

Однако адвокат потерпевшей официально оформил запрос суда о 12 годах тюремного заключения для футболиста в случае вынесения обвинительного приговора, сообщает UOL. Двенадцать лет – максимальный срок наказания за преступления такого характера в .

Запрос адвоката будет передан в суд вместе с рекомендацией прокуратуры. Теперь у защиты Алвеса есть пять рабочих дней, чтобы представить окончательный набор документов для слушания, которое пройдет в Барселоне.

Имея на руках всю документацию, суд назначит дату разбирательства, которое должно состояться в первые месяцы 2024 года

Отмечается, что Алвес заплатил суду 150 000 евро, чтобы в случае вынесения обвинительного приговора максимальный срок был сокращен вдвое. Сторона обвинения не согласна с выплатой штрафа, который смягчает наказание, но эта процедура является законной в испанской системе правосудия – в ней нельзя отказать.

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