Игроки и тренеры «Спартака» чуть не подрались с соперниками из «Ахмата» в перерыве матча в Грозном. Конфликт в подтрибунке уладил президент грозненцев и председатель парламента Чечни Даудов (Baza)

Игроки и тренеры «Спартака» едва не подрались с соперниками из «Ахмата».

«Ахмат» одержал победу со счетом 2:1 в матче Мир РПЛ.

На 34-й минуте матча отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с . Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

Футболисты и тренеры «Спартака» едва не подрались с игроками и персоналом «Ахмата» в перерыве матча. С красно-белыми обещали «разобраться после игры», сообщил телеграм-канал Baza.

Конфликт между сторонами произошел в подтрибунном помещении. Ситуацию, как отмечается, подогревали представители «Ахмата», заявлявшие, что спартаковцы «не так себя ведут в гостях». В происходящее между игроками потребовалось вмешаться охране стадиона.

Как пишет Baza, «стороны начали договариваться на «забив» после игры, при этом якобы звучали слова, что спартаковцы так просто из Чечни не уедут».

В результате конфликт уладил президент «Ахмата» Магомед Даудов, который спустился в подтрибунку, а также обратился к футболистам команд перед вторым таймом.

«В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», – прокомментировал ситуацию глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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