Игроки и тренеры «Спартака» чуть не подрались с соперниками из «Ахмата» в перерыве матча в Грозном. Конфликт в подтрибунке уладил президент грозненцев и председатель парламента Чечни Даудов (Baza)
Игроки и тренеры «Спартака» едва не подрались с соперниками из «Ахмата».
«Ахмат» одержал победу со счетом 2:1 в матче Мир РПЛ.
На 34-й минуте матча Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.
Футболисты и тренеры «Спартака» едва не подрались с игроками и персоналом «Ахмата» в перерыве матча. С красно-белыми обещали «разобраться после игры», сообщил телеграм-канал Baza.
Конфликт между сторонами произошел в подтрибунном помещении. Ситуацию, как отмечается, подогревали представители «Ахмата», заявлявшие, что спартаковцы «не так себя ведут в гостях». В происходящее между игроками потребовалось вмешаться охране стадиона.
Как пишет Baza, «стороны начали договариваться на «забив» после игры, при этом якобы звучали слова, что спартаковцы так просто из Чечни не уедут».
В результате конфликт уладил президент «Ахмата» Магомед Даудов, который спустился в подтрибунку, а также обратился к футболистам команд перед вторым таймом.
«В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», – прокомментировал ситуацию глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
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Есть 300 спартанцев, а тут было бы где-то 40 гладиаторов. Чеченцы в роли персов. Дон Ксеркс наблюдающий. Но шансов было бы мало не только из-за численности, ведь царь Леонид со своей наложницей отрёкся от своего войска несколько лет назад. В ходе битвы Аристодем Соболев нырнул в Терек и уплыл.
«В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», – прокомментировал ситуацию глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.