Игроки и тренеры «Спартака» чуть не подрались с соперниками из «Ахмата» в перерыве матча в Грозном. Конфликт в подтрибунке уладил президент грозненцев и председатель парламента Чечни Даудов (Baza)

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Магомед Даудов Бернард Бериша Дмитрий Зеленов Гильермо Абаскаль Футбол

Игроки и тренеры «Спартака» едва не подрались с соперниками из «Ахмата».

«Ахмат» одержал победу со счетом 2:1 в матче Мир РПЛ.

На 34-й минуте матча Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

Футболисты и тренеры «Спартака» едва не подрались с игроками и персоналом «Ахмата» в перерыве матча. С красно-белыми обещали «разобраться после игры», сообщил телеграм-канал Baza.

Конфликт между сторонами произошел в подтрибунном помещении. Ситуацию, как отмечается, подогревали представители «Ахмата», заявлявшие, что спартаковцы «не так себя ведут в гостях». В происходящее между игроками потребовалось вмешаться охране стадиона.

Как пишет Baza, «стороны начали договариваться на «забив» после игры, при этом якобы звучали слова, что спартаковцы так просто из Чечни не уедут».

В результате конфликт уладил президент «Ахмата» Магомед Даудов, который спустился в подтрибунку, а также обратился к футболистам команд перед вторым таймом.

«В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», – прокомментировал ситуацию глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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20 комментариев
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Ответ Spartak Zenit
абаскаль уже извинился перед Кадыровым?
Перед каким из двух?)
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+16
«Даудов уладил конфликт» от создателей «Хамас уладил конфликт с Израилем.»
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Ответ Spartak Zenit
абаскаль уже извинился перед Кадыровым?
Пацаны не извиняются )
+12
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главное, что у спровацировавшего это все Бериши жёлтая карточка и на все остальное беспристрастный КДК закрыл глаза
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Позорище!
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+6
Футболисты Спартака впервые в истории были близки к тому, чтобы стать настоящими гладиаторами.
Есть 300 спартанцев, а тут было бы где-то 40 гладиаторов. Чеченцы в роли персов. Дон Ксеркс наблюдающий. Но шансов было бы мало не только из-за численности, ведь царь Леонид со своей наложницей отрёкся от своего войска несколько лет назад. В ходе битвы Аристодем Соболев нырнул в Терек и уплыл.
+6
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+5
Это предложение всё опять показало, что в городе, который построен на деньги других российских налогоплательщиков и где "академик" дарит машины, которые оплатили в других регионах, всё спускают на тормозах и им всё дозволено:
«В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», – прокомментировал ситуацию глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
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Увидимся на хардкоре)
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Зато куча экспертов во главе с Мостовым уже высказалась - во всем виноват Абаскаль)
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По этому поводу одному замечательному подростку стоит дать почётную медаль РФС.
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Уладил как, пригрозил автоматом Спартаку?
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ручной зайчик кадырова решатель
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Ответ Groznyi2024
Так кто в итоге чушпаны? Суть первой серии этого сериала не раскрыта
что у вас в грозном происходит? Вроде как я знаю полный порядок.
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Ответ Groznyi2024
Так кто в итоге чушпаны? Суть первой серии этого сериала не раскрыта
этот лорд даудов мне не нравится
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Ответ La victoria es nuèstrà
что у вас в грозном происходит? Вроде как я знаю полный порядок.
Ничего ) даже двери не запираем дома ) Бериша борщанул если честно , вроде и каких то терок у него с тренером Спартака не было )
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Ответ Trash Talking
Футболисты Спартака впервые в истории были близки к тому, чтобы стать настоящими гладиаторами. Есть 300 спартанцев, а тут было бы где-то 40 гладиаторов. Чеченцы в роли персов. Дон Ксеркс наблюдающий. Но шансов было бы мало не только из-за численности, ведь царь Леонид со своей наложницей отрёкся от своего войска несколько лет назад.
Скорее 40 рабов потявкали на хозяев когда им не дали миску риса.
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