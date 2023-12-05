«Зениту» интересен Велингтон, трансфер которого в ЦСКА сорвался в сентябре. Предложение сделают до конца года

«Зенит» может подписать защитника Велингтона, который интересен ЦСКА.

В сентябре московский клуб был близок к трансферу левого защитника из «Сан-Паулу» за 8 миллионов долларов, однако сделка сорвалась. Появлялись разные версии событий – «Чемпионат» сообщал, что футболист провалил медосмотр, а бразильский сайт Goal.com писал, что клубы не успели зарегистрировать трансфер в ФИФА. Затем ЦСКА сообщил: «Не закрывать сделку – сложное, но единогласное решение. Результаты медкомиссии были не совсем полными».

Сейчас, как сообщает журналист Алекс Биспо для JornalFla10, в трансфере Велингтона заинтересован « ». По данным источника, сине-бело-голубые рассматривают возможность трансфера игрока, который осенью был близок к переходу в ЦСКА. Несмотря на то, что тогда трансфер в российский клуб сорвался, существует вероятность, что «Зенит» сможет подписать .

«Мы узнали, что российский клуб намерен сделать официальное предложение игроку до конца года. Клуб хочет рассчитывать на него, начиная с первых недель 2024 года», – написал Биспо.

Журналист Жорже Никола сообщает, что переговоры с Велингтоном, контракт которого с « » истекает в декабре 2024 года, также ведут « » и « ». Они контактируют с футболистом и демонстрируют готовность подписать предварительный контракт в июле – так он сможет перейти свободным агентом.

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