«Зениту» интересен Велингтон, трансфер которого в ЦСКА сорвался в сентябре. Предложение сделают до конца года

Теги ЦСКА Зенит Коринтианс Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Велингтон Футбол

«Зенит» может подписать защитника Велингтона, который интересен ЦСКА.

В сентябре московский клуб был близок к трансферу левого защитника из «Сан-Паулу» за 8 миллионов долларов, однако сделка сорвалась. Появлялись разные версии событий – «Чемпионат» сообщал, что футболист провалил медосмотр, а бразильский сайт Goal.com писал, что клубы не успели зарегистрировать трансфер в ФИФА. Затем ЦСКА сообщил: «Не закрывать сделку – сложное, но единогласное решение. Результаты медкомиссии были не совсем полными».

Сейчас, как сообщает журналист Алекс Биспо для JornalFla10, в трансфере Велингтона заинтересован «Зенит». По данным источника, сине-бело-голубые рассматривают возможность трансфера игрока, который осенью был близок к переходу в ЦСКА. Несмотря на то, что тогда трансфер в российский клуб сорвался, существует вероятность, что «Зенит» сможет подписать Велингтона.

«Мы узнали, что российский клуб намерен сделать официальное предложение игроку до конца года. Клуб хочет рассчитывать на него, начиная с первых недель 2024 года», – написал Биспо.

Журналист Жорже Никола сообщает, что переговоры с Велингтоном, контракт которого с «Сан-Паулу» истекает в декабре 2024 года, также ведут «Коринтианс» и «Фламенго». Они контактируют с футболистом и демонстрируют готовность подписать предварительный контракт в июле – так он сможет перейти свободным агентом.

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24 комментария
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Большой привет недовольному Круговому.
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Ответ Владислав88
Комментарий удален модератором
Есть основания считать, что это бразильский клуб или агенты самого футболиста пытаются таким образом повлиять на ЦСКА ;) Чтобы армейцы подсуетились и закрыли сделку.
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Ответ Дмитрий9779
Большой привет недовольному Круговому.
Да с Круговым пока ничего не случилось, чтобы на нём крест ставить, обычный рабочий процесс. Но даже если не договорились окончательно, большой вопрос, зачем дорогостоящий легионер в качестве дублера? Если конечно Сантос не уходит. Пока это больше похоже на вброс от бразильцев, в надежде развести ЦСКА на улучшенное предложение.
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Это не красиво со стороны Зенита вмешиваться в переговоры других команд которые давно ведут игрока. Это наглость уже,также все могут делать просто больше денег предлагать и либо забирать игрока или максимально повысить его цену для Зенита. Питерские болельщики думаю от этого будут не в восторге
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Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Привет скаутингу зенита, сами никого не могут Найти
Клаудиньо, Вендел, Сантос. До Зенита их прямо все хотели и все готовы купить
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Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Привет скаутингу зенита, сами никого не могут Найти
Ты же не знаешь сколько Зенит наблюдает за игроком и кто начал раньше ?! Я думаю сейчас Зенит как никто в рпл уж очень внимательно следит за Бразилией
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Ответ Дмитрий9779
Большой привет недовольному Круговому.
Круговой может и на другом фланге играть. или вообще ближе к атаке. Скорость позволяет. А вот Сантосу нужен отдых или подмена, когда он переходит в опорную зону
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А вообще слишком дешевый игрок для Семака. С такими Семак только за 6-ое место бороться сможет. Чтобы Семак побеждал в РПЛ цена игроков должна начинаться от 10 млн.
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Ответ PazzoBimbo88
Вся суть зЕНИТА…
Жаль, что еще корявее слово "Зенит" не написать, да? Ведь не все пользователи поймут, как Вам нехорошо... ;)
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Ответ Дмитрий9779
Большой привет недовольному Круговому.
Это привет Сантосу, если, конечно, это не агентские разводки.
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Ответ Дмитрий9779
Большой привет недовольному Круговому.
Круговой с его паспортом не пропадет. Но зачем резервист-легионер на позицию, которая железно занята другим легом - фиг знает.
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Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Привет скаутингу зенита, сами никого не могут Найти
И что такое скаутинг в нынешнем виде?По твоему игрока одного из лидеров бразильского футбола никто не знает?Прям скауту надо его выискивать?Этот Велингтон в списках множества клубов находится.
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Ну тут целое комбо, и бразилец, и игрок которым интересуются конкуренты. 100%ный трансфер для зенита
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Не забываем про типичную схему работы этого сайта: наброс + через некоторое время опровержение = кликбейт ;))
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Хорошо накидывать на аинтелчтлр, зачем Зениту защитники за 8 лямов при наличии Сантоса??? Бред же сивой кобылы
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Комментарий удален модератором
Купите Де Хею вместо Миши
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Давайте лучше Доннаруму купим.
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Комментарий удален модератором
естественно нужно 3-4 пляжника купить под физрука -вегана... иначе просрет чемпионат с таким то бюджетом
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