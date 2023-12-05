Алексей Терещенко: «Хоккей – спорт номер один в России. Но у нас ничего не производят для него, приходится закупать на Западе»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Терещенко КХЛ игровая форма Хоккей

Алексей Терещенко недоволен, что в России не производится экипировка для хоккея.

«Мне очень понравилось интервью Николая Фоменко. Он высказался достаточно жестко, но справедливо. Он сказал, что мы ничего не научились делать. Я имею ввиду из экипировки.

Клюшки делает компания «Заряд», но не в таком объеме. Но у нас нет ни коньков, ни перчаток, ни щитков, ни самой экипировки. К сожалению, мы ее пока не можем делать.

Все приходится закупать [с Запада]. Сейчас одеть ребенка в этом плане стоит тысяч 70. Это очень дорого. Клюшки юниорские под 20 тысяч. Есть проблема.

Хоккей в России, наверное, – спорт номер один. Сборная всегда борется за самые высокие места, а мы ничего не производим вообще от слова совсем! Ничего делать не научились, если возвращаться к словам того же Фоменко.

Почему не сделали технологии, чтобы не мы покупали, а у нас покупали?! Чтобы у нас было импортозамещение. Чтобы у нас были коньки, щитки, перчатки, налокотники», – сказал бывший нападающий сборной России Терещенко.

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20 комментариев
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Гойда! наверно
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Как маленький.

Зато мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей...
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Если начать делать экип , то будет как с ладой , качество так себе . А деньги такие же или дороже 😂, или он думает , что если мы будем сами делать , то ребенка будет стоить одеть 10 к что ли ? Нужно делать то , что получается лучше всего , вот
Условные ссм или бауэр делают экип 100 лет , вот пусть и продолжают, удивлен таким вопрос от Терещенко
+7
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+4
А разве это касается только хоккейной экипировки??? У нас практически никогда не производились товары народного потребления. Достаточно вспомнить обувь фабрики "Скороход" и костюмы фабрики "Большевичка". Это же капец был полный. Всегда власти было плевать в чем народ ходит, какие продукты ест, какими средствами гигиены пользуется. В СССР даже элементарных средств гигиены для женщин не было. Однако вооружение было на уровне. А Терещенко сейчас про коньки здесь вешает.
+4
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Ответ Макс Смирнов
Если начать делать экип , то будет как с ладой , качество так себе . А деньги такие же или дороже 😂, или он думает , что если мы будем сами делать , то ребенка будет стоить одеть 10 к что ли ? Нужно делать то , что получается лучше всего , вот Условные ссм или бауэр делают экип 100 лет , вот пусть и продолжают, удивлен таким вопрос от Терещенко
+++ вот эта непонятное маниакальное стремление все заместить вообще непонятно. Весь мир живет на разделении труда. Зачем пытаться заместить бауэр или ссм или мерседес или айфон, если можно просто делать то, что делать получается. У России есть сферы, в которых она сильна, и нужно все ресурсы направлять на развитие в эти сферы. А не пытаться любой импорт заместить товаром, который будет дороже и хуже качеством…
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Барыс не может привезти? Таможенный союз где?
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Ответ Макс Смирнов
Если начать делать экип , то будет как с ладой , качество так себе . А деньги такие же или дороже 😂, или он думает , что если мы будем сами делать , то ребенка будет стоить одеть 10 к что ли ? Нужно делать то , что получается лучше всего , вот Условные ссм или бауэр делают экип 100 лет , вот пусть и продолжают, удивлен таким вопрос от Терещенко
Не согласен. Если кто-то что-то делает, это не повод не делать то же самое. Почему нет? Весь мир что-то делает и что? Теперь ничего не делать? Давайте виноградники вырубим ведь в калифорнии и Франции вино лучше. Или мебельные фабрики прикроем, ведь икеа поинтереснее за нормальную цену. Ну бредовая логика, честно)
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Это шикарно
Мы отлично умеем, но не чем
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очнулся блин,лучше поздно,чем никогда
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Данис Зарипов-а вот щас было обидно 😏
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лучше не надо
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Потому что это вопрос развития бизнеса в целом.Что бы кто то массово делал что то, нужно желание государства которое во первых будет не монополизировать все что есть, второе создат законы которые помогут частному бизнесу если что остаивать свои права перед кем угодно,включая силовиков решивших поживится или государство решившего как что себе прибрать удобный бизнес, и создавать налоговые преференции,то есть меньше стричь налоги,меньше собирать казну с бизнеса, что бы был стимулировать создавать новые рабочие месте, но при высокой степени коррупции и это создает проблемы, так как чем меньше поступлении, тем меньше чего попилить есть.
а пока государство думает что он сможет по заказу себе сделать инновации и пытается монополизровать все что до чего рука дотягивается.Роснано и Сколково которые по щелчку пальцев изобретают инновацию за инновацией тому свидельство, как и многолетний опыт с москвичем и жигулями
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v76 коньки в Ярославле достаточно неплохие делают
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Спорт #1 - футбол из-за своей доступности и возможности играть весь год.
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Ответ jigga
Для Вратарей экипировку производит Глеб Миклин, Марк Хоккей, другие мастера типа Кивер делают шлема у кого-то слабые познания в этом деле
К сожалению, они слабые именно у Вас.
У Миклина сборочное производство на импортных линиях и импортных технологиях, он даже гордо заявляет, что его экипировка практически на 100% состоит из качественных импортных материалов, закупаемых в США, Канаде, Франции и т.д. И в данный момент с этими закупками проблема.
Так что, российским это называть можно лишь условно.
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Ответ alklimov2018
Вы когда дом строите - сначала окна-двери вставляете или украшения на стены развешиваете?
Ну да, к середине 70-х дом ещё не построили. Уже на космических станциях жить стали, а тапки для бега не научились делать. Отличная забота о народе.
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