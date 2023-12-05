Алексей Терещенко: «Хоккей – спорт номер один в России. Но у нас ничего не производят для него, приходится закупать на Западе»

Алексей Терещенко недоволен, что в России не производится экипировка для хоккея.

«Мне очень понравилось интервью Николая Фоменко. Он высказался достаточно жестко, но справедливо. Он сказал, что мы ничего не научились делать. Я имею ввиду из экипировки.

Клюшки делает компания «Заряд», но не в таком объеме. Но у нас нет ни коньков, ни перчаток, ни щитков, ни самой экипировки. К сожалению, мы ее пока не можем делать.

Все приходится закупать [с Запада]. Сейчас одеть ребенка в этом плане стоит тысяч 70. Это очень дорого. Клюшки юниорские под 20 тысяч. Есть проблема.

Хоккей в России, наверное, – спорт номер один. Сборная всегда борется за самые высокие места, а мы ничего не производим вообще от слова совсем! Ничего делать не научились, если возвращаться к словам того же Фоменко.

Почему не сделали технологии, чтобы не мы покупали, а у нас покупали?! Чтобы у нас было импортозамещение. Чтобы у нас были коньки, щитки, перчатки, налокотники», – сказал бывший нападающий сборной России Терещенко.