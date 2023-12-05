Алексей Терещенко: «Хоккей – спорт номер один в России. Но у нас ничего не производят для него, приходится закупать на Западе»
Алексей Терещенко недоволен, что в России не производится экипировка для хоккея.
«Мне очень понравилось интервью Николая Фоменко. Он высказался достаточно жестко, но справедливо. Он сказал, что мы ничего не научились делать. Я имею ввиду из экипировки.
Клюшки делает компания «Заряд», но не в таком объеме. Но у нас нет ни коньков, ни перчаток, ни щитков, ни самой экипировки. К сожалению, мы ее пока не можем делать.
Все приходится закупать [с Запада]. Сейчас одеть ребенка в этом плане стоит тысяч 70. Это очень дорого. Клюшки юниорские под 20 тысяч. Есть проблема.
Хоккей в России, наверное, – спорт номер один. Сборная всегда борется за самые высокие места, а мы ничего не производим вообще от слова совсем! Ничего делать не научились, если возвращаться к словам того же Фоменко.
Почему не сделали технологии, чтобы не мы покупали, а у нас покупали?! Чтобы у нас было импортозамещение. Чтобы у нас были коньки, щитки, перчатки, налокотники», – сказал бывший нападающий сборной России Терещенко.
Зато мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей...
Условные ссм или бауэр делают экип 100 лет , вот пусть и продолжают, удивлен таким вопрос от Терещенко
Мы отлично умеем, но не чем
а пока государство думает что он сможет по заказу себе сделать инновации и пытается монополизровать все что до чего рука дотягивается.Роснано и Сколково которые по щелчку пальцев изобретают инновацию за инновацией тому свидельство, как и многолетний опыт с москвичем и жигулями
У Миклина сборочное производство на импортных линиях и импортных технологиях, он даже гордо заявляет, что его экипировка практически на 100% состоит из качественных импортных материалов, закупаемых в США, Канаде, Франции и т.д. И в данный момент с этими закупками проблема.
Так что, российским это называть можно лишь условно.