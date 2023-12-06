«Лос-Анджелес» обыграл «Коламбус» (4:3 ОТ после 0:3) и повторил рекорд НХЛ – 10 подряд побед в гостях со старта сезона

Теги Баффало Коламбус Лос-Анджелес НХЛ Дрю Даути рекорды Тодд Маклеллан Хоккей

«Лос-Анджелес» обыграл «Коламбус» (4:3 ОТ после 0:3) и повторил рекорд НХЛ.

«Кингс» сделали камбэк в третьем периоде, забросив 3 шайбы подряд. В овертайме победную точку поставил защитник Дрю Даути

Клуб повторил рекорд НХЛ, одержав 10 выездных побед подряд на старте сезона. «Баффало» установил его в сезоне-2006/07. 

Отметим, что до отмены ничьих рекорд делили «Торонто» (7 гостевых побед подряд на старте сезона-1940/41) и «Филадельфия» (7, 1985/86). 

Следующий матч в гостях «Лос-Анджелес» проведет 7 декабря – против «Монреаля». 

Команда под руководством Тодда Маклеллана набрала 33 очка в 22 матчах и идет в топ-3 Тихоокеанского дивизиона, при этом лидируя по потерянным очкам.

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