Панарин набрал 1+1 с «Оттавой» при «минус 2» и 4 потерях. У него 37 очков в 24 играх

Артемий Панарин набрал 1+1 с «Оттавой».

Форвард « » забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Сенаторс» (2:6).

В активе россиянина стало 37 (16+21) очков в 24 играх. На текущий момент он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров.

Лидирует Никита Кучеров из «Тампы» (42 очка в 25 играх, 16+26), вторым идет Джей Ти Миллер из «Ванкувера» (38 очков в 26 играх, 14+24).

Сегодня Панарин (23:46, 5:11 – в большинстве, «минус 2») нанес 7 бросков в створ ворот и 4 мимо. Также сделал 1 перехват, допустил 4 потери и получил малый штраф.