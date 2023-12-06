Панарин набрал 1+1 с «Оттавой» при «минус 2» и 4 потерях. У него 37 очков в 24 играх

Теги Рейнджерс Оттава НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин набрал 1+1 с «Оттавой».

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (2:6). 

В активе россиянина стало 37 (16+21) очков в 24 играх. На текущий момент он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров.

Лидирует Никита Кучеров из «Тампы» (42 очка в 25 играх, 16+26), вторым идет Джей Ти Миллер из «Ванкувера» (38 очков в 26 играх, 14+24). 

Сегодня Панарин (23:46, 5:11 – в большинстве, «минус 2») нанес 7 бросков в створ ворот и 4 мимо. Также сделал 1 перехват, допустил 4 потери и получил малый штраф. 

2 комментария
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Артемию можно смело ещё передачу считать, хорошо отдал на Володю когда Оттава побежала забивать четвертую шайбу
+2
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Ответ Александр Валенцев
Артемию можно смело ещё передачу считать, хорошо отдал на Володю когда Оттава побежала забивать четвертую шайбу
не глядя,с неудобной руки,по борту, мастер
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