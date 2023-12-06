Капризов набрал 1+1 с «Калгари» и стал 2-й звездой матча. У него 23 очка в 23 играх

Кирилл Капризов набрал 1+1 с «Калгари» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Миннесоты» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Флэймс» (5:2).

В активе россиянина стало 23 (8+15) очка в 23 играх в сезоне.

Сегодня Кирилл (21:37, 2:54 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ и 6 мимо. Также сделал 1 блок и допустил 1 потерю.

В тройку звезд также вошли с 2+1 и с 12-й шайбой в сезоне.