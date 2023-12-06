Капризов набрал 1+1 с «Калгари» и стал 2-й звездой матча. У него 23 очка в 23 играх

Теги Миннесота Калгари НХЛ Кирилл Капризов Юэль Эрикссон Эк Мэттью Болди Хоккей

Кирилл Капризов набрал 1+1 с «Калгари» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Миннесоты» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (5:2). 

В активе россиянина стало 23 (8+15) очка в 23 играх в сезоне. 

Сегодня Кирилл (21:37, 2:54 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ и 6 мимо. Также сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

В тройку звезд также вошли Мэттью Болди с 2+1 и Юэль Эрикссон Эк с 12-й шайбой в сезоне. 

2 комментария
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Кирилл после смены тренера, начинает потихоньку оживать, и уже вышел на показатель очко за матч. Ещё нужно прибавить, особенно в забитых шайбах.
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Заряжен - 11 бросков за матч!
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