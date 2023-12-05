Группа игроков «МЮ» недовольна тактикой тен Хага и считает ее «кавалерийской». Тренер никого не критикует публично, так как некоторые плохо на это реагируют

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА ESPN Каземиро Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Футбол

Эрик тен Хаг пытается удержать раздевалку «МЮ», находясь в сложной ситуации.

Источники сообщили ESPN, что главный тренер пытается сделать все, чтобы сохранить поддержку со стороны ключевых игроков после поражения от «Ньюкасла» (0:1). После этой игры группа игроков первой команды испытывает разочарование.

Группа игроков по-прежнему находится на стороне тен Хага и его штаба, но внутри клуба беспокоятся о настроении в раздевалке – есть опасения, что оно ухудшится еще сильнее, если в скором времени не наступит улучшение формы. В ближайшие две недели «Ман Юнайтед» предстоит сыграть против «Челси», «Баварии» и «Ливерпуля».

Между собой игроки обсуждали несколько проблем. Во-первых, речь шла об интенсивных тренировках, которые тен Хаг проводил с начала тура по США. Во-вторых, обсуждалась тактика тен Хага, которую игроки считают «кавалерийской». По мнению игроков, из-за нее команда стала слишком открытой, что повлияло на результат в матчах с «Галатасараем» (3:3) и «Ньюкаслом».

Источник сообщил, что тен Хаг пытался успокоить атмосферу в команде, поддерживая игроков публично даже после неудачных индивидуальных выступлений. Так, он не критиковал Андре Онана за ошибки, допущенные в матче с «Галатасараем», и поддержал Маркуса Рэшфорда после неудачной игры против «Ньюкасла».

Как сообщает источник, среди сотрудников клуба есть ощущение, что отдельные игроки не умеют воспринимать критику. Особенно это касается публичных комментариев.

Источник также сообщил, что Лисандро Мартинес, убежденный сторонник тен Хага, находится с первой командой, несмотря на травму. Источник подчеркнул, что Эрику не хватает влияния Мартинеса и Каземиро на раздевалку (бразилец тоже травмирован). Оба футболиста, как ожидается, вернутся на поле ближе к концу декабря.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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70 комментариев
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Мне жаль тех, кто считает поведение игроков нормой. Вспомните ситуацию с Руни - как только появилось малейшее понимание что он важнее клуба, ему сразу указали его место. Тут таких как тот Руни по поведению - полкоманды.

Разница лишь в том, что Руни клал мячи пачками, а у Депутата, Кислого и Фифера - три мяча на почти половину сезона
+88
-8
+80
Ибо все нежные и с тонкой душевной организацией.

Кантона, Кина и Фергюсона на них нет.
+32
-6
+26
Тен Хаг их настраивает перед матчем, - «Вперёд, Гусары! ***** и резать!»
+26
0
+26
Ответ доктор Ливси
Безотносительно Хага, но ведь это факт, что в футбол пришло поколение зумеров с личными границами, осознанностью и ленью (которая обильно присыпана тонкой душевной организацией), а тренеры-то остались из нормальных людей, которые знают слово "надо". Интересные истории нас ждут в ближайшие лет 10
У других тренеров и команд почему-то зумеры добиваться результатов не мешают
+21
0
+21
Тренер никого не критикует публично.
Санчо: ну да, ну да, пошел я #####
+15
-3
+12
Ответ Aleksandr Dubovik
Прав был Роналду, этот клоун только еще глубже втопчет итак кризисный МЮ
уверяю тебя, Роналду меньше всего думал о МЮ - он искал себе место в клубе с ЛЧ
+33
-22
+11
"..Как сообщает источник, среди сотрудников клуба есть ощущение, что отдельные игроки не умеют воспринимать критику."

Принцессы с нежной чувствительной душой )
Аналогично было при Моуриньо, так будет и при следующем тренере 😏
+10
-2
+8
Ответ Aleksandr Dubovik
Прав был Роналду, этот клоун только еще глубже втопчет итак кризисный МЮ
Показательна правота Роналду, что после МЮ никто из европейских клубов не хотел его брать. Хотя его агент дошёл даже до Барселоны 😆
+29
-21
+8
Да увольняйте уже, все равно руководство куколды и будут доверять игрокам-непрофессионалам, которые ни при одном тренере особо не бегали и не бились в момент трудностей. Моура слили за конфликтность и жесткость, Сульшера за мягкость и излишнее доверие, при Рангнике не играли пушо сразу его восприняли как временщика, теперь Тен Хага сливают опять за жесткость - а кто вам тогда нужен? Может быть просто власть, которая скажет вам заткнуться и делать профессионально свою работу, а кто не хочет либо на выход либо на лавку до конца контракта? Все эти кисломордные Мартиали, средние Линделефы и Мактоминеи, бездарные Далоты, дептутаские Рэшфорды - просто сброд средних, несовременных игроков с очевидными недостатками которые какого хрена рулят решениями относительно тренера и т.д.
+10
-2
+8
Ответ munkz
Мне жаль тех, кто считает поведение игроков нормой. Вспомните ситуацию с Руни - как только появилось малейшее понимание что он важнее клуба, ему сразу указали его место. Тут таких как тот Руни по поведению - полкоманды. Разница лишь в том, что Руни клал мячи пачками, а у Депутата, Кислого и Фифера - три мяча на почти половину сезона
Это когда Руни в Челси собирался что ли? Отлично указали на место, продлив с ним контракт на непостижимые на тот момент 300 тысяч в неделю. Я бы тоже хотел чтобы мне так указывали
+10
-3
+7
Безотносительно Хага, но ведь это факт, что в футбол пришло поколение зумеров с личными границами, осознанностью и ленью (которая обильно присыпана тонкой душевной организацией), а тренеры-то остались из нормальных людей, которые знают слово "надо". Интересные истории нас ждут в ближайшие лет 10
+15
-9
+6
Ответ Red
Так Руни их заслужил , он везде играл даже в защите и постоянно забивал. Это МЮ должно СТЫДНО быть они ему даже прощальный матч не организовали, евреи ёпт, лучший бомбардир в истории клуба
Руни хотя бы ушел более-менее красиво с победой в Лиге Европы. Де Хеа так просто вышвырнули, еще и помоями в прессе облили. В МЮ так принято. Тут пойнт был, что чел пафосно написал как Руни "указывали на место", а я всего лишь напомнил как оно обстояло на самом деле
+6
0
+6
Ответ Станислав Л
уверяю тебя, Роналду меньше всего думал о МЮ - он искал себе место в клубе с ЛЧ
для местной секты это не понятно, что португалец хотел играть в ЛЧ и устроил скандал, когда с лета на тренировки перестал приезжать. Для них виноват 10Хаг в пропуске предсезонки )))
+13
-8
+5
ЭТХ попал в трудную ситуацию, тем более еще с таким календарем в декабре. Но в команде все равно слишком много пассажиров, которых надо гнать из клуба. Они сольют тен Хага, а потом они сольют Маккенну, Поттера или какого-то другого тренера, который придет на место тен Хага. Посмотрим, что придумает Рэтклифф.
+5
-1
+4
Ответ munkz
Мне жаль тех, кто считает поведение игроков нормой. Вспомните ситуацию с Руни - как только появилось малейшее понимание что он важнее клуба, ему сразу указали его место. Тут таких как тот Руни по поведению - полкоманды. Разница лишь в том, что Руни клал мячи пачками, а у Депутата, Кислого и Фифера - три мяча на почти половину сезона
Простите за необразованность.. а Фифер это кто?
+6
-2
+4
Ответ Станислав Л
уверяю тебя, Роналду меньше всего думал о МЮ - он искал себе место в клубе с ЛЧ
Это никак не отменяет того, что говорил он правду
+7
-3
+4
Ответ Роман
Нет, конечно. Ни один из европейских клубов зоны еврокубков не тянет.
Так может стоило это прямо сказать ему : я на тебя не рассчитываю, могу максимум выпускать в ЛЕ, а в остальном максимум на замену, а не лить в прессе: я хочу работать с Роналду, для меня это честь, а потом выпускать на 2 минуты в конце.
+6
-2
+4
Ответ red hikkikomori
Так надо выбирать одно из двух: либо ты не критикуешь публично никого из игроков, а говоришь с ними внутри, либо если уж начал сплавлять неугодных как Санчо, то и с остальными так же поступай. А то получается что недопустимо для одного, то допустимо для другого. В прошлом году вроде были инсайды что игроки довольны подходом Тен Хага - мол все равны, ко всем одинаковое отношение. Сейчас понятны причины недовольства, потому что этот подход поменялся - к разным игрокам разное отношение от тренера
У Хага все футболисты равны, но многие равнение других..
+4
0
+4
Прав был Роналду, этот клоун только еще глубже втопчет итак кризисный МЮ
+32
-28
+4
Почитав комментарии, делаю вывод, что проблема исключительно в кадрах и что «футболисты неженки, а вот раньше были мужики». Допустим, доля правды есть. МЮ не первый клуб, который делает неудачные трансферы сериями и закапывает сам себя. Но задайте себе вопрос - во что они играют? Тен Хаг в МЮ больше полутора лет, а его идеи не только результат не приносят, но и рисунок игры не формируют. Представьте, что голландца назначили в Сити - что, Де Брюйне, Силва, Фоден и т.д. - образцовые работяги, к которым подход не нужен? Все это весомый фактор, конечно, но основополагающее значение ему никак нельзя предавать, тк команда как не играла, так и не играет и перспектив не видно.
+4
0
+4
Ответ munkz
Мне жаль тех, кто считает поведение игроков нормой. Вспомните ситуацию с Руни - как только появилось малейшее понимание что он важнее клуба, ему сразу указали его место. Тут таких как тот Руни по поведению - полкоманды. Разница лишь в том, что Руни клал мячи пачками, а у Депутата, Кислого и Фифера - три мяча на почти половину сезона
Так себе пример, Фергюсон как раз поступился своими принципами, чтобы сохранить Руни.
+3
0
+3
Так надо выбирать одно из двух: либо ты не критикуешь публично никого из игроков, а говоришь с ними внутри, либо если уж начал сплавлять неугодных как Санчо, то и с остальными так же поступай. А то получается что недопустимо для одного, то допустимо для другого.
В прошлом году вроде были инсайды что игроки довольны подходом Тен Хага - мол все равны, ко всем одинаковое отношение. Сейчас понятны причины недовольства, потому что этот подход поменялся - к разным игрокам разное отношение от тренера
+4
-1
+3
На место Марсиаля и его кислой рожи летом кстати купили забивного суперфорварда за 80 лямов. А где он кстати?
+5
-2
+3
Ответ Мукунку хороший
Простите за необразованность.. а Фифер это кто?
Тот, кто в фифу ночами играет 😝
+2
0
+2
Ответ Роман
Показательна правота Роналду, что после МЮ никто из европейских клубов не хотел его брать. Хотя его агент дошёл даже до Барселоны 😆
ну Мессе кроме потугов нищей Барсы тоже никто контракт не предложил после ухода из ПСЖ

тут скорее дело в их завышенных зарплат и неспособности показывать былой запредельный уровень
+2
0
+2
Я уверен что Хака сливают группа игроков. Это конечно не правильно, но и в эту тупость играть нет никакого желания. Перегрузки на тренировках однозначно серьезные, с его приходом уже неоднократно об этом говорилось. Он и сам говорил и заставлял бегать после неудачных выступлений после его прихода. Прибавьте сюда график игр, который еще усложнил ЧМ. И плюс играть в бей беги. Никакие нервы такое не выдержат. Впереди Бавария, Ливерпуль а у них уже сил нет. Так как он решает личные конфликты, с игроками тоже дает о себе знать, но видать хоть в этом он понял на сколько он глупо и не по мужски сделал. Либо просто не хочет еще конфликта, чтоб получить штамп некомпетентного лузера.
+2
0
+2
Ответ Роман
Он предсезонку пропустил. Узнай у Криштиану по какому праву в его возрасте пропускал.
Ну вот, человек пропустил предсезонку, ты тренер - выскажи ему сразу, а не говори что мы его ждём, он для нас важен, рассчитываем на него.
+4
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Ответ Станислав Л
уверяю тебя, Роналду меньше всего думал о МЮ - он искал себе место в клубе с ЛЧ
В итоге нашёл, но есть нюанс
+3
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В Манчестере появилось ОПГ Гвоздика
+1
0
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МЮ поможет только Магат!
+2
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Ответ доктор Ливси
Безотносительно Хага, но ведь это факт, что в футбол пришло поколение зумеров с личными границами, осознанностью и ленью (которая обильно присыпана тонкой душевной организацией), а тренеры-то остались из нормальных людей, которые знают слово "надо". Интересные истории нас ждут в ближайшие лет 10
почему безотносительно? Как раз в Хааге и дело. Почитайте интервью Анчтелотти, о том как он работает с молодыми. Да или того же Палыча. Просто не надо быть упоротым как Хааг, относиться к игрокам как шестеренкам в твоей схеме.
+2
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Ответ LLC TRUST
Прошу прощения, я хоть и переживаю за МЮ, но, похоже, со сленгом не так знаком, как следовало бы. С кислым ясно, а кто такие депутат с фифером? Пояснительную команду можно?)))
Фифер это Жадон Санчо, который допоздна рубится в фифу
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Ответ Роман
После пропусков предсезонки его вообще нельзя было подпускать к составу, ты о чем? Тотальное неуважение и пофигизм на команду. Очнись! Ни одному другому игроку так снисходительно бы это не отпустили
Так я об этом и говорю, нафига Тен Хаг нализывал ему в прессе, а потом держал на лавке. Скажи он Роналду сразу всё прямо : ты пропустил предсезонку, забил на команду, ты мне не нужен и всё, вопросов 0. Но он ему лижет, а потом противоречит своим словам о том что он на него рассчитывает
+1
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Ответ Роман
Он предсезонку пропустил. Узнай у Криштиану по какому праву в его возрасте пропускал.
по такому, что он всю свою карьеру половину своих тренировок проводит индивидуально, на сборы даже с Реалом он призывался позже всех. Ни одного тренера это не волновало, даже руководство Реала в лице Переса, т.к. все знали что Рон профессионал и лучше него самого никто не подготовит его к сезону. Плюс после смерти ребенка ему нужно было быть с родными.
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Ответ Alexander Nikitin
Аргументы за Тен Хаага это Кубок Лиги и наибольший процент побед за последние годы. Аргументы против: постоянные конфликты с игрокаии, ошибочная трансферная политика, близкий провал в Лиге чемпионов, очки набираются в основном за счёт команд из нижней части таблицы, а лидерам АПЛ МЮ в этом сезоне проигрывает. Однако кого пригласить на место Тен Хаага? И это надо решать до увольнения.
Брать Кэрика и ждать топ тренера, либо перспективного тренера. Ждать может ли Хак исправить ситуацию смысла нет. Отношение со многими испорчены и нет уважения к нему. Точка невозврата пройдена. Да и никогда он не мог МЮ вывести в топ.
+1
0
+1
Ответ LLC TRUST
Прошу прощения, я хоть и переживаю за МЮ, но, похоже, со сленгом не так знаком, как следовало бы. С кислым ясно, а кто такие депутат с фифером? Пояснительную команду можно?)))
Депутат - Рэшфорд, в политику активно лезет и титулы британские получает
+1
0
+1
Ответ Роман
Показательна правота Роналду, что после МЮ никто из европейских клубов не хотел его брать. Хотя его агент дошёл даже до Барселоны 😆
А должны были, учитывая возраст и требования по зарплате?
+3
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+1
Ответ munkz
Мне жаль тех, кто считает поведение игроков нормой. Вспомните ситуацию с Руни - как только появилось малейшее понимание что он важнее клуба, ему сразу указали его место. Тут таких как тот Руни по поведению - полкоманды. Разница лишь в том, что Руни клал мячи пачками, а у Депутата, Кислого и Фифера - три мяча на почти половину сезона
Лол
Руни - единственный игрок, у которого Ферги пошёл на поводу. И вместо продажи игрока, который, ради повышения зарплата, стал угрожать уходом в Сити, Ферги прогнулся и для Руни не было никаких последствий.
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Чего все ждут, очередной провал, рыжий хоть на пенальти выезжал, Пенальдеша на руках носили, топовым называли, повязку дали, а он обычный нытик оказался.
Ни одного топ трансфера за 10 сезонов, покупают всех подряд, лишь бы другим не досталось. Хаг ноль, ассистента такие же, Маккларен😵‍💫 Юнайтед давно шлакосборник.
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Судя по календарю светят три поражения, а там уже и 2024 можно встречать с новым тренером, а не этим недоразумением.
+2
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Ответ доктор Ливси
Безотносительно Хага, но ведь это факт, что в футбол пришло поколение зумеров с личными границами, осознанностью и ленью (которая обильно присыпана тонкой душевной организацией), а тренеры-то остались из нормальных людей, которые знают слово "надо". Интересные истории нас ждут в ближайшие лет 10
да зумеры настолько плохие что в куче команд тащут, но эт все инфантилы и нынешнее поколении УУ !
+1
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+1
О бедные обидчивые нежные пусечки,тренер их критикует какой злой.Тряпки а не игроки!!!
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Рубить до седла, как учил Будённый
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Мы – красные кавалеристы,
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ:
О том, как в ночи ясные,
О том, как в дни ненастные
Мы гордо,
Мы смело в бой идем
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А в каком виде тактика 7хага "кавалерийская", если МЮ больше 5 ударов в створ ворот соперника за матч проблема нанести?
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Тренер уже раскритиковал всех кого возможно публично. И о какой тактике идеи речь ? Разве у МЮ есть тактика ?
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Ответ Today I feel Qatari
Это когда Руни в Челси собирался что ли? Отлично указали на место, продлив с ним контракт на непостижимые на тот момент 300 тысяч в неделю. Я бы тоже хотел чтобы мне так указывали
ты путаешь, 300к ему дали еще в 2011 когда он угрожал переходом в сити
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Пусть письмо пишут Мостовому.
0
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Ответ munkz
Мне жаль тех, кто считает поведение игроков нормой. Вспомните ситуацию с Руни - как только появилось малейшее понимание что он важнее клуба, ему сразу указали его место. Тут таких как тот Руни по поведению - полкоманды. Разница лишь в том, что Руни клал мячи пачками, а у Депутата, Кислого и Фифера - три мяча на почти половину сезона
Комментарий удален пользователем
Ответ red hikkikomori
Так я об этом и говорю, нафига Тен Хаг нализывал ему в прессе, а потом держал на лавке. Скажи он Роналду сразу всё прямо : ты пропустил предсезонку, забил на команду, ты мне не нужен и всё, вопросов 0. Но он ему лижет, а потом противоречит своим словам о том что он на него рассчитывает
Ок, предполагаю Тен Хаг не мог из-за медийности говорить всё прямо конкретно в случае Криштиану, Санчо обратный пример — его влияние заметно меньше, вот всё и сказал. Не думаю, что в смена тренера изменит текущую ситуацию. В красном Манчестере у каждого тренера одни и те же проблемы с составом, хотя я не фанат клуба.
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