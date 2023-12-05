Группа игроков «МЮ» недовольна тактикой тен Хага и считает ее «кавалерийской». Тренер никого не критикует публично, так как некоторые плохо на это реагируют

Эрик тен Хаг пытается удержать раздевалку «МЮ», находясь в сложной ситуации.

Источники сообщили , что главный тренер пытается сделать все, чтобы сохранить поддержку со стороны ключевых игроков после поражения от «Ньюкасла» (0:1). После этой игры группа игроков первой команды испытывает разочарование.

Группа игроков по-прежнему находится на стороне тен Хага и его штаба, но внутри клуба беспокоятся о настроении в раздевалке – есть опасения, что оно ухудшится еще сильнее, если в скором времени не наступит улучшение формы. В ближайшие две недели « » предстоит сыграть против «Челси», «Баварии» и «Ливерпуля».

Между собой игроки обсуждали несколько проблем. Во-первых, речь шла об интенсивных тренировках, которые тен Хаг проводил с начала тура по США. Во-вторых, обсуждалась тактика тен Хага, которую игроки считают «кавалерийской». По мнению игроков, из-за нее команда стала слишком открытой, что повлияло на результат в матчах с «Галатасараем» (3:3) и « ».

Источник сообщил, что тен Хаг пытался успокоить атмосферу в команде, поддерживая игроков публично даже после неудачных индивидуальных выступлений. Так, он не критиковал Андре Онана за ошибки, допущенные в матче с « », и поддержал Маркуса Рэшфорда после неудачной игры против «Ньюкасла».

Как сообщает источник, среди сотрудников клуба есть ощущение, что отдельные игроки не умеют воспринимать критику. Особенно это касается публичных комментариев.

Источник также сообщил, что Лисандро Мартинес, убежденный сторонник тен Хага, находится с первой командой, несмотря на травму. Источник подчеркнул, что Эрику не хватает влияния Мартинеса и на раздевалку (бразилец тоже травмирован). Оба футболиста, как ожидается, вернутся на поле ближе к концу декабря.

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