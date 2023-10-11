УЕФА отменил допуск команд из России, Азар закончил в 32 года, старт сезона НХЛ, хозяева Евро-2028 и Евро-2032 и другие новости

1. УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров. В союзе заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть». Исполком без обсуждения отклонил предложение о допуске, сообщил президент Шведского футбольного союза Карл Нильссон.

2. Эден Азар завершил карьеру футболиста в 32 года. С экс-игроком сборной Бельгии, побеждавшим в Лиге чемпионов и чемпионатах Англии, Испании Франции, попрощались «Реал», «Челси» и «Лилль».

3. НХЛ вернулась! В первом матче нового сезона «Тампа» обыграла «Нэшвилл» (5:3), Никита Кучеров сделал дубль, став автором первой шайбы в регулярке.

«Питтсбург» проиграл «Чикаго» (2:4), первый номер драфта-2023 Коннор Бедард сыграл больше 20 минут и сделал результативную передачу. Лидеры «Пингвинс» Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг сыграли вместе в 18-м сезоне и установили новый рекорд для профессиональных лиг Америки. «Вегас» поднял чемпионский баннер перед матчем с «Сиэтлом».

4. Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии, Евро-2032 – в Италии и Турции. УЕФА официально утвердил это.

5. «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Ак Барс» победил «Адмирал» в гостях, «Лада» проиграла «Амуру».

6. Вратаря «Лацио» Проведеля хотели позвать в сборную России, сообщил Виталий Кафанов. Голкипер якобы ответил, что «не хочет общаться ни с кем из России». Агент игрока заявил, что впервые слышит об этом, и уточнил, что у Ивана есть только итальянский паспорт.

7. СКА обменял Хуснутдинова на Рендулича в «Сочи». Роман Ротенберг назвал Хуснутдинова «нашим молодым Д’Артаньяном».

8. НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в рамках акции «Ночь гордости».

9. Президент «Барсы» Лапорта платил Негрейре во время первого президентского срока – к такому выводу пришел судья. Жоану не предъявят обвинения из-за истечения срока давности. Тем временем Негрейра посетил эксперта, чтобы установить, есть ли у него деменция, и упал на подходе к зданию. Бывший вице-президент CTA просил снять с него обвинения по делу «Барсы».

10. «Ростов» попросил ЭСК РФС рассмотреть возможный офсайд при победном голе «Краснодара». Валерий Карпин, поднявший вопрос об эпизоде, сообщил, что не получил обратную связь от департамента судейства.

11. Чемпионка мира и трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина возобновит карьеру в 39 лет.

12. Футбольная ассоциация Англии обсуждает возможность подсветить «Уэмбли» цветами флага Израиля, но опасается негативной реакции. Клубы АПЛ призывают лигу высказаться о ситуации в Израиле, а представитель одной команды вовсе обвинил лигу в лицемерии из-за активной поддержки BLM в 2020-м.

13. Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано образовали новую пару в танцах на льду, сообщает «Спорт-Экспресс». В то же время тренер Анжелика Крылова заявила, что пока ничего не решено.

14. В Петербурге юные хоккеисты пытались вставить клюшку в анус одноклубнику, его избили, повалили и держали за ноги. Прокуратура проводит проверку.

15. Французский «Орлеан» отстранил тренера из-за расизма в адрес игроков, прокуратура начала расследование. В частности, он говорил следующее: «Они и так черные, им не нужны манишки».

Цитаты дня.

Карпин о возвращении России: «А если завтра СВО закончится? Надеюсь, что закончится и нас допустят. А вы не надеетесь? Вообще по барабану, да?»

Глеб Смолкин: «Часть моей семьи живет в Израиле. Они сейчас под ежедневными обстрелами. Мое сердце и мысли с ними»

Гути: «Казалось, трон будет у Винисиуса, Мбаппе, Холанда... Но только Беллингем понял, что трон Месси и Роналду свободен. И он идет к нему»

Депутат Свищев: «В плановом бюджете предусмотрено сокращение финансирования спортивной отрасли. Это не может не беспокоить»

«В УЕФА показали, что они слабаки, зассали. Стыдоба, бессовестные люди». Губерниев об отмене допуска российских команд U17

Елизавета Худайбердиева: «С раннего возраста меня ограничивали в питании. Сказали, что я в 12 лет буду размеров моей мамы. Она испугалась и перестала меня кормить»

«Я в любой момент могу сорваться. Не хочу этого, там очень страшно». Бухаров рассказал, как полтора года боролся с лудоманией в рехабе

Жозе Моуринью: «Существует антимоуриньюнизм – его придерживаются люди, которые рады неудачам «Ромы». Моуриньюнизм – это стиль жизни»

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