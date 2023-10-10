Негрейра посетил эксперта, чтобы установить, есть ли у него деменция, и упал на подходе к зданию. Бывший вице-президент CTA просил снять с него обвинения по делу «Барсы»

Эксперт проверил, действительно ли у Энрикеса Негрейры деменция.

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Затем стало известно, что Негрейра попросил освободить его от обвинений, предоставив справку о прогрессирующей деменции. Это второе медицинское заключение, которое Негрейра предоставил за последние месяцы – до этого у него обнаружили ранние признаки болезни Альцгеймера.

Сегодня Негрейра посетил Институт судебной медицины Каталонии, чтобы встретиться с судебно-медицинским экспертом. Он должен установить, действительно ли бывший вице-президент CTA страдает от симптомов деменции, сообщает EFE.

Негрейра прибыл в институт в сопровождении жены и юриста около 9:30 утра по местному времени. Сначала он шел, опираясь на плечо жены, потом, подходя к зданию, споткнулся и упал. При помощи сопровождающих Негрейра встал и пошел к институту.

Скриншоты: twitter.com/carrusel

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