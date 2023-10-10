Негрейра посетил эксперта, чтобы установить, есть ли у него деменция, и упал на подходе к зданию. Бывший вице-президент CTA просил снять с него обвинения по делу «Барсы»

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Эксперт проверил, действительно ли у Энрикеса Негрейры деменция.

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Затем стало известно, что Негрейра попросил освободить его от обвинений, предоставив справку о прогрессирующей деменции. Это второе медицинское заключение, которое Негрейра предоставил за последние месяцы – до этого у него обнаружили ранние признаки болезни Альцгеймера.

Сегодня Негрейра посетил Институт судебной медицины Каталонии, чтобы встретиться с судебно-медицинским экспертом. Он должен установить, действительно ли бывший вице-президент CTA страдает от симптомов деменции, сообщает EFE.

Негрейра прибыл в институт в сопровождении жены и юриста около 9:30 утра по местному времени. Сначала он шел, опираясь на плечо жены, потом, подходя к зданию, споткнулся и упал. При помощи сопровождающих Негрейра встал и пошел к институту.

Скриншоты: twitter.com/carrusel

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оригинальный Ник
Не знаю насчёт деменции, но вот Оскар у него точно должен быть
+202
-3
+199
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Вспоминается анекдот.

- Дамы, знакомьтесь: это Андрей, он актер и гей.
- Я не гей!
- Вот это игра!
+108
-8
+100
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Ответ Оригинальный Ник
Не знаю насчёт деменции, но вот Оскар у него точно должен быть
Вот кто учитель Бускетса🤔
+71
-11
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iommi
Коррадо Сопрано одобряет
+52
0
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Ну если это не Оскар, то что тогда?
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
Если не было коррупции, то зачем вся эта комедия? ))
+30
-5
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Барса просто занималась благотворительностью, оплачивала лечение пожилому больному пенсионеру. Полностью оправданы!
+28
-5
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Баланар
Ответ Pelerin
Если не было коррупции, то зачем вся эта комедия? ))
Да всем понятно, кроме 🤡 болел барсы, что была коррупция. Чел назначал выгодных ручных судей на матчи барсы. Это факт.
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Обидно за легенду. В эту тяжелую минуту, мы с Барсой. Крепитесь. Вражда враждой, но когда ваша легенда получает травму и у вас беда, мы рядом.
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexandr Turner
Ответ Iommi
Коррадо Сопрано одобряет
Здешние школьники не поймут, но за отсылку жирный плюс!))
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
За такое падение Суареса пенальти ставили в каждом втором матче)
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dr. cage
Актёры, у которых ещё нет Оскара..
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
El Blanco
Ответ Iommi
Коррадо Сопрано одобряет
Племяннику Негрейры стоит насторожиться
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Василенко
Клоунада продолжается)Актерище)
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эксперт Спортс
Ответ Ебздрогыч
Ну если это не Оскар, то что тогда?
Золотая малина
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Напишите, что это были не взятки, а медицинская помощь!)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Weird
Напомнило как Корейко Паниковского через дорогу переводил)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маноло Санчи́с
Хорошая попытка, но нет)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GerbertS
желтая за симуляцию
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сикарио
Ахааххахахахахахаха, Альба, Бускец, Суарес и прочие рукоплескают просто)))
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phantom1289
Не знаю как Оскар, но Золотой глобус точно.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GLW
симуляция в стиле бчк, явка с повинной
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
ДНК БЧК даже тут.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Кто бы что ни говорил, но Негрейра реально Легенда Басы...с клубом до талого!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
Понятно Барса платила за курс по актёрскому мастерству.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий