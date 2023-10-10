«Они и так черные, им не нужны манишки». Французский «Орлеан» отстранил тренера из-за расизма в адрес игроков, прокуратура начала расследование

Французский клуб отстранил тренера из-за расистских высказываний.

Бернар Казони был отстранен от должности главного тренера «Орлеана», выступающего в третьем дивизионе чемпионата Франции, на время расследования.

После матча «Орлеана» с «Шатору» Казони заявил о своих футболистах: «Они не глупее, чем жители Магриба» (регион Северной Африки, включающий Алжир, Ливию, Мавританию, Марокко и Тунис).

«Это было сказано для того, чтобы дать игрокам понять, что они такие же умные, как магрибинцы. Я проработал там шесть лет, а вы думаете, что я расист», – объяснил свое высказывание Казони.

Футболисты «Орлеана» рассказали, что высказывание тренера в подобном характере не было единичным случаем.

«Мы проводили упражнение. Поделились на две команды, играли пять на пять. Моя команда состояла только из темнокожих игроков. Потом тренер говорит: «Им не нужны манишки, они и так черные». Это меня шокировало», – сообщил один из игроков клуба.

Казони ответил и на это обвинение: «Это просто подначивание. Я южанин. Это футбол, я просто дразнил их. Сегодня уже ничего нельзя говорить».

Кроме того, по словам бывшего игрока «Орлеана», Казони просил, чтобы в его команде было больше белых игроков.

Прокуратура Орлеана начала предварительное расследование по поводу высказываний тренера.

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