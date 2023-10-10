«Они и так черные, им не нужны манишки». Французский «Орлеан» отстранил тренера из-за расизма в адрес игроков, прокуратура начала расследование
Французский клуб отстранил тренера из-за расистских высказываний.
Бернар Казони был отстранен от должности главного тренера «Орлеана», выступающего в третьем дивизионе чемпионата Франции, на время расследования.
После матча «Орлеана» с «Шатору» Казони заявил о своих футболистах: «Они не глупее, чем жители Магриба» (регион Северной Африки, включающий Алжир, Ливию, Мавританию, Марокко и Тунис).
«Это было сказано для того, чтобы дать игрокам понять, что они такие же умные, как магрибинцы. Я проработал там шесть лет, а вы думаете, что я расист», – объяснил свое высказывание Казони.
Футболисты «Орлеана» рассказали, что высказывание тренера в подобном характере не было единичным случаем.
«Мы проводили упражнение. Поделились на две команды, играли пять на пять. Моя команда состояла только из темнокожих игроков. Потом тренер говорит: «Им не нужны манишки, они и так черные». Это меня шокировало», – сообщил один из игроков клуба.
Казони ответил и на это обвинение: «Это просто подначивание. Я южанин. Это футбол, я просто дразнил их. Сегодня уже ничего нельзя говорить».
Кроме того, по словам бывшего игрока «Орлеана», Казони просил, чтобы в его команде было больше белых игроков.
Прокуратура Орлеана начала предварительное расследование по поводу высказываний тренера.
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- "Не всем. Тем, кто смеётся, продлевает, а тому, кто острит, укорачивает.")))
Французская версия
— Но ты чёрный. И ты урод.
— Но ведь считать чёрных уродами - это расизм!
— Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
«Джентльмены» (2020)
Я в уровнях не эксперт,но пассаж с манишками зачётный,как по мне.
Ну черный и черный, что бубнеть-то?