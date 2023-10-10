«Они и так черные, им не нужны манишки». Французский «Орлеан» отстранил тренера из-за расизма в адрес игроков, прокуратура начала расследование

Теги лига 1 Франция Д3 Франция Орлеан Бернар Казони дискриминация Футбол

Французский клуб отстранил тренера из-за расистских высказываний.

Бернар Казони был отстранен от должности главного тренера «Орлеана», выступающего в третьем дивизионе чемпионата Франции, на время расследования.

После матча «Орлеана» с «Шатору» Казони заявил о своих футболистах: «Они не глупее, чем жители Магриба» (регион Северной Африки, включающий Алжир, Ливию, Мавританию, Марокко и Тунис).

«Это было сказано для того, чтобы дать игрокам понять, что они такие же умные, как магрибинцы. Я проработал там шесть лет, а вы думаете, что я расист», – объяснил свое высказывание Казони.

Футболисты «Орлеана» рассказали, что высказывание тренера в подобном характере не было единичным случаем.

«Мы проводили упражнение. Поделились на две команды, играли пять на пять. Моя команда состояла только из темнокожих игроков. Потом тренер говорит: «Им не нужны манишки, они и так черные». Это меня шокировало», – сообщил один из игроков клуба.

Казони ответил и на это обвинение: «Это просто подначивание. Я южанин. Это футбол, я просто дразнил их. Сегодня уже ничего нельзя говорить».

Кроме того, по словам бывшего игрока «Орлеана», Казони просил, чтобы в его команде было больше белых игроков.

Прокуратура Орлеана начала предварительное расследование по поводу высказываний тренера. 

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28 комментариев

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Дмитрий
Что их шокировало? Они узнали, что они черные?
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Bayern2004
Сразу видно,Казони годный человек.И чувством юмора всё в порядке!
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Заяцволк
Ааааааахаха, не нужны манишки, они и так черные, чёрт, как же смешно )))))))))))))))
+15
-2
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steelsity
Ответ Bayern2004
Сразу видно,Казони годный человек.И чувством юмора всё в порядке!
Одно но... Как говорил Мюнхгаузен, в исполнении великого Янковского, в ответ на фразу его слуги Томаса, что, шутка, мол, жизнь продлевает,
- "Не всем. Тем, кто смеётся, продлевает, а тому, кто острит, укорачивает.")))
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Леван Мкртчян
Ответ Merengues
Комментарий удален пользователем
Белым не нужны манишки, потому что напротив них черные -- это расизм в квадрате)
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Pok_Toholo
Ответ T622222
— Он называет меня чёрным уродом, Тренер! Это расизм! — Но ты чёрный. И ты урод. — Но ведь считать чёрных уродами - это расизм! — Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя. «Джентльмены» (2020)
Это под каждой новостью о черных будет?
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Pok_Toholo
Ответ deadjoker
А он хорош :))
Он очень туп
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Pok_Toholo
Ответ Bayern2004
Сразу видно,Казони годный человек.И чувством юмора всё в порядке!
Юмор на уровне "хахаха, черный черный!"
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Ярик01
Игорь Васильевич Гамула.
Французская версия
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llolishe
Когда есть moneyшки - зачем манишки?
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Артем Русанов
Прям француз из фильмов с Бельмондо 😄
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Edo Milanian
руки прочь от бывшего тренера сб.Армении!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Merengues
Комментарий удален пользователем
Ещё больший скандал разразился бы.
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Александр Зубков
Ответ Дмитрий
Что их шокировало? Они узнали, что они черные?
Им обидно, что манишки зажали.
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тренер с района
Этот тренер явно бы не затерялся тут на сайте.
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fc_champion
В шахматах всегда начинают белые, и ничего
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T622222
— Он называет меня чёрным уродом, Тренер! Это расизм!
— Но ты чёрный. И ты урод.
— Но ведь считать чёрных уродами - это расизм!
— Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя.

«Джентльмены» (2020)
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Лимит Лимитович
И в чем он не прав, как говорится?
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general main
Зениту такой нужен, а то и вправду там половине манишки не нужны)
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deadjoker
А он хорош :))
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Bayern2004
Ответ Pok_Toholo
Юмор на уровне "хахаха, черный черный!"
Ну юмор бывает разный.
Я в уровнях не эксперт,но пассаж с манишками зачётный,как по мне.
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Kama Tekinec
Старая добрая Корсика
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Merengues
Комментарий удален пользователем
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Всё знаю
Ответ Акира_1
Какие же обидчевые нынче негры. Никакой самоиронии 😄
Согласен.
Ну черный и черный, что бубнеть-то?
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