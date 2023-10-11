Малкин, Кросби и Летанг сыграли вместе 18 сезонов, обновив рекорд для топ-4 лиг Америки

Теги Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ рекорды MLB Янкис Мариано Ривера Дерек Джитер Хоккей

Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг обновили рекорд топ-4 лиг Америки.

Три игрока «Питтсбурга» приняли участие в первом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (2:1, третий период).

Это 18-й сезон трехкратных обладателей Кубка Стэнли в качестве одноклубников.

Трио установило новый рекорд для топ-4 профессиональных спортивных лиг Северной Америки по продолжительности такой серии. 

Хоккеисты обошли  игроков бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис» Дерека Джитера, Мариано Риверу и Хорхе Посаду (играли вместе с 1995 по 2011 годы). 

Добавим, что Кросби начал свой 19-й сезон в составе «Питтсбурга», обновив рекорд клуба. Малкин и Летанг проводят 18-й сезон, они обошли прежнего рекордсмена клуба Марио Лемье (17). 

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5 комментариев

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Евгений Кириенко
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Strannix
Круто!
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marchellinos
Вот это достижение 💪
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Crenk
Ответ Евгений Кириенко
109 лет на троих! Старые перцы!!!
В самом расцвете
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