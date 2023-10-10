Глеб Смолкин: «Часть моей семьи живет в Израиле. Они сейчас под ежедневными обстрелами. Мое сердце и мысли с ними»
Глеб Смолкин выразил солидарность с жителями Израиля.
7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа.
«Часть моей семьи живет в Израиле. Они сейчас под ежедневными обстрелами. Мое сердце и мысли с ними. Верю, Израиль выстоит!» – написал фигурист, выступающий в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис.
Тогда он всё полностью прочувствует.
в случае со спортсом - по их постам и каментам...
Правильно ли следует понимать, что на льду катает живой труп?
Лучшим подтверждением слов Смолкина была бы защита идеалов еврейского государства с оружием в руках.
Ведь на страну, как заявило руководство Израиля, напали "дикие животные"!
+10 баллов в компонентах на Трофеях Будапешта!!!