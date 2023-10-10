Глеб Смолкин: «Часть моей семьи живет в Израиле. Они сейчас под ежедневными обстрелами. Мое сердце и мысли с ними»

Теги танцы на льду сборная Грузии Политика Глеб Смолкин Фигурное катание

Глеб Смолкин выразил солидарность с жителями Израиля.

7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа.

«Часть моей семьи живет в Израиле. Они сейчас под ежедневными обстрелами. Мое сердце и мысли с ними. Верю, Израиль выстоит!» – написал фигурист, выступающий в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис.

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25 комментариев

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Шубы
а почему никто арабам не сочувствует? Вообще Израиль так-то это искусственно созданное государство на оккупированных (как нынче очень любят говорить) территориях.
+27
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+25
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Ponpony
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Бросай всё и беги на защиту Исторической Родины. Когда ещё представится случай отстоять честь и срубить кусочек Славы!!! ))))
+27
-8
+19
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unknownman
Самые патриотичные из патриотов всегда вещают где-то из-за пределов своей исторической Родины.
+18
0
+18
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Orange carrot
В лучших «цивилизованных» традициях. Тут вижу, там не вижу.
+21
-5
+16
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Лека-Лека
Смолкину надо часть семьи перевезти в Палестину.
Тогда он всё полностью прочувствует.
+17
-3
+14
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Orange carrot
Ответ Идеальный шторм
Это папа его там?
Да прям, папа в Москве в антрепризах играет.
+12
0
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Юлия Величко
Болелы пары ДС и персонально Смолкина, подскажите, был ли аналогичный пост от Глеба после начала СВО в поддержку части семьи, живущей в РФ, и страны в целом? Помнится, год назад парень вещал, что не возвращается в Россию, потому что его могут пригласить кое-куда. Если бы из Израиля прислали повестку, примчался бы из США первым рейсом?
+17
-6
+11
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Ponpony
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Идеальный шторм
Это папа его там?
Пенсионеры РФ на ПМЖ в Израиле получают 2 пенсии из ПФР. Вторая пенсия идёт доплатой до уровня бедности Израиля.
+8
0
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Alsu89sha
Ответ Лека-Лека
Смолкину надо часть семьи перевезти в Палестину. Тогда он всё полностью прочувствует.
А зачем перевозить он же еврей . Конечно сочувствует своим . И вся наша тусовка сочувствует ибо все там они
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Дружба11
Ответ Шубы
а почему никто арабам не сочувствует? Вообще Израиль так-то это искусственно созданное государство на оккупированных (как нынче очень любят говорить) территориях.
большинство кто знает историю оккупации Израилем палестинских исконно арабских земель понимает источник и первопричины конфликта- сочувствует и поддерживает ТОЛЬКО Палестину.Израиль уничтожал не меньшее,а большее количество-палистинских детей, стариков,женщин, проводил геноцид.
+9
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+5
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arisstopane
по делам, по жизни их, узнаете их, – поймете, отличите истинных от ложных.(с)
в случае со спортсом - по их постам и каментам...
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Юра Плисецкий
Сейчас Израиль бомбит палестинцев.
+6
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Блинчик
Патриотичный юноша не хочет пойти защищать свою семью в армию?
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Denis Travin
... странное отделение сердца и мыслей от тела.
Правильно ли следует понимать, что на льду катает живой труп?
Лучшим подтверждением слов Смолкина была бы защита идеалов еврейского государства с оружием в руках.
Ведь на страну, как заявило руководство Израиля, напали "дикие животные"!
+6
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ВИван
Ответ Юлия Величко
Болелы пары ДС и персонально Смолкина, подскажите, был ли аналогичный пост от Глеба после начала СВО в поддержку части семьи, живущей в РФ, и страны в целом? Помнится, год назад парень вещал, что не возвращается в Россию, потому что его могут пригласить кое-куда. Если бы из Израиля прислали повестку, примчался бы из США первым рейсом?
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Дружба11
Ответ Юлия Величко
Болелы пары ДС и персонально Смолкина, подскажите, был ли аналогичный пост от Глеба после начала СВО в поддержку части семьи, живущей в РФ, и страны в целом? Помнится, год назад парень вещал, что не возвращается в Россию, потому что его могут пригласить кое-куда. Если бы из Израиля прислали повестку, примчался бы из США первым рейсом?
В Россию они все побежат-после того как вспыхнет весь Ближний Восток и кавказ с Грузией, а Америке они в качестве граждан на хрен не будут нужны- это самая ближайшая перспектива.Но поста мы не дождемся никогда-это национальная традиция.
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Tatiana Makarova
Как человек имеющий много родственников и друзей в Израиле я солидарна с Глебом, но хнйта в его сторону сейчас польется не хило, впрочем еиу не привыкать.
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AllaS
Ответ Юлия Величко
Болелы пары ДС и персонально Смолкина, подскажите, был ли аналогичный пост от Глеба после начала СВО в поддержку части семьи, живущей в РФ, и страны в целом? Помнится, год назад парень вещал, что не возвращается в Россию, потому что его могут пригласить кое-куда. Если бы из Израиля прислали повестку, примчался бы из США первым рейсом?
Всем вопросам вопрос 👍🏻+++++++++
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Идеальный шторм
Это папа его там?
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Дружба11
Ответ Юра Плисецкий
Сейчас Израиль бомбит палестинцев.
и поплатиться за это, Израиль искусственное образование на территориях Палестины -арабы никогда с этим не смиряться и с кровью палестинцев,которых Израиль уничтожал, будет небольшая передышка-типа перемирие и арабы поставят окончательную историческую точку с этим образованием, они уже не бедуины песчаных карьеров,которых можно было юзать и отбирать территории
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Блинчик
Ответ Юлия Величко
Болелы пары ДС и персонально Смолкина, подскажите, был ли аналогичный пост от Глеба после начала СВО в поддержку части семьи, живущей в РФ, и страны в целом? Помнится, год назад парень вещал, что не возвращается в Россию, потому что его могут пригласить кое-куда. Если бы из Израиля прислали повестку, примчался бы из США первым рейсом?
Сказал бы, что он грузин и у него священная обязанность представлять Грузию на соревнованиях.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Шубы
а почему никто арабам не сочувствует? Вообще Израиль так-то это искусственно созданное государство на оккупированных (как нынче очень любят говорить) территориях.
Сочувствуют некоторые, их потом увольняют с работы.
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Denis Travin
... пост зачётный.
+10 баллов в компонентах на Трофеях Будапешта!!!
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