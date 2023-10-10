Глеб Смолкин: «Часть моей семьи живет в Израиле. Они сейчас под ежедневными обстрелами. Мое сердце и мысли с ними»

Глеб Смолкин выразил солидарность с жителями Израиля.

7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа.

«Часть моей семьи живет в Израиле. Они сейчас под ежедневными обстрелами. Мое сердце и мысли с ними. Верю, Израиль выстоит!» – написал фигурист, выступающий в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис.