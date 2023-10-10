Карпин о возвращении России: «А если завтра СВО закончится? Надеюсь, что закончится и нас допустят»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин высказался о ситуации вокруг отстранения сборной России.

– Вы говорили, что может надоесть работа.

– Мне каждый день что‑то надоедает. Гарантий никаких нет, вдруг я завтра умру. Любой человек может сказать: «Надоело, я уехал». Это может случиться или никогда, или завтра.

– Чеферин сказал, что до конца СВО допущены не будем. Вы верите, что еще в качестве тренера сборной будете на международной арене?

– Ну, а если завтра СВО закончится? Надеюсь, что закончится и нас допустят, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

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137 комментариев

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Carlton Palmer
как оно может закончиться, когда одни не могут а другие не хотят
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Roman Dementiev
Ответ Carlton Palmer
как оно может закончиться, когда одни не могут а другие не хотят
тромб может в любой момент оторваться
+76
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Евгений Михайлов
Ответ Carlton Palmer
как оно может закончиться, когда одни не могут а другие не хотят
Ну да, опять разговор про марионеток. А граждане РФ не марионетки в таком случае? Можем мы иметь мнение отличное от официального? Могу я выйти на улицу и это мнение озвучить? Написать на страницу вк? Может от призыва могу отказаться? Марионетки обвиняют других в том, чем являются сами
+66
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Пётр
Ох, Валерий Георгиевич, за такие слова и плашку иноагента можно поймать...
+26
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Marcus-light
Ответ Carlton Palmer
как оно может закончиться, когда одни не могут а другие не хотят
Кто может прекратить - не хотят, кто хочет - не имеет веса слова.
+26
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marcusdi
Ответ УльтраПравый
Комментарий удален модератором
Россия была до Путина и будет после Путина.
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Wokulski
Конечно, закончится, и, конечно, допустят. Но КОГДА??? Вопрос в этом
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Игорь Новиков
Ответ Marcus-light
По сути да. Любая смена власти в РФ или в Украине. Но оба понимают, что дальше будет трибунал. А свой горб важнее страны и народа.
Смена власти на Украине ничего не изменит. Любой другой президент продолжит курс на независимость от такого соседа.
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Kinelan_Win
Валера в каком-то другом мире живет, тут только новый этам начинается, а он про какое-то окончание твердит
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ChipsRobber
Валера, позвони Путину, скажи чтоб с СВО сворачивался, а то в футбол поиграть хотца.
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Александр Тихонов
Увы, пока окончание не просматривается даже близко. Все идет по худшему сценарию с реальной перспективой продолжения еще на несколько лет. И когда все закончится пройдут месяцы, если не годы, прежде чем российские команды вернутся на международную арену. Да и в целом футбол явно не самая первостепенная проблема сейчас.
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jSH
Ответ Мишаня Кашников
СВО обязательно закончиться, и закончиться разгромом Киева
пока в вашем комментарии разгромлен только русский язык... (ТСЯ/ТЬСЯ)
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ChipsRobber
Ответ Dizzod
Иноагент это тот который получает из-за границы, а он получает из из РФС. так что только статья за дискредитацию.
Чтобы ты знал, Макаревичу присвоили иноагента без всякого иностранного финансирования, которого не нашли, потому что его и не было.
А за то, что он "поддался враждебному западному влиянию", дав интервью иностранному СМИ.
В России любой человек может стать иноагентом, и оснований не нужно, было бы только желание государства.
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schwein
Прикольно у нашего эстонского сотрудника спортса, не желающего ничего общего иметь с таким режимом сегодня пригорело.
Интересно, а сотрудники спортса сами себя банят?
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trashbox
Ответ Владимир Соколов
Киев-то стоит, а вот разгром рубля не за горами))))
Где-то мы уже это слышали... 2 с лишним года назад, вроде.
Бгг
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Santa-Barbara
Ответ ChipsRobber
Валера, позвони Путину, скажи чтоб с СВО сворачивался, а то в футбол поиграть хотца.
Нормально жить хотца, а не только футбол поиграть.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Дмитрий Господарик
Сво закончится только когда будет оформлена победа Украины. Все остальные варианты санкции не отменят. Да и так между оформлением и снятием санкций не один год пройдет
Победа украины? Это утопия в чистом виде.
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Серый
Ответ Игорь Новиков
Смена власти на Украине ничего не изменит. Любой другой президент продолжит курс на независимость от такого соседа.
Новиков, почему вчера отсутствовал на уроке эстонского?
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Артем Гладских
Ответ Пётр
Ох, Валерий Георгиевич, за такие слова и плашку иноагента можно поймать...
не поймает
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Владимир Соколов
Мне кажется, Валера не поддерживает СВО.Я даже почему-то уверен)))
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Серый
Новиков сам интересуется чем-то, сам ограничивает возможность ответа. Игорь, школу-то ты осилил, а вот понятия "сарказм", " ирония" - нет.
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Fomin525
Валера- верим!
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Al561
Двойная наивность, в том что закончится, и в том что допустят))
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Сергей Волуйский
Этик Стрельцов с кирпичной стеной в футбол играл , а тут немцев или испанцев подавай . В начале катарцев обыграть научиться надо
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AERN
Россия чоч приСВОит и закончится.
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