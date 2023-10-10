Карпин о возвращении России: «А если завтра СВО закончится? Надеюсь, что закончится и нас допустят»
Валерий Карпин высказался о ситуации вокруг отстранения сборной России.
– Вы говорили, что может надоесть работа.
– Мне каждый день что‑то надоедает. Гарантий никаких нет, вдруг я завтра умру. Любой человек может сказать: «Надоело, я уехал». Это может случиться или никогда, или завтра.
– Чеферин сказал, что до конца СВО допущены не будем. Вы верите, что еще в качестве тренера сборной будете на международной арене?
– Ну, а если завтра СВО закончится? Надеюсь, что закончится и нас допустят, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
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А за то, что он "поддался враждебному западному влиянию", дав интервью иностранному СМИ.
В России любой человек может стать иноагентом, и оснований не нужно, было бы только желание государства.
Интересно, а сотрудники спортса сами себя банят?
Бгг