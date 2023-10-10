В Петербурге юные хоккеисты пытались вставить клюшку в анус одноклубнику, его избили, повалили и держали за ноги. Прокуратура проводит проверку

Теги СКА происшествия КХЛ детский хоккей контент Хоккей

Юные хоккеисты в Петербурге грубо обошлись с одноклубником.

Прокуратура проводит проверку после инцидента в одной из детских хоккейных команд Петербурга. 

Как сообщает «Фонтанка», накануне вечером в отдел полиции позвонила женщина, сообщившая, что после тренировки ее 12-летнего сына избили и вставили клюшку в анус. Подросток был осмотрен врачами, у него диагностировали травму прямой кишки.

Юношу опросил инспектор отдела по делам несовершеннолетних. Мальчик рассказал, что около восьми вечера, после завершения тренировки, у него произошел конфликт с командой в раздевалке. Тренер заглядывал в раздевалку до инцидента, после чего ушел.

Сначала ребята бросали в партнера мусор и теннисный мяч, после чего началась драка. Одноклубники повалили пострадавшего на пол, применили удушающий прием и держали за ноги. С подростка стянули штаны и попытались засунуть клюшку в анус.

В полиции мать пострадавшего рассказала, что конфликт между ее сыном и еще несколькими подростками длится уже полтора года. По ее словам, она сообщала об этом тренеру и руководству команды, однако на ее жалобы не отреагировали. Женщина рассказала, что иногда замечала на теле сына телесные повреждения, но в травмпункт и полицию до текущего момента не обращалась.

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46 комментариев

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Ыжык
Воспитывают по системе ротенберга?
+58
-7
+51
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Machine Head
Участников безобразия отстранить от хоккея на всю жизнь , несмотря на то что дети.
+45
-2
+43
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Dastan 82
12-летние пацаны... что у них в головах?
+30
-2
+28
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Fomin525
Ответ Dastan 82
12-летние пацаны... что у них в головах?
скорее всего мажоры, детки богатых силовиков и бизнесменов
+28
-4
+24
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xa-xa
Тут плакать надо а не плюсовать , все команду на малолетку .
+18
0
+18
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Заборостроитель
Традиционные ценности назло бездуховному миру.
+11
-1
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N3urachem
Гнусно читать такие новости. Искренне надеюсь, что малоледних паскуд накажут вместе с родителями. А судьба распорядится так, что в будущем им на кичмане будут в анус вставлять кожаные клюшки.
+8
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Dragon10
Гнусная история, впору плакать. Вседозволенность и безнаказанность во взрослом клубе приводит к печальным последствиям в детском
+8
0
+8
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Rick Stone
Ответ Ыжык
Воспитывают по системе ротенберга?
По системе ФСИН
+7
0
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ОЛЕГарх
Это ужасно, но к сожалению дети в большинстве своем - это жестокие люди. В ДЮСШ в моем детстве тоже были разные ситуации, это не связано системой. Надо наказывать.
+6
0
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Nikolay_exp
это же ска, всё логично, все по системе ротэнбуээрга
+12
-7
+5
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Andrew Chepaylo
Ответ xa-xa
Тут плакать надо а не плюсовать , все команду на малолетку .
И с родителями что то делать
+5
-1
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dosatuy
Ответ Machine Head
Участников безобразия отстранить от хоккея на всю жизнь , несмотря на то что дети.
и за решетку
+5
-1
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Дмитрий9779
Ответ Nikolay_exp
это же ска, всё логично, все по системе ротэнбуээрга
А где хоть слово про СКА?
+8
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Lanc
Теперь питерские клубы будут выходить на разминку в радужных джерси?
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Андрей Корбут
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Ответ Fomin525
скорее всего мажоры, детки богатых силовиков и бизнесменов
Думаешь среди детей из бедных семей такого нет? Насилие не связано с уровнем жизни. А связано с воспитанием родителей и контролем со стороны учителей, тренеров и пр.
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Mr. Fett
Ответ Nikolay_exp
это же ска, всё логично, все по системе ротэнбуээрга
Вообще в Петербурге есть и школы Динамо и ещё много разных
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derko12
АУЕ-скрепы в действии, чего такого то
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Artur Sekhian
Ответ Александр Шеповалов
Здесь новости спорта или все подряд теперь будете публиковать услышав про какой нибудь спортивный атрибут или снаряд?
а вы на все подряд будете кликать и оставлять комментарии? Проходите мимо, если не интересно, в чем проблема?
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shpakus
Система.
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pav11k
Ну и поколение растёт, ужас какой-то

Странно, конечно, что конфликт тянется уже на протяжении полутора лет, а родители зашевелились только тогда, когда стало поздно
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Дмитрий9779
Родителей привлечь,ботву выгнать из хоккея.А что за клуб не судьба написать?
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Долгая-Счастливая Жизнь
В хоккей играют настоящие мужчины
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Aleksey Dolmatov
Ответ Nikolay_exp
очень даже связано, вседозволенность от папиных денег и рождает подобные ситуации. Сам ратнбэпг такой
Вседозволенность в 12 лет идёт не от денег, а от воспитания, не нужно тут приплетать материальное положение. Богатый человек не значит априори плохой
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Shuller18
Ответ Dastan 82
12-летние пацаны... что у них в головах?
Так дети наоборот жестоки в этом возрасте
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