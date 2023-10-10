Юные хоккеисты в Петербурге грубо обошлись с одноклубником.

Прокуратура проводит проверку после инцидента в одной из детских хоккейных команд Петербурга.

Как сообщает «Фонтанка», накануне вечером в отдел полиции позвонила женщина, сообщившая, что после тренировки ее 12-летнего сына избили и вставили клюшку в анус. Подросток был осмотрен врачами, у него диагностировали травму прямой кишки.

Юношу опросил инспектор отдела по делам несовершеннолетних. Мальчик рассказал, что около восьми вечера, после завершения тренировки, у него произошел конфликт с командой в раздевалке. Тренер заглядывал в раздевалку до инцидента, после чего ушел.

Сначала ребята бросали в партнера мусор и теннисный мяч, после чего началась драка. Одноклубники повалили пострадавшего на пол, применили удушающий прием и держали за ноги. С подростка стянули штаны и попытались засунуть клюшку в анус.

В полиции мать пострадавшего рассказала, что конфликт между ее сыном и еще несколькими подростками длится уже полтора года. По ее словам, она сообщала об этом тренеру и руководству команды, однако на ее жалобы не отреагировали. Женщина рассказала, что иногда замечала на теле сына телесные повреждения, но в травмпункт и полицию до текущего момента не обращалась.