Жозе Моуринью: «Существует антимоуриньюнизм – его придерживаются люди, которые рады неудачам «Ромы». Моуриньюнизм – это стиль жизни»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью высказался о том, что люди радуются его неудачам.

«Существует антимоуриньюнизм. Особенно в Риме, где есть два клуба. Моуриньюнизма придерживаются люди, которые знают, чего я добился. Антимоуриньюнизма придерживаются люди, которые все время радуются, когда «Рома» не выигрывает трофеи и не добивается успехов в Европе. Они веселятся на радио, и это нормально.

Антимоуриньюнизм продается, моуриньюнизм – это стиль жизни. Я говорю это потому, что вижу людей на улицах, во всех точках мира, которые идентифицируют себя со мной и с моим образом жизни», – сказал главный тренер «Ромы». 

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24 комментария

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Aleksey Yashin
Еще есть йоземаринизм. Это когда твой папа богат, ты посмотрел 800 матчей и тренируешь сборную.
+46
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gopar
Онана: есть люди, которые рады поражениям МЮ
+19
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Cearvm
Моуриньюнизм - это когда ты с утра садишься за баранку)
+11
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Evgeny Trifonov
Видно в Балашихе тогда крепко приложился об лёд
+7
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Салауат Нуралиев
Сейчас в моде лысыйшарлатанизм, а в другой части Манчестера псевдолысыйшарлатанизм
+6
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Kubinec_
моуриньюнизм - это когда тебя подписывают за старые заслуги, а ты даже в лч попасть не можешь
+11
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Roman
Жозе всю жизнь токсичил всюду и везде. Искал повсюду заговоры, предателей и пятую колонну
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Акира_1
Ответ TAGAY
Моуриньo как нокия, когда то был лучшим но не захотели меняться и сталu ненужнымu. ПЕП - ЭПЛ, появился особым стилем, появился и тут же забрался на вершину, а вниз уже и не собирается, прогрессируя каждый раз когда оно того требует.
Ненужным? Моуринью после 10 места Челси смог найти работу в МЮ, выиграв там 3 трофей, а потом в Тоттенхэме. То есть не в каких-то слабых клубах, а в топ 6 АПЛ. Потом его постоянно звали в сборную Португалии да и сейчас зовут.
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Yuranich92
Так это хейтерство называется)
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Денис Олегович
Ответ gopar
Онана: есть люди, которые рады поражениям МЮ
Это 👍🏻
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евГений
Ответ Kubinec_
моуриньюнизм - это когда тебя подписывают за старые заслуги, а ты даже в лч попасть не можешь
у Моура настолько скакает ЧСВ что он отдельные термины касательно своей автобусной деятельности придумывает ;)
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Антоша Спирин
Интересно, как он это выговаривает? Сразу видно, спиртного мужик в рот не берет.
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s_kapa
Существует нарциссизм и Моуриньо - его обыкновенный представитель
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TAGAY
Моуриньo как нокия, когда то был лучшим но не захотели меняться и сталu ненужнымu. ПЕП - ЭПЛ, появился особым стилем, появился и тут же забрался на вершину, а вниз уже и не собирается, прогрессируя каждый раз когда оно того требует.
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Ничего Смешного
Что-то на уровне Златана, а может быть даже выше.
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Люблю осень
Ещё есть дзюбизм.
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Акира_1
Ну правильно, у успешных людей, которые много добились, всегда будут хейтеры. Им никакие успехи не будут аргументом, они видят лишь негатив
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хавбек+
посеял обиду теперь возмущается)) только одерживая победы можно унять эту толпу
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Born is the King
А как называется стиль жизни Онаны?
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