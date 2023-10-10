Жозе Моуринью: «Существует антимоуриньюнизм – его придерживаются люди, которые рады неудачам «Ромы». Моуриньюнизм – это стиль жизни»
Жозе Моуринью высказался о том, что люди радуются его неудачам.
«Существует антимоуриньюнизм. Особенно в Риме, где есть два клуба. Моуриньюнизма придерживаются люди, которые знают, чего я добился. Антимоуриньюнизма придерживаются люди, которые все время радуются, когда «Рома» не выигрывает трофеи и не добивается успехов в Европе. Они веселятся на радио, и это нормально.
Антимоуриньюнизм продается, моуриньюнизм – это стиль жизни. Я говорю это потому, что вижу людей на улицах, во всех точках мира, которые идентифицируют себя со мной и с моим образом жизни», – сказал главный тренер «Ромы».
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