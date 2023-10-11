«Вегас» поднял баннер чемпионов под своды арены. Стоун запустил игровой автомат, на всех 3 слотах выпал Кубок Стэнли

«Вегас» поднял чемпионский баннер под своды арены.

Торжественная церемония состоялась перед первым домашним матчем в новом регулярном чемпионате против «Сиэтла» (3:1, второй период).

«Голден Найтс» в минувшем сезоне впервые в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли. Клуб вступил в НХЛ в 2017 году.

В плей-офф « » прошел «Виннипег» (4-1), «Эдмонтон» (4-2), «Даллас» (4-2) и обыграл «Флориду» (4-1) в финале.

Одним из участников церемонии стал символический игровой автомат. Капитан «рыцарей» запустил его, и на всех трех слотах выпал .