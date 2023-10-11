«Вегас» поднял баннер чемпионов под своды арены. Стоун запустил игровой автомат, на всех 3 слотах выпал Кубок Стэнли

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Марк Стоун Хоккей

«Вегас» поднял чемпионский баннер под своды арены.

Торжественная церемония состоялась перед первым домашним матчем в новом регулярном чемпионате НХЛ против «Сиэтла» (3:1, второй период).

«Голден Найтс» в минувшем сезоне впервые в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли. Клуб вступил в НХЛ в 2017 году.

В плей-офф «Вегас» прошел «Виннипег» (4-1), «Эдмонтон» (4-2), «Даллас» (4-2) и обыграл «Флориду» (4-1) в финале. 

Одним из участников церемонии стал символический игровой автомат. Капитан «рыцарей» Марк Стоун запустил его, и на всех трех слотах выпал Кубок Стэнли

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2 комментария

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АРХАТ
Красиво
Тампа чего подобного не придумала - допустим погас свет, сверкнула молния и появляется КС.
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Кавабунга Шреддоголовый
С креативом подошли, но очень в тему развлечений в городе
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