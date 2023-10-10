Исполком УЕФА без обсуждения отклонил предложение о допуске России U17

В Швеции высказались об отмене решения о допуске России U17 к международным турнирам.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров, объяснив это невозможностью организовать проведение матчей.

Президент Шведского футбольного союза Карл Нильссон рассказал, что решение было принято без голосования.

«Я был полностью готов подчеркнуть позицию , если бы на встрече началось обсуждение этого вопроса. Вопрос решен без обсуждения, и это означает, что линия, которой придерживаются Шведский футбольный союз и шведский спорт, продолжает существовать. И я это поддерживаю», – приводит слова Нильссона Expressen.

Отметим, что Нильссон был одним из вице-президентов , голосовавшим за допуск России U17 к международным турнирам. Через 10 дней после принятия этого решения он подал в отставку с поста председателя Шведской спортивной конфедерации (аналога министерства спорта).

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