Исполком УЕФА без обсуждения отклонил предложение о допуске России U17

Теги сборная России U-17 УЕФА Сборная Швеции по футболу Федерация футбола Швеции Политика Футбол

В Швеции высказались об отмене решения о допуске России U17 к международным турнирам.

Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров, объяснив это невозможностью организовать проведение матчей.

Президент Шведского футбольного союза Карл Нильссон рассказал, что решение было принято без голосования.

«Я был полностью готов подчеркнуть позицию Швеции, если бы на встрече началось обсуждение этого вопроса. Вопрос решен без обсуждения, и это означает, что линия, которой придерживаются Шведский футбольный союз и шведский спорт, продолжает существовать. И я это поддерживаю», – приводит слова Нильссона Expressen.

Отметим, что Нильссон был одним из вице-президентов УЕФА, голосовавшим за допуск России U17 к международным турнирам. Через 10 дней после принятия этого решения он подал в отставку с поста председателя Шведской спортивной конфедерации (аналога министерства спорта).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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146 комментариев

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Owen_the_Simple
>Вопрос решен без обсуждения, и это означает, что линия, которой придерживаются...

Демократия, гласность, генеральная линия партии... В Азию нужно идти. Зачем этот цирк наблюдать?
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+82
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Чего обсуждать, когда решение уже пришло?)
+51
-1
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jdrk
Как хозяин сказал, так и будет…
+60
-11
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Ответ Owen_the_Simple
>Вопрос решен без обсуждения, и это означает, что линия, которой придерживаются... Демократия, гласность, генеральная линия партии... В Азию нужно идти. Зачем этот цирк наблюдать?
-Как змея умудрилась сломать позвоночник?
- Извивалась согласно генеральной линии партии.

Анекдоту более полувека...
+51
-7
+44
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Блуждающий странник
Я против конфликта с Украиной изначально был и до сих пор, но какие же лицемеры в УЕФА сидят да и не только там. Израиль бомбит во всю мирняк, но никто об их отстранении и не заикнулся. Фактически страны сами решают с кем играть, а УЕФА стоит в сторонке. Принимать такие решения без обсуждения позор
+61
-20
+41
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УльтраПравый
Ковбой Джо быстро указал американским вассалам на их место..
+35
-8
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Egor Misnikov
🤡🤡🤡
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-4
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Сергей48
Даже не стали обсуждать?…под козырёк молча взяли🤦‍♂️
+25
-3
+22
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King_X
Та самая демократия, инклюзивность, защита прав и все такое))
+26
-6
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Millencolin
Ответ Артур Кузьминский
забыли написать , что ни с того , ни с сего бомбит. Просто захотелось и есть лишние бомбы
а если есть причина, то можно прям целые города утюжить?
+20
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+15
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Sweeet
Ответ Pb-SE
Хозяин сказал "резиновая попа". Будет резиновая попа?
Тут наши, там не наши, вот и вся разница. Сказки про добро и зло оставь зрителям Антона Пикули и Каца (один из них?)
+16
-7
+9
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Как дела на заводе
А вопрос на повестке про Израиль был на исполкоме?))
+14
-5
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Кавабунга Шреддоголовый
Демократично не стали обсуждать
+10
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bestvideox
Свобода слова, право голоса - истенная демократия!
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Новый тренер ФК Спартак
Так а зачем туда теперь рваться?? Если спорт это политика , тебя в любой момент могут выгнать, забанить стоит столько сказать хозяину. Ценности этих соревнований НОЛь! Теперь вот я за создание всяких супер лиг, других соревнований независимых от уеф и фиф. Там где нет подчинения омэреканцам и их евро шизов!
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Igor Vladimirov
Ответ Millencolin
а если есть причина, то можно прям целые города утюжить?
Прям можно утюжить если на тебя напали.
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anatol&#8242;
Ответ ta-tosha
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Как бы Палестину уже признали как независимое государство 138 из 193 членов ООН (для сравнения, Косово всего 101)
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Igor Vladimirov
Ответ Блуждающий странник
Я против конфликта с Украиной изначально был и до сих пор, но какие же лицемеры в УЕФА сидят да и не только там. Израиль бомбит во всю мирняк, но никто об их отстранении и не заикнулся. Фактически страны сами решают с кем играть, а УЕФА стоит в сторонке. Принимать такие решения без обсуждения позор
Страна, на которую напали имеет право делать с агрессором все, что хочешь. Вас же не смущает, что третий рейх превратили в руины, убив пару миллионов мирняка?
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Melnikov1968
УЕФА,конечно, странная организация. Прежде чем допускать россиян, можно было спокойно поинтересоваться у футбольных союзов европейских стран, как они отреагируют на подобное решение, а потом уже действовать. Так нет, сначала допустили, а когда страны начали отказываться играть, включили заднюю. Ну не тупые они после этого?
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Николай Козлов
Очень инклюзивненько.
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jdrk
Ответ Светлана Агейкина
А где планировали играть домашние матчи?
В Сербии
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Виктор Никитин
Ответ Millencolin
а если есть причина, то можно прям целые города утюжить?
в чём проблема? Хамас там везде, во время атаки на Израиль посреди улиц "обычные" люди стояли с детьми и с автоматами праздновали.. ну и Хамас прячется по больницам и школам, что поделать.. мб людям в Палестине стоит задуматься и перестать поддерживать Хамас?

я практически уверен что если бы Украина провоцировала Россию как Хамас десятки лет провоцирует Израиль, то есть запуская ракеты ежегодно и устраивая теракты, то и тут ситуация была бы совсем другая
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Пикачу82
Всем все понятно? На западе все по другому да? )))))))))))
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Karra
Ответ jdrk
Как хозяин сказал, так и будет…
Разве ж это хозяин?
Хозяин сказал "идите умирать" - и вы идёте. Еще и не забываете в процессе умирания кричать на весь мир, какой он великий и мудрый, ваш господин.
вот это настоящий хозяин. И настоящие рабы.
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BaltikaSPb
В Союзе хоть пытались создать видимость обсуждения:
- Есть другие мнения ?
- Других мнений нет
- Решение принято
А "светочи демократии" просто берут под козырек
+6
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