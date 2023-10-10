Исполком УЕФА без обсуждения отклонил предложение о допуске России U17
В Швеции высказались об отмене решения о допуске России U17 к международным турнирам.
Сегодня исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров, объяснив это невозможностью организовать проведение матчей.
Президент Шведского футбольного союза Карл Нильссон рассказал, что решение было принято без голосования.
«Я был полностью готов подчеркнуть позицию Швеции, если бы на встрече началось обсуждение этого вопроса. Вопрос решен без обсуждения, и это означает, что линия, которой придерживаются Шведский футбольный союз и шведский спорт, продолжает существовать. И я это поддерживаю», – приводит слова Нильссона Expressen.
Отметим, что Нильссон был одним из вице-президентов УЕФА, голосовавшим за допуск России U17 к международным турнирам. Через 10 дней после принятия этого решения он подал в отставку с поста председателя Шведской спортивной конфедерации (аналога министерства спорта).
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Демократия, гласность, генеральная линия партии... В Азию нужно идти. Зачем этот цирк наблюдать?
- Извивалась согласно генеральной линии партии.
Анекдоту более полувека...
я практически уверен что если бы Украина провоцировала Россию как Хамас десятки лет провоцирует Израиль, то есть запуская ракеты ежегодно и устраивая теракты, то и тут ситуация была бы совсем другая
Хозяин сказал "идите умирать" - и вы идёте. Еще и не забываете в процессе умирания кричать на весь мир, какой он великий и мудрый, ваш господин.
вот это настоящий хозяин. И настоящие рабы.
- Есть другие мнения ?
- Других мнений нет
- Решение принято
А "светочи демократии" просто берут под козырек