УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Политика Футбол

УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров.

26 сентября УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны были играть без гимна, флага и на нейтральной территории. После этого многие европейские сборные заявили, что будут бойкотировать матчи с Россией. 

Решение об отмене допуска российских команд U17 было принято сегодня на исполкоме УЕФА.

В УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

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544 комментария

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dmitrysomov
Просто клоуны.
+377
-67
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Кирилл
Недолго музыка играла...
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NickN
А кто-то думал, что будет по другому? Как только пошла волна новостей о том, что разные страны откажутся проводить матчи с нашей U-17 – УЕФА дали заднюю. Хотя бы потому что все европейские футбольные молодежные турниры будут "неполноценными". Не может условно Евро молодежек проходить из одной группы с Россией, Венгрией и Сербией.
+187
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+172
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VictorVallecano
Ответ NickN
А кто-то думал, что будет по другому? Как только пошла волна новостей о том, что разные страны откажутся проводить матчи с нашей U-17 – УЕФА дали заднюю. Хотя бы потому что все европейские футбольные молодежные турниры будут "неполноценными". Не может условно Евро молодежек проходить из одной группы с Россией, Венгрией и Сербией.
Конечно, думали. Тут в комментах было столько сказочников, которые уже радовались дисквалу Англии, Швеции и прочих отказников.
+162
-39
+123
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balander09
Ответ unreality
Да надо выходить из УЕФА и дело с концом. Вопрос ведь не в СВО даже, это для многих европейских стран просто отличный повод сделать то, что они всегда хотели. Они и дальше будут отказываться играть с нами, ну а УЕФА всяко под них будет прогибаться. Просто исходя из этих соображений делать в этой организации нам больше нечего.
в АФК вес имеют Япония, Корея и Австралия
это топовые азитасткие сборные и первыми ввели санкции против РФ, с чего вдруг они захотят с нами играть?
надоел этот бред что нас ждут в АФК
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Bilya63
Ответ Кирилл
Недолго музыка играла...
недолго Дюков танцевал...
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Старый Знакомый
Палестина бомбит Израиль, евреи сносят Сектор Газа, а Азеры отжали Карабах. Но от футбола надо отстранять обязательно российских подростков.
+122
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Опись
Прощупали почву, поняли, что никто не готов нас принять и отправили обратно. Интересно, что чувствуют дети, которые уже думали, что смогут играть...
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Александр Сачков
Ответ VictorVallecano
Конечно, думали. Тут в комментах было столько сказочников, которые уже радовались дисквалу Англии, Швеции и прочих отказников.
Не радовались, а требовали такого варианта. Что было бы справедливо.
+127
-46
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Опись
Ответ Денис Медведев
Комментарий скрыт
Они спят и видят, чтобы детей из России не допустили к международным турнирам.
+94
-18
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Runaldos
уефа - позорище
+95
-28
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Вова Паскаянц
А Израиль уже дисквалифицировали?
+111
-44
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unreality
Да надо выходить из УЕФА и дело с концом. Вопрос ведь не в СВО даже, это для многих европейских стран просто отличный повод сделать то, что они всегда хотели. Они и дальше будут отказываться играть с нами, ну а УЕФА всяко под них будет прогибаться. Просто исходя из этих соображений делать в этой организации нам больше нечего.
+119
-60
+59
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Эмиль Джафаров
Все равны, но кто-то равнее)
Лицемерие и популизм УЕФА на максимуме
+66
-21
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dudufufu
Знатные шестерки
+61
-20
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Bag2879
Эта история запомнится как одно из самых позорных в огромном списке отвратительных решений этой дискредитировавшей себя организации
+57
-18
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Геннадий Тимченко
по видеосвязи разве не вариант❓🤔
+41
-8
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Nick horse
Я нашел! У них в дисциплинарном регламенте ЧЕ написано техническое поражение или бан федерации бойкотирующей проведение матча.
Даша-путешественница помоги членам УЕФА найти 30 пункт в регламенте пожалуйста.
+38
-5
+33
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iPatrick
Ответ Александр Сачков
Не радовались, а требовали такого варианта. Что было бы справедливо.
Нельзя одновременно и хотеть победить коллективный запад, и хотеть играть с ними в футбол.
Это нонсенс. Надо что-то одно выбирать.
+42
-10
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arspurs9
Этим решением УЕФА себе просто в ногу выстрелила. Реакция некоторых сборных была ожидаемой. Надо было изначально не начинать цирк с допусками. Теперь же все просто увидели как легко манипулировать «руководящим органом» и говорить ему что делать, вот и всё.
+37
-6
+31
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Андрей Андреев
Ответ Gleb
Комментарий удален пользователем
Ты притворяешься или правда не понимаешь?
+43
-13
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David Rigert
Ответ Вова Паскаянц
А Израиль уже дисквалифицировали?
да. за то,что в 6 утра расстрелял дискотеку мирной молодежи.
+44
-19
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ksn 1979
Ответ unreality
Да надо выходить из УЕФА и дело с концом. Вопрос ведь не в СВО даже, это для многих европейских стран просто отличный повод сделать то, что они всегда хотели. Они и дальше будут отказываться играть с нами, ну а УЕФА всяко под них будет прогибаться. Просто исходя из этих соображений делать в этой организации нам больше нечего.
Вот это правильно, с Ираном и Северной Кореей надо создавать свою организацию и отказываться ни кто не будет.
Хахаха.
+60
-36
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Павел Мельников
Ответ Вова Паскаянц
А Израиль уже дисквалифицировали?
Вова, Палестину не дисквалифицировали. Ее даже не допускали.
+45
-23
+22
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Тюменский медвежонок
а что там со сборной Израиля? все норм? ах да, я забыл, они же просто защищаются и отвечают на "провокацию", поэтому убивать в таком случае - разрешено "официально"
+41
-22
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