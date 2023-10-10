УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров.

26 сентября УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны были играть без гимна, флага и на нейтральной территории. После этого многие европейские сборные заявили, что будут бойкотировать матчи с Россией.

Решение об отмене допуска российских команд U17 было принято сегодня на исполкоме УЕФА.

В УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

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