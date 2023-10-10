УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров
УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров.
26 сентября УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны были играть без гимна, флага и на нейтральной территории. После этого многие европейские сборные заявили, что будут бойкотировать матчи с Россией.
Решение об отмене допуска российских команд U17 было принято сегодня на исполкоме УЕФА.
В УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
это топовые азитасткие сборные и первыми ввели санкции против РФ, с чего вдруг они захотят с нами играть?
надоел этот бред что нас ждут в АФК
Лицемерие и популизм УЕФА на максимуме
Даша-путешественница помоги членам УЕФА найти 30 пункт в регламенте пожалуйста.
Это нонсенс. Надо что-то одно выбирать.
Хахаха.