«Реал» об Азаре: «Выражаем благодарность и привязанность игроку, который взял 8 титулов за 4 года»

Теги Лилль Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Эден Азар Футбол

«Реал», «Челси» и «Лилль» обратились к Эдену Азару, который завершил карьеру.

Эден начинал профессиональную карьеру в «Лилле» в 2007 году, в 2012-м он перешел в «Челси». Его последним клубом был «Реал», за который бельгиец выступал с 2019 по 2023 год. За карьеру он выиграл 15 трофеев.

«После объявления Эдена Азара о завершении карьеры профессионального футболиста «Реал Мадрид» хочет выразить благодарность и привязанность игроку, который прибыл в наш клуб в 2019 году и за четыре сезона выиграл 8 титулов: одну Лигу чемпионов, один клубный чемпионат мира, один Суперкубок Европы, две Ла Лиги, один Кубок Короля и два Суперкубка Испании.

«Реал Мадрид» хочет пожелать Эдену Азару и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», – сказано в заявлении клуба.

«Лилль» написал в твиттере: «Профессиональный путь Эдена Азара подходит к концу, но его мастерство навсегда останется в нашей памяти. Вундеркинд, чье лицо выгравировано у входа на нашу базу, величайший талант, прошедший обучение в «Лилле».

«Челси» также выступил с заявлением: «Эден Азар: один из величайших среди тех, кто играл в футбол. Спасибо за все. Удачи после завершения карьеры».

Азар закончил. Мы будем скучать по Эдену из «Челси»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дамьен
Это походит на троллинг со стороны Реала)))
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DenisO
«Легенда» Мадрида🤦🏻‍♂️
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Талгат Нугманов
Невыносимая тяжесть огромного таланта!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ kaka10
мне это читается как: "Спасибо, что не мешал команде завоёвывать титулы"
«Спасибо, что не давал переедать другим игрокам в столовке и сохранял их физ.форму»🙏
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
вот это я понимаю эффективный игрок атаки , один гол - два титула )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EvilPro
999lvl троллинга
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
@rtrblk
Взял 8 титулов)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MUbot
Реал Азариточка прям тролльнул 100 левел ...красавчики 🤣👍👍👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
даже в фифе был топчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Ответ дамьен
Это походит на троллинг со стороны Реала)))
мне это читается как: "Спасибо, что не мешал команде завоёвывать титулы"
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Ответ DenisO
«Легенда» Мадрида🤦🏻‍♂️
Эта легенда судя по всему утилизировала в себя отходы в столовой клуба и тем самым помогла сохранять баланс в команде
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Меньшиков
Ответ DenisO
«Легенда» Мадрида🤦🏻‍♂️
Ага, легенда макдачных Мадрида.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий