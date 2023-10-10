«Реал» об Азаре: «Выражаем благодарность и привязанность игроку, который взял 8 титулов за 4 года»

«Реал», «Челси» и «Лилль» обратились к Эдену Азару, который завершил карьеру.

Эден начинал профессиональную карьеру в «Лилле» в 2007 году, в 2012-м он перешел в «Челси». Его последним клубом был «Реал», за который бельгиец выступал с 2019 по 2023 год. За карьеру он выиграл 15 трофеев.

«После объявления о завершении карьеры профессионального футболиста « » хочет выразить благодарность и привязанность игроку, который прибыл в наш клуб в 2019 году и за четыре сезона выиграл 8 титулов: одну Лигу чемпионов, один клубный чемпионат мира, один Суперкубок Европы, две , один Кубок Короля и два Суперкубка Испании.

«Реал Мадрид» хочет пожелать Эдену Азару и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», – сказано в заявлении клуба.

« » написал в твиттере: «Профессиональный путь Эдена Азара подходит к концу, но его мастерство навсегда останется в нашей памяти. Вундеркинд, чье лицо выгравировано у входа на нашу базу, величайший талант, прошедший обучение в «Лилле».

«Челси» также выступил с заявлением: «Эден Азар: один из величайших среди тех, кто играл в футбол. Спасибо за все. Удачи после завершения карьеры».

Азар закончил. Мы будем скучать по Эдену из «Челси»

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