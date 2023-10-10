СКА обменял Хуснутдинова на Рендулича в «Сочи»
Марат Хуснутдинов перешел в «Сочи».
СКА объявил об обмене игроками с южным клубом.
Команда из Санкт-Петербурга пополнилась хорватским нападающим Борной Рендуличем, а сочинцы получили взамен Марата Хуснутдинова.
«Говорим огромное спасибо Марату за все успехи в составе команд системы СКА и желаем удачи и большого прогресса в дальнейшем!» – говорится в заявлении СКА.
В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ Хуснутдинов провел 6 игр, не набрав очков.
На счету Рендулича 15 (9+6) баллов в 16 матчах.
А Рендулич у" системного тренера", боюсь,не заиграет
«Сочи» является фарм-клубом СКА? «Сочи» не может быть фарм-клубом СКА, потому что это разные юридические лица. Мы видим, что между ними много обменов за последние пять лет. Но всё проходит строго по регламенту», — цитирует Морозова «РБ Спорт».
В общей сложности южане и армейцы совершили между собой более 20 сделок за последние три года.
Для кого наигрывывает ЦСКА и СКА иностранный легион?
Всегда интресовал этот вопрос.