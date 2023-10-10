СКА обменял Хуснутдинова на Рендулича в «Сочи»

Марат Хуснутдинов перешел в «Сочи».

СКА объявил об обмене игроками с южным клубом.

Команда из Санкт-Петербурга пополнилась хорватским нападающим , а сочинцы получили взамен .

«Говорим огромное спасибо Марату за все успехи в составе команд системы и желаем удачи и большого прогресса в дальнейшем!» – говорится в заявлении СКА.

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ Хуснутдинов провел 6 игр, не набрав очков.

На счету Рендулича 15 (9+6) баллов в 16 матчах.