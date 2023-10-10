СКА обменял Хуснутдинова на Рендулича в «Сочи»

Теги СКА переходы КХЛ Сочи Борна Рендулич Марат Хуснутдинов Хоккей

Марат Хуснутдинов перешел в «Сочи».

СКА объявил об обмене игроками с южным клубом.

Команда из Санкт-Петербурга пополнилась хорватским нападающим Борной Рендуличем, а сочинцы получили взамен Марата Хуснутдинова.

«Говорим огромное спасибо Марату за все успехи в составе команд системы СКА и желаем удачи и большого прогресса в дальнейшем!» – говорится в заявлении СКА.

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ Хуснутдинов провел 6 игр, не набрав очков.

На счету Рендулича 15 (9+6) баллов в 16 матчах.

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18 комментариев

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Александр Романов
Ну это уже не смешно !!!заканчивайье этот цирк
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Сергей Богодухов
Так все просто,захотели поменяли. Руководство СКА видимо не особо знает че делает
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Jasson
Невыносимый менеджмент.
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Koulmann
Голдобину и Порядину - приготовиться?
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Дмитрий Никотин
ска-позор нашего хоккея
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Сергей Галынский
Летом Хуснутдинов вернется обратно
А Рендулич у" системного тренера", боюсь,не заиграет
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Александр Кузичкин
СКА чисто в NHL играет. Какие угодно трансферы, каждый год, непонятные вписания в потолок зп
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dimitrii63
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кручу - верчу
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Alex_Polishchuk
Хуснутдинов же второй раунд драфта НХЛ. Разве не равнозначный обмен?
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Nikolay_exp
будь проклят мерзкий курчавый мажор, грабящий клубы
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Контрольный выстрел
Ухахахаха)))

«Сочи» является фарм-клубом СКА? «Сочи» не может быть фарм-клубом СКА, потому что это разные юридические лица. Мы видим, что между ними много обменов за последние пять лет. Но всё проходит строго по регламенту», — цитирует Морозова «РБ Спорт».

В общей сложности южане и армейцы совершили между собой более 20 сделок за последние три года.
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HCBV
Поздравления Марату!
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Иван Иванов
Почему один из базовых клубов призывает под свои знамена легионеров?
Для кого наигрывывает ЦСКА и СКА иностранный легион?
Всегда интресовал этот вопрос.
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Владимир Бакшеев
Ответ Александр Кузичкин
СКА чисто в NHL играет. Какие угодно трансферы, каждый год, непонятные вписания в потолок зп
Так даже в NHL сложнее, если нормальные настройки
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HCBV
Ответ Александр Кузичкин
СКА чисто в NHL играет. Какие угодно трансферы, каждый год, непонятные вписания в потолок зп
Я даже на плойке себе такого не позволял, стрёмно было )))
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