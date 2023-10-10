Ротенберг подтвердил обмен Хуснутдинова в «Сочи»: «Наш молодой Д’Артаньян получит много времени в большинстве и сможет раскрыть весь свой потенциал»

Роман Ротенберг подтвердил обмен Марата Хуснутдинова из СКА в «Сочи».

21-летний нападающий не набрал очков в 6 матчах в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. В прошлой регулярке у него был 41 (11+30) балл в 63 играх.

«Хочу поблагодарить Марата Хуснутдинова за игру в нашей команде. Мы многое прошли, в СКА он дорос до сборной России, выиграл медали, Кубок Континента. На протяжении нескольких сезонов Марат был важным игроком нашей основы. Иногда он даже выводил ребят на матчи в качестве капитана.

Уверен, что у него огромный потенциал. Марату обязательно нужно играть в топ-6, где можно наиболее широко раскрыть свой талант, показать технику и хоккейное мышление.

В текущей ситуации лучшим выходом будет переход в «Сочи», где наш молодой Д’Артаньян получит много времени в большинстве и сможет раскрыть весь свой потенциал. Это наше совместное решение – вместе мы пришли к тому, что такой исход наилучший прежде всего для самого Марата.

В обмен мы получаем Борну Рендулича – очень опытного хоккеиста, который играл в НХЛ и АХЛ, был во многих сильных европейских чемпионатах, является иконой хоккея в родной Хорватии. Это дефицитный праворукий форвард с отменным броском. За счет Рендулича мы хотим сделать наше большинство еще более мощным и эффективным, добавить команде мускулов. Добро пожаловать, Борна!», – сообщил главный тренер СКА.