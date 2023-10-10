Ротенберг подтвердил обмен Хуснутдинова в «Сочи»: «Наш молодой Д’Артаньян получит много времени в большинстве и сможет раскрыть весь свой потенциал»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Сочи Борна Рендулич Марат Хуснутдинов Хоккей

Роман Ротенберг подтвердил обмен Марата Хуснутдинова из СКА в «Сочи».

21-летний нападающий не набрал очков в 6 матчах в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. В прошлой регулярке у него был 41 (11+30) балл в 63 играх.

«Хочу поблагодарить Марата Хуснутдинова за игру в нашей команде. Мы многое прошли, в СКА он дорос до сборной России, выиграл медали, Кубок Континента. На протяжении нескольких сезонов Марат был важным игроком нашей основы. Иногда он даже выводил ребят на матчи в качестве капитана.

Уверен, что у него огромный потенциал. Марату обязательно нужно играть в топ-6, где можно наиболее широко раскрыть свой талант, показать технику и хоккейное мышление.

В текущей ситуации лучшим выходом будет переход в «Сочи», где наш молодой Д’Артаньян получит много времени в большинстве и сможет раскрыть весь свой потенциал. Это наше совместное решение – вместе мы пришли к тому, что такой исход наилучший прежде всего для самого Марата.

В обмен мы получаем Борну Рендулича – очень опытного хоккеиста, который играл в НХЛ и АХЛ, был во многих сильных европейских чемпионатах, является иконой хоккея в родной Хорватии. Это дефицитный праворукий форвард с отменным броском. За счет Рендулича мы хотим сделать наше большинство еще более мощным и эффективным, добавить команде мускулов. Добро пожаловать, Борна!», – сообщил главный тренер СКА. 

25 комментариев

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иван
Убл.. Док
+28
-1
+27
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Triada
Да может заканчивать с этим КХЛ уже... Какая то профанация.
+14
0
+14
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Кавабунга Шреддоголовый
Дон гон дон гон дон гон
+14
-1
+13
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Сергей Омиго
Хочется очень хочется,чтобы его призвали защищать Израиль
+10
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gukmamop
я так в НХЛ 97 делал- менял в Детройт любых игроков из любых команд и играл в свое удовольствие
+7
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Bogatyrevaaa
Роман Ротенберг действительно думает, что используя такую «тактику» его команда выиграет Кубок Гагарина? Что ж, удачи в жизни с таким подходом

Хуснутдинов заиграет в Сочи, а Рендулич затеряется в СКА. Как обычно это происходит
+8
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Ми Ша
Сколько можно смотреть на этот беспредел?
+7
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zenitka
Для Романа это всего лишь игра Хоккейный менеджер
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Bartez1986
Морозов молча наблюдает за происходящим. Шикарный руководитель
+3
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Stillinger
Ответ Bartez1986
Морозов молча наблюдает за происходящим. Шикарный руководитель
так он и не руководитель, а чисто номинальная единица для интервью и программных заявлений
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Beerfanidi
Когда ж он(Рома Р.) нахлебается уже?)
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Сергей Орлов
Идиот. Извините.
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Rammstein2010
Этот колхоз ещё кто-то смотрит ?
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Мразь
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Galim_OFF#
СКА самая интересная команда лиги, которая ни разу не доиграла сезон с игроками которые были в клубе в начале сезона, прямо как куньлунь. Просто феерически провальная селлекция, за последние 2 года только приобретение Никишина удачное. Это надо умень набрать 50 игроков и все у них в ротации, играют не так как видит вротенберг в своих влажных снах, а потом весь сезон выменивать хорошо играющих игроков из других команд, которые сядут в запас после первой же неудачной игры.
Может СКА надо начинать сезон случайно набранными игроками из ВХЛ и МХЛ, а потом смотреть кто в других клубах хорошо играет , выменивать их и так формиравть состав уже по ходу сезона?
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Nikolay_exp
Господи, как жалко и мерзко смотрятся попытки ротэна заигрывать с игроками называя их прозвищами, типа я один из вас, такой великовозрастный свой парень. Ну чисто Стив Бушеми в кепке и со скейтом на плече как в том меме
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hamlo001
"Возможно, до закрытия дедлайна к играм на вылет, мы Марата вернем!" - сообщил главный тренер СКА.
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Clever_mind
Шнапи шнапи шнап
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Сергей Омиго
Нугманова тоже вСочи надо пусть играет,опытприобретает,потом обменяете на"Ладу"-приору.
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Galim_OFF#
Что много у СКА игроков которые не могут раскрыть свой потенциал и их приходится отдавать другим клубам, чо бы там у них получилось. Ну очень много игроков. Может не игроках дело вовс, а в системе клуба?
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Контрольный выстрел
Терпите, питерские .. Хаха. Хотя может вы и рады.
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Caniball
Так прикол в том, что если Марат или Мичков снова будут нужны, их тут же выдернут назад. Считай аренда)
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Роман Кириченко
Ответ Bogatyrevaaa
Роман Ротенберг действительно думает, что используя такую «тактику» его команда выиграет Кубок Гагарина? Что ж, удачи в жизни с таким подходом Хуснутдинов заиграет в Сочи, а Рендулич затеряется в СКА. Как обычно это происходит
Да в том и дело, что в жизни как раз такой подход у него работает) Но не в хоккее, да. Позорище очередное
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Контрольный выстрел
Ответ Bartez1986
Морозов молча наблюдает за происходящим. Шикарный руководитель
«Сочи» является фарм-клубом СКА? «Сочи» не может быть фарм-клубом СКА, потому что это разные юридические лица. Мы видим, что между ними много обменов за последние пять лет. Но всё проходит строго по регламенту», — цитирует Морозова «РБ Спорт».

В общей сложности южане и армейцы совершили между собой более 20 сделок за последние три года.
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