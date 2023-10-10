Карпин о посте про офсайд в момент гола «Краснодара»: «От подписчиков получил обратную связь. От департамента судейства – нет»

Валерий Карпин ответил на вопрос о реакции на публикацию о судействе в РПЛ.

После матча против «Краснодара» (2:3) главный тренер «Ростова» опубликовал фотографию в телеграм-канале, усомнившись, что третий гол соперника был засчитан верно. Также Карпин написал: «Как думаете, в ЭСК обращаться?».

– Получили ли обратную связи за посты о судействе?

– От подписчиков получил обратную связь за посты о судействе. От департамента – нет, – сказал главный тренер « » .

Карпин считает, что в эпизоде с 3-м голом «Краснодара» был офсайд: «Прошло больше суток, и никто не заговорил про это! Как думаете, в ЭСК обращаться?»

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