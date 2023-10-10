Карпин о посте про офсайд в момент гола «Краснодара»: «От подписчиков получил обратную связь. От департамента судейства – нет»

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Валерий Карпин ответил на вопрос о реакции на публикацию о судействе в РПЛ.

После матча против «Краснодара» (2:3) главный тренер «Ростова» опубликовал фотографию в телеграм-канале, усомнившись, что третий гол соперника был засчитан верно. Также Карпин написал: «Как думаете, в ЭСК обращаться?».

– Получили ли обратную связи за посты о судействе?

– От подписчиков получил обратную связь за посты о судействе. От департамента – нет, – сказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Карпин считает, что в эпизоде с 3-м голом «Краснодара» был офсайд: «Прошло больше суток, и никто не заговорил про это! Как думаете, в ЭСК обращаться?»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

5 комментариев

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Федот Евграфович
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Валера, совесть имей! Тебе ли жаловаться на судей!
Где бы сейчас был Ростов, не тяни они вас за уши из болота!
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расформировать московские кабинеты
ты ожидал за день получить ответ? близко к гениальности
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Андрей Тихонов
Если хочешь получить ответ от официальных органов, надо туда писать запрос, а не в личный тг-канал. Уж Валерий "Капитан Очевидность" Карпин должен такие вещи понимать.
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Джульетта Джульетта
Ой, не там ищет Валера корень зла
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DenisO
Видимо думал, что весь департамент подписан на его телеграм
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