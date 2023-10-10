Крылова о дуэте Пасечник – Чиризано: «Еще ничего не решено. Ребята только будут пробоваться в моей группе»
Тренер заявила, что решение по дуэту Пасечник – Чиризано еще не принято.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано образовали новую пару в танцах на льду и будут тренироваться у Анжелики Крыловой.
«Ребята только будут пробоваться в моей группе. Сегодня они выходят на лед первый день. Но еще ничего не решено», – сообщила Крылова.
Пасечник 18 лет, она выступала с Максимом Некрасовым и в прошлом сезоне стала бронзовым призером чемпионата России.
Чиризано 22 года, он вместе с Ириной Хаврониной побеждал на юношеских Олимпийских играх 2020 года и юниорских этапах Гран-при.
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Удачи ребятам.
Пусть Крылова будет мудрой.
Есть же свободная группа Рублёвой без взрослых пар. Или уж в крайнем случае Жук Свиньин только с одной взрослой парой.
А у Крыловой ещё и Некрасов тренируется. Совсем какая то Санта-Барбара получается. Так и к Самохину можно было пойти. У него хоть постановки хорошие и судят его пары хорошо.
И уж явно Вася и Анабель у Крыловой в приоритете. И что в итоге достанется Лизе и Дарио, как 3-ей паре группы? Даже если есть у Крыловой любовь Федры, то на 3 пары её не хватит. И на задворках увы окажутся Лиза и Дарио. У них нет папы, как например, у Морозов.