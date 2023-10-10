Крылова о дуэте Пасечник – Чиризано: «Еще ничего не решено. Ребята только будут пробоваться в моей группе»

Тренер заявила, что решение по дуэту Пасечник – Чиризано еще не принято.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано образовали новую пару в танцах на льду и будут тренироваться у Анжелики Крыловой.

«Ребята только будут пробоваться в моей группе. Сегодня они выходят на лед первый день. Но еще ничего не решено», – сообщила Крылова.

Пасечник 18 лет, она выступала с Максимом Некрасовым и в прошлом сезоне стала бронзовым призером чемпионата России.

Чиризано 22 года, он вместе с Ириной Хаврониной побеждал на юношеских Олимпийских играх 2020 года и юниорских этапах Гран-при.

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