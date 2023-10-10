Крылова о дуэте Пасечник – Чиризано: «Еще ничего не решено. Ребята только будут пробоваться в моей группе»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Дарио Чиризано Елизавета Пасечник Фигурное катание

Тренер заявила, что решение по дуэту Пасечник – Чиризано еще не принято.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано образовали новую пару в танцах на льду и будут тренироваться у Анжелики Крыловой.

«Ребята только будут пробоваться в моей группе. Сегодня они выходят на лед первый день. Но еще ничего не решено», – сообщила Крылова.

Пасечник 18 лет, она выступала с Максимом Некрасовым и в прошлом сезоне стала бронзовым призером чемпионата России.

Чиризано 22 года, он вместе с Ириной Хаврониной побеждал на юношеских Олимпийских играх 2020 года и юниорских этапах Гран-при.

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20 комментариев

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Маргарита Романовская
Карты грозился раскрыть Ангелопол, а флеш-рояль походу в итоге собрала Крылова😀
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Elena Savanuk
Пусть у новоиспеченной пары ПЧ все получится !
+14
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Маргарита Романовская
Ответ Оз
Зря идут к Крыловой. Смысл быть 3 парой в группе?!Чтобы всё получать по остаточному принципу?! И к тому же у Крыловой нет самостоятельного опыта ведения группы из 3 сильных взрослых пар. Есть же свободная группа Рублёвой без взрослых пар. Или уж в крайнем случае Жук Свиньин только с одной взрослой парой. А у Крыловой ещё и Некрасов тренируется. Совсем какая то Санта-Барбара получается. Так и к Самохину можно было пойти. У него хоть постановки хорошие и судят его пары хорошо.
Лиза очень хотела именно к Крыловой.У Рублёвой нет грибов и на взрослом уровне в ближайшее время не будет, у Самохина Хавронина, Жук/Свинин не умеют ставить на катящих пар. У Крыловой любовь федры, много льда и конкурентная среда. А с Некрасовым разведут по разным каткам и всё, но проблем во взаимоотношениях между ребятами нет.
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Lana Kazakova
Удачи Дарио и Лизе. Будет интересно посмотреть на эту пару.
+10
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Мороженко
Шутка воплотилась в реальность. В наших танцах возможно всё.
+9
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Лека-Лека
Очень хочется, чтобы все получилось и в танцах наших устаканилась ситуация.
Удачи ребятам.
Пусть Крылова будет мудрой.
+8
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Док Аксель
Пусть пара состоится, у них обоих хорошая мотивация и есть что и кому доказывать. Если не в штабе у Крыловой, то пусть будут тренироваться в другом. Удачи Лизе и Дарио !
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Оз
Зря идут к Крыловой. Смысл быть 3 парой в группе?!Чтобы всё получать по остаточному принципу?! И к тому же у Крыловой нет самостоятельного опыта ведения группы из 3 сильных взрослых пар.
Есть же свободная группа Рублёвой без взрослых пар. Или уж в крайнем случае Жук Свиньин только с одной взрослой парой.
А у Крыловой ещё и Некрасов тренируется. Совсем какая то Санта-Барбара получается. Так и к Самохину можно было пойти. У него хоть постановки хорошие и судят его пары хорошо.
+11
-5
+6
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AAPolyansky
отличная новость!
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Shtirly
Чиризано больше понравилась Пасечник? Шикарно!
+4
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ДИОНИС
Пусть всё сложится у этой новой танцевальной пары!
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Даша Лавренова
Классика)
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Kareglazaya
А если не получится, то Пасечник вернется к Некрасову, а Кагановскую поставят с Чиризано, как мечтали многие болельщики))
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Оз
Ответ Маргарита Романовская
Лиза очень хотела именно к Крыловой.У Рублёвой нет грибов и на взрослом уровне в ближайшее время не будет, у Самохина Хавронина, Жук/Свинин не умеют ставить на катящих пар. У Крыловой любовь федры, много льда и конкурентная среда. А с Некрасовым разведут по разным каткам и всё, но проблем во взаимоотношениях между ребятами нет.
Откуда у Анжелики возьмутся разные катки для Пасечник и Некрасова? Крылова в прошлом сезоне жаловалась, что ей с КА не хватает льда.
И уж явно Вася и Анабель у Крыловой в приоритете. И что в итоге достанется Лизе и Дарио, как 3-ей паре группы? Даже если есть у Крыловой любовь Федры, то на 3 пары её не хватит. И на задворках увы окажутся Лиза и Дарио. У них нет папы, как например, у Морозов.
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N-fox
Вот это рокировка) Надеюсь, всем пойдет на пользу!!!
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olvl
Ответ Оз
Откуда у Анжелики возьмутся разные катки для Пасечник и Некрасова? Крылова в прошлом сезоне жаловалась, что ей с КА не хватает льда. И уж явно Вася и Анабель у Крыловой в приоритете. И что в итоге достанется Лизе и Дарио, как 3-ей паре группы? Даже если есть у Крыловой любовь Федры, то на 3 пары её не хватит. И на задворках увы окажутся Лиза и Дарио. У них нет папы, как например, у Морозов.
Ну от того, как будут кататься и прогрессировпть тоже что-то зависит.
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olvl
Ответ Лека-Лека
Очень хочется, чтобы все получилось и в танцах наших устаканилась ситуация. Удачи ребятам. Пусть Крылова будет мудрой.
Да, очень хочется всего этого. Пусть будет много сильных пар и большая конкуренция. Всем удачи.
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Блинчик
Пасечник ещё не подписала контракт о покупке шнурков Чиризано, поэтому нельзя всерьёз говорить об образовании их пары.
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Bursve
Я вот не помню 🤔, Крылова тренировалась ли у Лининчук или нет 🤷‍♀️, но интригантности понабралась !
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Oleandra
Да-да.. верим-верим..
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