«Я в любой момент могу сорваться. Не хочу этого, там очень страшно». Бухаров рассказал, как полтора года боролся с лудоманией в рехабе

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Александр Бухаров рассказал о борьбе с зависимостью от азартных игр.

Ранее экс-футболист «Рубина» признался, что после переезда в Санкт-Петербург в 2010 году стал зависимым от азартных игр, в частности от покера.

— Когда вообще вы начали увлекаться азартными играми?

— С восьми лет. В детстве крал деньги у мамы из кошелька. Она работала на рынке, и я каждый день ждал, когда она придет домой и пойдет в душ, чтобы залезть в карман и взять у нее наличку.

Потом признался, когда начал уже хорошо зарабатывать: «Мам, я у тебя всю жизнь деньги крал». Она не поверила.

— Вы говорили, что три года потратили, чтобы решить эту проблему. Провели полтора года в рехабе. Помогло?

— Да. Без этого я бы не смог. Вообще, если взять статистику, только у трех или пяти зависимых людей из ста получается избавиться от проблемы. У меня с первого раза не получилось, понадобилось еще время. Только со второго раза смог.

— Как выглядит стандартный день в рехабе?

— Как в армии, наверное. Плюс ты работаешь над собой, над своими чувствами. В основном много пишешь, прорабатываешь все.

— У вас сейчас совсем нет тяги к азартным играм?

— Абсолютно нет. Я не играю, не употребляю алкоголь, хотя с алкоголем у меня тоже проблемы были. Сейчас я полностью свободен. Для этого нужно определенные мероприятия проводить. О них не будем говорить. Но сейчас играть абсолютно нет желания.

Единственное, могу в шахматы поиграть или в Counter-Strike.

— Тем не менее вы упоминали, что болезнь невозможно излечить полностью.

— Да. Нужно работать над собой, чтобы она не прогрессировала. Я в любой момент могу сорваться и опять прийти к прошлому образу жизни. Не хочу этого, там очень страшно. Делаю всё, чтобы не возвращаться туда.

Тренировать — это один из способов получать те чувства, которые мне необходимы. Зависимость — это болезнь чувств в первую очередь. Мне необходимо получать чувства, тренировки помогают их восполнить, – сказал бывший игрок «Зенита».

38-летний Бухаров завершил карьеру в 2019 году.

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4 комментария

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MAXIMum1
Да лудомания очень мерзкая болезнь. Много жизней перемолола, а многим надломила. Но всё же это не наркомания, что бы могли бросить только трое из ста.
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Антон Лукашов
Это был "секрет на миллион" от Бухарова?!
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munhin
Он только в Зените что-ли играл?
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theDoctor
Бухаров игрок Рубина. В Зените он только числился.
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