Агент Проведеля о сборной России: «Говорите вещи, которые слышу впервые. Иван не может быть вызван, у него только итальянский паспорт»

Агент Ивана Проведеля отреагировал на приглашение игрока в сборную России.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что футболист «не хочет общаться ни с кем из России».

«Ничего не знаю о том, что сказал Кафанов. Вы говорите мне вещи, которые я слышу впервые. Иван никогда мне не говорил, что его звал в сборную России тренер вратарей.

Как я уже говорил, у Проведеля есть итальянское гражданство, поэтому он не мог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ.

Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией, поскольку не имеет гражданства этих стран.

Подчеркиваю, что Проведель имеет только итальянское гражданство и только итальянский паспорт. Я не понимаю, почему вы продолжаете писать про Ивана», – сказал агент футболиста Джованни Рава.

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