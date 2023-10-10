Агент Проведеля о сборной России: «Говорите вещи, которые слышу впервые. Иван не может быть вызван, у него только итальянский паспорт»

Теги Лацио премьер-лига Россия сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная России по футболу Виталий Кафанов Иван Проведель Спорт-Экспресс Футбол

Агент Ивана Проведеля отреагировал на приглашение игрока в сборную России.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что футболист «не хочет общаться ни с кем из России».

«Ничего не знаю о том, что сказал Кафанов. Вы говорите мне вещи, которые я слышу впервые. Иван никогда мне не говорил, что его звал в сборную России тренер вратарей.

Как я уже говорил, у Проведеля есть итальянское гражданство, поэтому он не мог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ.

Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией, поскольку не имеет гражданства этих стран.

Подчеркиваю, что Проведель имеет только итальянское гражданство и только итальянский паспорт. Я не понимаю, почему вы продолжаете писать про Ивана», – сказал агент футболиста Джованни Рава.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Мы тоже не понимаем почему они продолжают писать об этом.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Кафанов видать не большого ума, раз решил похайпиться за счёт Проведеля.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Агент: У него только итальянское гражданство! Что значит: Ну и?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Кафанов - красава, конечно. Иван, мама русская. Берём!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
о, так надо Месси звать, пока он не ушел на пенсию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Правдоруб Денисов
Вот, что Кафанов говорил о Мише Кержакове: "При первой возможности, конечно, дадим сыграть. Очень хочется, чтобы у него в карьере был хотя бы один матч за сборную. Он заслужил". Думаю, не стоит напоминать, что у Миша так и не сыграл с великими Египтом и Катаром. Так, что агент правду говорит, а Кафанов просто фантазирует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталик Украинский
А как же наши армяне на раз заявляются за сборную Армении?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
7gbvr8rj2c
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Кто этот Иван Перделья? Зачем вы про него пишите?
Он гол забил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Edo Milanian
Ответ Виталик Украинский
А как же наши армяне на раз заявляются за сборную Армении?
Тише, товарищ. Пусть будет тайной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий