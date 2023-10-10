Азар закончил карьеру в 32 года

Теги Лилль Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Эден Азар Футбол

Эден Азар завершил карьеру футболиста в 32 года.

«Нужно прислушиваться к себе и сказать «стоп» в нужный момент. После 16 лет и более чем 700 сыгранных матчей я решил завершить свою карьеру профессионального футболиста.

Я смог осуществить свою мечту, я играл и получал удовольствие на многих полях по всему миру. За время карьеры мне посчастливилось познакомиться с замечательными тренерами, членами тренерских штабов и партнерами по команде – спасибо всем за эти замечательные времена, я буду скучать по всем вам.

Я также хочу поблагодарить клубы, за которые я играл – «Лилль», «Челси» и мадридский «Реал» – и поблагодарить Федерацию футбола Бельгии за то, что меня вызывали в сборную.

Особая благодарность моей семье, моим друзьям, моим советникам и людям, которые были рядом со мной в хорошие и плохие времена. Наконец, огромное спасибо вам, мои болельщики, которые следили за мной все эти годы, за вашу поддержку везде, где я выступал.

Сейчас самое время наслаждаться компанией близких людей и получать новые впечатления. Скоро увидимся за пределами поля, друзья мои», – написал Азар.

Эден начинал профессиональную карьеру в «Лилле» в 2007 году, в 2012-м он перешел в «Челси». Его последним клубом был «Реал», за который бельгиец выступал с 2019 по 2023 год. 

За свою карьеру Азар выиграл 15 трофеев. Он дважды становился чемпионом Англии и Испании, одержал одну победу в чемпионате Франции, стал победителем Лиги чемпионов и дважды выиграл Лигу Европы.

В составе сборной Бельгии экс-хавбек провел 126 матчей и стал бронзовым призером ЧМ-2018. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

191 комментарий

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yah0o
Игрок который должен был брать ЗМ в моменте. И в то же время худший трансфер Мадрида за все время. Очень противоречивые чувства от карьеры Азара.
+194
-10
+184
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Ritboy
Был великолепен в Челси. Жаль, что так сложилась карьера(
+133
-2
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Владислав Бондарчук
Ждём фотку с пузом не меньше чем у Насри)
+127
-10
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Вася Пупкин
Праймовый Азар - лучший вингер 10-х. Никогда не забуду его слаломный дриблинг. Очень жаль, что карьеру завершил 4 года назад. Лучше бы и не уходил в Реал.
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-8
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Угараю_с_вас
Ответ j30
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Ты явно не здоров
+65
-2
+63
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Isa Babaev
Азар на пике времён АПЛ - зверь иного вольера
Жаль так рано закончилась славная карьера
Хотя выиграл все что можно на клубном уровне
+56
-3
+53
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XavIniesta2008-2015
Его переход в Реал-лучший трансфер в истории футбола
+68
-19
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Razum777
Ответ Владислав Бондарчук
Ждём фотку с пузом не меньше чем у Насри)
Или Снейдера
+42
-1
+41
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Clockwork_Scouser
Ответ XavIniesta2008-2015
Его переход в Реал-лучший трансфер в истории футбола
Коут в Барсу получше будет))
+51
-22
+29
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jane gunn
Легенда Челси 💙
Все же настолько талантливые игроки очень редко рождаются. Мог бы стать лучшим в мире, если бы следил за собой и был бы трудягой
+28
-2
+26
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Muhammad Juraev
Ответ Clockwork_Scouser
Коут в Барсу получше будет))
Сколько голов и ассистов у Коута и Азара в ла лиге?
+30
-6
+24
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Мукунку хороший
-Колу, картошку, и гамбургер.
-Соус для картошки надо?
-Ничё не надо
+20
-1
+19
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Отец Абду
Ответ JENNINGS
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Ты серьёзно?:) Он самый эффективный футболист в истории футбола ( 7 голов = 7 трофеев)
+24
-5
+19
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Araminho
Уточнение - Азар закончил карьеру не в 32 года, а в 28. Затем он иногда играл в товарищеских матчах. По крайней мере, он сам так считал.
+17
0
+17
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Veni-Vidi-Vici
Помимо его прекрасных футбольных качеств, о которых уже много сказали, ещё вызывало уважение, что у него никогда не было репутации симулянта. Хотя по ногам в АПЛ его лупили ого-го, крайне мало кому так же доставалось.
+13
0
+13
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Prokuror Prokurorov
Славная охота была. Да, многое не успел реализовать в себе. В период 2014-2019 был в топ-3 лучших футболистов мира (за исключением двух инопланетян). Возможно, останься в Челси, держал бы уровень и по сей день.
+20
-7
+13
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Shuller18
Ответ jane gunn
Легенда Челси 💙 Все же настолько талантливые игроки очень редко рождаются. Мог бы стать лучшим в мире, если бы следил за собой и был бы трудягой
Так многие таланты поэтому и забивают на все остальное, потому что могут на мастерстве все решить. Две показательные истории, это когда Азар с будуна во Франции оформил хет-трик, и когда сидел перед матчами играл в телефон вместо разминки, аргументируя, мол, дайте мне мяч, я все решу
+13
-1
+12
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Bergkamp007
Легенда Мадридского Макдональдса🍔🍟🍦
+11
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Мертвый
А помните когда появились всякие Азарды и Бейли все думали что именно они будут феерит после Роналду и Месси, а щас все эти закончили с футболом а Криш с Месси до сих пор играют, до чего же велики они...
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love_kovi
Отбрасывая все шутки, наряду с Месси и, пожалуй, Неймаром формирует тройку игроков, игра которых в 10-х годах доставляла больше всего эстетического наслаждения. Спасибо и удачи, Эден!
+11
-6
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John Brocnar
Ответ Мукунку хороший
-Колу, картошку, и гамбургер. -Соус для картошки надо? -Ничё не надо
Ахаха. Вроде заезжанная тема. Но твоя шутка прям на смех пробила. Спасибо)
+5
0
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Дядя Артем
Ответ Shuller18
Так многие таланты поэтому и забивают на все остальное, потому что могут на мастерстве все решить. Две показательные истории, это когда Азар с будуна во Франции оформил хет-трик, и когда сидел перед матчами играл в телефон вместо разминки, аргументируя, мол, дайте мне мяч, я все решу
когда приходит возраст,на одном таланте не вывезишь
+6
-1
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SamFan
Спасибо за всё, легенда!
Лучший игрок 10-х, имхо. В АПЛ, как минимум
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Slicing Tricks
Ответ Prokuror Prokurorov
Славная охота была. Да, многое не успел реализовать в себе. В период 2014-2019 был в топ-3 лучших футболистов мира (за исключением двух инопланетян). Возможно, останься в Челси, держал бы уровень и по сей день.
он в сезоне 2015-2016 почти год гол забить не мог. какой там топ 3 при живых Суаресе, Неймаре, которые в одно время играли на уровне этих двух инопланетян
+4
0
+4
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vzi
Правильный заголовок : Азар закончил карьеру в возрасте 28 лет. Но объявил спустя 4 года.
+3
0
+3
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