Азар закончил карьеру в 32 года

Эден Азар завершил карьеру футболиста в 32 года.

«Нужно прислушиваться к себе и сказать «стоп» в нужный момент. После 16 лет и более чем 700 сыгранных матчей я решил завершить свою карьеру профессионального футболиста.

Я смог осуществить свою мечту, я играл и получал удовольствие на многих полях по всему миру. За время карьеры мне посчастливилось познакомиться с замечательными тренерами, членами тренерских штабов и партнерами по команде – спасибо всем за эти замечательные времена, я буду скучать по всем вам.

Я также хочу поблагодарить клубы, за которые я играл – « », « » и мадридский « » – и поблагодарить Федерацию футбола Бельгии за то, что меня вызывали в сборную.

Особая благодарность моей семье, моим друзьям, моим советникам и людям, которые были рядом со мной в хорошие и плохие времена. Наконец, огромное спасибо вам, мои болельщики, которые следили за мной все эти годы, за вашу поддержку везде, где я выступал.

Сейчас самое время наслаждаться компанией близких людей и получать новые впечатления. Скоро увидимся за пределами поля, друзья мои», – написал Азар.

Эден начинал профессиональную карьеру в «Лилле» в 2007 году, в 2012-м он перешел в «Челси». Его последним клубом был «Реал», за который бельгиец выступал с 2019 по 2023 год.

За свою карьеру выиграл 15 трофеев. Он дважды становился чемпионом Англии и , одержал одну победу в чемпионате Франции, стал победителем Лиги чемпионов и дважды выиграл Лигу Европы.

В составе сборной Бельгии экс-хавбек провел 126 матчей и стал бронзовым призером ЧМ-2018.

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