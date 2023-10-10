Лапорта платил Негрейре во время первого президентского срока – к такому выводу пришел судья. Жоану не предъявят обвинения из-за истечения срока давности

Судья заявил, что Жоан Лапорта платил Хосе Негрейре, как и другие президенты «Барселоны».

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба и . Решение по делу примут 9 присяжных.

Судья заявил, что действующий президент «Барселоны» тоже осуществлял выплаты Негрейре во время своего первого срока во главе клуба.

«С этической точки зрения недопустимо, чтобы Лапорта обвинял президентов Роселя и Бартомеу в указанном преступлении, когда имеется более чем достаточно свидетельств того, что Лапорта совершал те же действия», – говорится в постановлении Агирре, доступ к которому получила газета El Mundo.

Агирре сообщил Лапорте, что обвинения против него не будут выдвинуты только из-за истечения срока давности предполагаемого преступления.

Ранее стало известно, что «блауграна» попросила присвоить ей статус обвинителя в деле Негрейры. Позиция каталонского клуба заключалась в том, что если в выплатах Негрейре и было что-то неправомерное, то это было связано с деятельностью бывшего вице-президента комитета судей.

Судья отклонил просьбу клуба, назвав ее «юридическим мошенничеством».

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