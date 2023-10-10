Лапорта платил Негрейре во время первого президентского срока – к такому выводу пришел судья. Жоану не предъявят обвинения из-за истечения срока давности

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Судья заявил, что Жоан Лапорта платил Хосе Негрейре, как и другие президенты «Барселоны».

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Судья заявил, что действующий президент «Барселоны» Жоан Лапорта тоже осуществлял выплаты Негрейре во время своего первого срока во главе клуба.

«С этической точки зрения недопустимо, чтобы Лапорта обвинял президентов Роселя и Бартомеу в указанном преступлении, когда имеется более чем достаточно свидетельств того, что Лапорта совершал те же действия», – говорится в постановлении Агирре, доступ к которому получила газета El Mundo. 

Агирре сообщил Лапорте, что обвинения против него не будут выдвинуты только из-за истечения срока давности предполагаемого преступления. 

Ранее стало известно, что «блауграна» попросила присвоить ей статус обвинителя в деле Негрейры. Позиция каталонского клуба заключалась в том, что если в выплатах Негрейре и было что-то неправомерное, то это было связано с деятельностью бывшего вице-президента комитета судей.

Судья отклонил просьбу клуба, назвав ее «юридическим мошенничеством». 

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26 комментариев

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deadjoker
Вот это поворот… оказывается и мистер популист тоже в теме :))
+31
-4
+27
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deadjoker
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Теперь надо звонить Солу?
Боюсь без Лукашенко не разрулят
+24
-4
+20
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xQcoW
Пора отправлять рычаг в сегунду как минимум
+16
-6
+10
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ deadjoker
Вот это поворот… оказывается и мистер популист тоже в теме :))
Теперь надо звонить Солу?
+13
-5
+8
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llolishe
Клуб платил судьям-клуб должен за трансферы, но так как это Барселона то походу ничего не грозит
Просто смех
+14
-8
+6
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Стахович
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+7
-4
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roni20
А где великие фанаты БЧК почему они не пишут что судья это Перес просто переоделся, а 9 присяжных это остальные судьи которым дедушка Фло платит.
Пожалуйста за идею фанаты вЕликой нЕкорумпированной бАрсы
+6
-4
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Стахович
Ответ Scorpio
какой позор... предлагаю сослать рычагберсонга, гуру и климова на плантации, деньги от их труда направлять адвокатам. Надо что-то делать, спасать БЧКу
Первый слишком стар.Долго не протянет там.Его бы вахтёршей
+1
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Scorpio
Ответ Стахович
Первый слишком стар.Долго не протянет там.Его бы вахтёршей
он игру Роналдо оценивал по стате из википедии, что говорит во-первых о недалекости, во-вторых - игру феномена он не видел, а значит для плантации вполне сгодится. Плетьми почаще охаживать и дело пойдет
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Стахович
Ну это банкротство и лишение всех титулов
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Классный руководитель
Вот ЭТО ПОВОРОТ
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Charli Luciano
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Теперь надо звонить Солу?
жаль что и Сол нынче отбывает свой срок
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Стахович
Ответ Артём Горбенко
шёл n-ый месяц дела негрейры фаны реала пока не поняли, есть ли связь между испанскими судьями и лч 🤔 для тех, кто хочет минусить: в лл барса должна понести наказание, если суд вынесет соответствующий вердикт
Они и так понесут наказание,если вынесут обвинительный приговор.И без твоего одобрения.И не только в Ла Лиге получат бан,а в еврокубках тоже
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