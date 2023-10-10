«Ростов» попросил ЭСК рассмотреть возможный офсайд при победном голе «Краснодара»
«Ростов» обратился в ЭСК РФС насчет победного гола «Краснодара» в матче 11-го тура Мир РПЛ (2:3).
Дончане попросили рассмотреть возможное положение вне игры при голе Джона Кордобы на 95-й минуте.
Главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев. Ассистенты судьи — Андрей Образко, Дмитрий Чельцов, ВАР — Артем Чистяков, АВАР — Александр Богданов.
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Но в данном конкретном случае - офсайд был и боковой, стоящий рядом его проморгал.
Гол нельзя было засчитывать.