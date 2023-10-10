«Ростов» попросил ЭСК рассмотреть возможный офсайд при победном голе «Краснодара»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Краснодар Спорт-Экспресс ЭСК РФС Рафаэль Шафеев Футбол

«Ростов» обратился в ЭСК РФС насчет победного гола «Краснодара» в матче 11-го тура Мир РПЛ (2:3).

Дончане попросили рассмотреть возможное положение вне игры при голе Джона Кордобы на 95-й минуте.

Главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев. Ассистенты судьи — Андрей Образко, Дмитрий Чельцов, ВАР — Артем Чистяков, АВАР — Александр Богданов.

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6 комментариев

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SMART789
Там реально был офсайд, сами посмотрите скриншот
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Владимир Копаев
судейский корпус некудышный
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Caniball
Можно по-разному относится к Валере, что он ноет или не ноет.
Но в данном конкретном случае - офсайд был и боковой, стоящий рядом его проморгал.
Гол нельзя было засчитывать.
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