В FA обсуждают возможность подсветить «Уэмбли» цветами флага Израиля. В ассоциации опасаются негативной реакции

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FA обсуждает вопрос о демонстрации флага Израиля на матчах сборной Англии.

Как передает Daily Mail, футбольная ассоциация Англии сомневается в необходимости освещать арку «Уэмбли» во время октябрьских матчей сборной в цветах флага Израиля в связи с нападением группировки ХАМАС утром 7 октября.

Сообщается, что некоторые высокопоставленные чиновники внутри организации опасаются возможной негативной реакции в случае выражения поддержки одной из сторон конфликта. Ранее в соответствии с указаниями властей израильский флаг был спроецирован на здание мэрии Лондона и резиденцию премьер-министра Великобритании.

Сообщается, что FA обсудит вопрос демонстрации израильского флага во время ближайших матчей на «Уэмбли» против Австралии и Италии. Также ассоциация намерена проконсультироваться по данному вопросу с УЕФА.

В качестве альтернативы может быть организована минута молчания в память о жертвах с обеих сторон конфликта.

Ранее арку «Уэмбли» регулярно подсвечивали цветами флагов различных стран и организаций.

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82 комментария

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SS19
Этим бы что нибудь подсветить....флаги Украины, Израиля, ЛГБТ и т.п.....спорт вне политики....печально все это!!!!
+35
-11
+24
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Антимосковский
напомню, что румынов преследовали за флаг Сербии с ее государственными границами)))
+27
-5
+22
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Лучше пусть в манчестере подсветят
+18
-2
+16
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Красная стрела
Людей не обманешь. Убивают сознательно мирных, что в Нагорном Карабахе, что в Палестине, что на Донбассе. Эти республики не признаны, значит люди типо там неграждане и международное право не для них. Вот и всё что нужно знать о современном мироустройстве.
+15
-7
+8
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Гамарджоба Генацвале
Негативная реакция будет от кое-кого. Подсвечивать должны только их флаг.
+14
-8
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Dexter Morgan
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты же не жаловался на тот праздник в Лужниках в марте прошлого года. Двойные стандарты
Правильный праздник был. Пусть побольше таких будет. Особенно в ситуации, когда страна против фашизма борется. А сторонники Запада до сих пор угнетают тех, кто в празднике участвовал. Россия за правильные ценности борется. А Запад зло.
+16
-11
+5
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Lupa Pupa
Минута молчания в память о жертвах с обеих сторон, а флаг только один…
+5
-1
+4
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Pb-SE
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты же не жаловался на тот праздник в Лужниках в марте прошлого года. Двойные стандарты
Ему некогда было жаловаться - он туда ходил, ему гречку с тушёнкой бесплатно дали за это
+5
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Красная стрела
Ответ AXEL7
Ага, а в Израиле снова никого не убили. Погибают только в газе. Ты хоть почитай, что эти звери натворили в Беэрии или в Кфар-аза. Как хамасовцы там стреляли всех, кого могли. А да, на расии по тв этого не покажут, а значит не считается это
А где я сказал , что евреев не убили? Хамас это террористы и это факт. Они сделали вылазку и слиняли. И своих же соотечественников, простой народ подставили.кончай сыпать штампами. Соловьев, тв бла бла. Это моветон давно уже для думающих людей.
+5
-1
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Cyle Rayner
Ну так Британия создала израиль, почему бы им не поддерживать их
+8
-5
+3
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Иван Баланар
Ответ Dexter Morgan
Правильный праздник был. Пусть побольше таких будет. Особенно в ситуации, когда страна против фашизма борется. А сторонники Запада до сих пор угнетают тех, кто в празднике участвовал. Россия за правильные ценности борется. А Запад зло.
😂😂🤡
+7
-4
+3
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Vinnipukh Vinni
В FA обсуждают возможность подсветить «Уэмбли» цветами флага Израиля. В ассоциации опасаются негативной реакции
–----------
Когда жёлто-синим подсвечивали, реакции не опасались )))
+6
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Alex Legend
Ответ RembaXXX
в память о жертвах с обеих сторон конфликта То есть нападение каких то дикарей, режущих головы женщинам и детям теперь называют конфликтом? Интересная позиция у местных леваков, желаю им окунуться самим в этот "конфликт".
Израильтяне никогда ни на кого не нападали и никого не резали?
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Красная стрела
Самое интересное, террористы нарыли себе ходы за годы и уйдут от бомбежек спокойно. А вот мирняк подставили по полной. Геноцид просто.
+2
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Dexter Morgan
Ответ lvov88
Все в одну кучу, да? Привык все упрощать?)
Это явления одного и того же порядка. Это либералы клеймят достойных и недостойных.
+2
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Растиньяк
Хорошая идея! Исламские фанатики в Лондоне оценят, ждем острой реакции в ответ.
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Ya Tolik
Смелости не хватит, против арабского мира и денег выступить.
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Dexter Morgan
Ответ Pb-SE
Так перейди в иной мир. Кто тебе мешает?
Спасибо за пожелание.
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John Brocnar
Ответ Ya Tolik
Смелости не хватит, против арабского мира и денег выступить.
Арабские страны которые при бабках давно наткоротком поводке у США.
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Сергей
Хотят цели получше подсветить
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Alex Legend
Ответ kenny_182
Доигрались в мультикульти толерастию. В столице своей страны не могут что-то сделать из опасений реакции неандертальцев, которых туда толпами сами завезли.
Да как бы и большинство этнических британцев Израиль не переваривает
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profpartner777@gmail.com
Да играйте уже в футбол. То подсветки, то повязки, то колени.
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Любезный Коссутий
Ответ Dexter Morgan
Для Запада это же не люди. Им же плевать на Донбасс было, как и на Ирак, Афганистан, Вьетнам и жителей других стран.
зачем же ты врешь? Великобритания одни из крупнейших донатеров Палестины, наряду с США и Саудовской Аравией
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Илья Ганин
Евреи везде сидят, не осудят
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John Brocnar
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Зато в случае с Украиной ничего не опасались, а тут сразу опасения появились. Ближневосточные денежки терять не хочется
Те арабы у которых есть денбжки давно уже в кармане у американцев. Иначе бы давно снесли. Если им удалось убрать Саддама и Каддафи.. про отсальных даже можно и речи не вести
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