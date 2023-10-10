FA обсуждает вопрос о демонстрации флага Израиля на матчах сборной Англии.

Как передает Daily Mail, футбольная ассоциация Англии сомневается в необходимости освещать арку «Уэмбли» во время октябрьских матчей сборной в цветах флага Израиля в связи с нападением группировки ХАМАС утром 7 октября.

Сообщается, что некоторые высокопоставленные чиновники внутри организации опасаются возможной негативной реакции в случае выражения поддержки одной из сторон конфликта. Ранее в соответствии с указаниями властей израильский флаг был спроецирован на здание мэрии Лондона и резиденцию премьер-министра Великобритании.

Сообщается, что FA обсудит вопрос демонстрации израильского флага во время ближайших матчей на « » против и Италии. Также ассоциация намерена проконсультироваться по данному вопросу с .

В качестве альтернативы может быть организована минута молчания в память о жертвах с обеих сторон конфликта.

Ранее арку «Уэмбли» регулярно подсвечивали цветами флагов различных стран и организаций.

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