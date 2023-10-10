НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в рамках акции «Ночь гордости»

НХЛ запретила использовать радужную ленту для клюшек.

На прошлой неделе лига разослала командам памятку с разъяснениями по поводу тематических вечеров в сезоне-2023/24. Сообщается, что в рамках акции Pride Night («Ночь гордости») в новом чемпионате запрещено использование радужной ленты для клюшек.

В обновленном руководстве лига подтвердила, что форма и экипировка игроков для матчей, разминок и официальных тренировок не могут быть изменены в соответствии с тематическими вечерами. Игроки могут добровольно участвовать в тематических мероприятиях вне льда.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил, что лига отправила обновленную памятку клубам.

Напомним, в июне стало известно, что игроки НХЛ больше не будут выходить на разминку в специальной форме в рамках тематических вечеров. Причиной стал отказ нескольких игроков надевать радужные свитера в поддержку меньшинств в прошлом сезоне.

В январе российский защитник Иван Проворов, на тот момент выступавший за «Филадельфию», первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом». Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии». Позже его примеру последовали вратарь Джеймс Раймер, Эрик и Марк Стаалы, Андрей Кузьменко и другие игроки.

Проворов о реакции на отказ надевать радужный свитер: «Некоторым в США понравилось – настоял на своем, на вере. В России все поддерживали»