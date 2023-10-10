НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в рамках акции «Ночь гордости»

Теги Билл Дэйли НХЛ игровая форма Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

НХЛ запретила использовать радужную ленту для клюшек.

На прошлой неделе лига разослала командам памятку с разъяснениями по поводу тематических вечеров в сезоне-2023/24. Сообщается, что в рамках акции Pride Night («Ночь гордости») в новом чемпионате запрещено использование радужной ленты для клюшек. 

В обновленном руководстве лига подтвердила, что форма и экипировка игроков для матчей, разминок и официальных тренировок не могут быть изменены в соответствии с тематическими вечерами. Игроки могут добровольно участвовать в тематических мероприятиях вне льда.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил, что лига отправила обновленную памятку клубам.

Напомним, в июне стало известно, что игроки НХЛ больше не будут выходить на разминку в специальной форме в рамках тематических вечеров. Причиной стал отказ нескольких игроков надевать радужные свитера в поддержку меньшинств в прошлом сезоне.

В январе российский защитник Иван Проворов, на тот момент выступавший за «Филадельфию», первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом». Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии». Позже его примеру последовали вратарь Джеймс Раймер, Эрик и Марк Стаалы, Андрей Кузьменко и другие игроки. 

Проворов о реакции на отказ надевать радужный свитер: «Некоторым в США понравилось – настоял на своем, на вере. В России все поддерживали»

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28 комментариев

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furiking
Нифига себе Проворов слоняра
+69
-3
+66
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Контрольный выстрел
Ох уж этот Кремль, не дает жизни свободного миру.
+38
-5
+33
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Streetbor
хоккей для мужиков)
+20
-3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ F1eury
Правеют?
Проворовеют.
+15
-1
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Максим Ремизов
По мне это небольшая, но все же победа)
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F1eury
Правеют?
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Назар Игорь
В хоккей играют настоящие мужчины. 💪💪💪
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Hivaga22
Ответ F1eury
Правеют?
Умнеют)
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Иван Пупкин
Проворов победитель гомосеков.
С таким титулов и в Зал славы в итоге войдет
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Виталий
Просто, гомосятина закончилась 😅
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Al561
Респект лиге, очень грамотно все разрулила
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MihuS
Geй не играет в хоккей..
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Кефтеме
Ответ Boser Bube
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Где классическое "бггг" ?
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dzenga 1
Кто мог додуматься клюшки обматывать в цвета радуги 🌈!? Это просто #####ц
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privet100
Вот это здоровый пример прогрессивного общества - попробовали новую инициативу, увидели, что меньшинству идея не зашла, не стали навязывать и просто отменили ЛЮБЫЕ тематические мероприятия чтобы никого не притеснять. Это правильно, хоккей должен быть на первом месте.
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Ира15577
Ну слава богу!!! А ночь гордости чем? Чем они гордятся??? Даже написать не могу!! Позорники!!
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гермес 1989
Ай да Ваня, нагнул целую богоподобную для многих эНХаэЛю))))))
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KozlikX
Ответ Контрольный выстрел
Ох уж этот Кремль, не дает жизни свободного миру.
судя по всему ЛГБТ уже не актуально , намотают украинский или израильский
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Under
а если не в рамках тематических вечеров, а на постоянке?
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Boser Bube
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Can
Ответ F1eury
Правеют?
щас другая повесточка
будут в бело синие мотать или вроде того
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a2wai
Как предусмотрительно)
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Ира15577
Ответ Геннадий Тёкин
Хоть кто то мозги включил.
Молодцы НХЛ!! Кто же минус ставит этому??? Может Вам на другой сайт???
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Геннадий Тёкин
Ответ Ира15577
Молодцы НХЛ!! Кто же минус ставит этому??? Может Вам на другой сайт???
Этот сайт как раз и мотает радужной лентой клюшки)).
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забил на оборону
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Ответ Al561
Респект лиге, очень грамотно все разрулила
У меня для вас не очень хорошие новости.
10.1 Player’s Stick – (see 10.2 for goalkeeper) The sticks shall be made
of wood or other material approved by the League, and must not have
any projections. Adhesive tape of any color may be wrapped around
the stick at any place for the purpose of reinforcement or to improve
control of the puck.

Беттман, как бы юрист, всё больше напоминает другого юриста, который не знает надо ли отдельным указом закончить частичную мобилизацию.
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