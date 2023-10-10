НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в рамках акции «Ночь гордости»
НХЛ запретила использовать радужную ленту для клюшек.
На прошлой неделе лига разослала командам памятку с разъяснениями по поводу тематических вечеров в сезоне-2023/24. Сообщается, что в рамках акции Pride Night («Ночь гордости») в новом чемпионате запрещено использование радужной ленты для клюшек.
В обновленном руководстве лига подтвердила, что форма и экипировка игроков для матчей, разминок и официальных тренировок не могут быть изменены в соответствии с тематическими вечерами. Игроки могут добровольно участвовать в тематических мероприятиях вне льда.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил, что лига отправила обновленную памятку клубам.
Напомним, в июне стало известно, что игроки НХЛ больше не будут выходить на разминку в специальной форме в рамках тематических вечеров. Причиной стал отказ нескольких игроков надевать радужные свитера в поддержку меньшинств в прошлом сезоне.
В январе российский защитник Иван Проворов, на тот момент выступавший за «Филадельфию», первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом». Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии». Позже его примеру последовали вратарь Джеймс Раймер, Эрик и Марк Стаалы, Андрей Кузьменко и другие игроки.
Проворов о реакции на отказ надевать радужный свитер: «Некоторым в США понравилось – настоял на своем, на вере. В России все поддерживали»
С таким титулов и в Зал славы в итоге войдет
будут в бело синие мотать или вроде того
10.1 Player’s Stick – (see 10.2 for goalkeeper) The sticks shall be made
of wood or other material approved by the League, and must not have
any projections. Adhesive tape of any color may be wrapped around
the stick at any place for the purpose of reinforcement or to improve
control of the puck.
Беттман, как бы юрист, всё больше напоминает другого юриста, который не знает надо ли отдельным указом закончить частичную мобилизацию.