Вратарь «Лацио» Иван Проведель отказался от вызова в сборную России.

Об этом сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

«Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать.

Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», – сказал Кафанов.

Проведель родился в итальянском городе Порденоне, мать футболиста – русская, его дед дружил с Львом Яшиным.

В сентябре 2022 года вратарь, забивший головой на 95-й минуте в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1), впервые получил вызов в сборную Италии, но не играл за нее.

Вратарь «Лацио» Проведель не планирует получать паспорт РФ. Из сборной России и РПЛ интереса не было

Игра: проверьте свою футбольную орфографию