Вратаря «Лацио» Проведеля хотели позвать в сборную России: «Иван сказал, что не хочет общаться ни с кем из России»

Теги Лацио премьер-лига Россия сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная России по футболу Виталий Кафанов Иван Проведель Спорт-Экспресс Футбол

Вратарь «Лацио» Иван Проведель отказался от вызова в сборную России.

Об этом сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

«Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать.

Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», – сказал Кафанов.

Проведель родился в итальянском городе Порденоне, мать футболиста – русская, его дед дружил с Львом Яшиным.

В сентябре 2022 года вратарь, забивший головой на 95-й минуте в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1), впервые получил вызов в сборную Италии, но не играл за нее.

Вратарь «Лацио» Проведель не планирует получать паспорт РФ. Из сборной России и РПЛ интереса не было

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114 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Странно конечно. Отказаться от сборной которая играет с африканцами на полях каких то отелей, Белоруссией 25 и среднеазиатскими республиками (не бесплатно конечно), это Ваня точно звезду словил. От таких вызовов не отказываются!
+603
-76
+527
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Фут.Боль
Похоже на какой-то вброс. Сам Проведель в интервью ничего плохого про Россию не говорил. Общались с его агентом, так и там этого нет:
"Ничего не знаю о том, что сказал Кафанов. Вы говорите мне вещи, которые я слышу впервые. Иван никогда мне не говорил, что его звал в сборную России тренер вратарей. Как я уже говорил, у Проведеля есть итальянское гражданство, поэтому он не смог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ.
Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией, поскольку не имеет гражданства этих стран. Подчеркиваю, что Проведель имеет только итальянское гражданство и только итальянский паспорт. Я не понимаю, почему вы продолжаете писать про Ивана».
+149
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+144
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Pertinax Gandi
Вы серьёзно думали, что в нынешней ситуации он приедет на сбор российской команды? Даже если убрать политику и рассматривать только спортивные перспективы.
+119
-27
+92
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Шурик Шурик
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Странно конечно. Отказаться от сборной которая играет с африканцами на полях каких то отелей, Белоруссией 25 и среднеазиатскими республиками (не бесплатно конечно), это Ваня точно звезду словил. От таких вызовов не отказываются!
лично меня напрягло другое. ему почти тридцатник, пока он не забил в лч, про него никто знать не знал, и никаких статей про него не писали (притом, что у нас привыкли обсасывать любого полурусского-полунемца из третьей бундеслиги). у мужика сейчас вполне возможно лучший отрезок футбольной карьеры, а на нем решили так дешево попиариться. позорненько как-то
+81
-33
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Tima_Milan
Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор
---
видимо забоялся что этот сбор военный
+41
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Vićtor Diaź
Надеялись на то, что Проведель мазохист
+31
-7
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KingOfTheDivan
Ответ Supreme Allah
Комментарий удален пользователем
Сафронов, конечно, может и иллюзионист со стажем, но вряд ли сможет обманывать весь стадион на протяжении нескольких матчей
+27
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flash166
Ответ Pertinax Gandi
Вы серьёзно думали, что в нынешней ситуации он приедет на сбор российской команды? Даже если убрать политику и рассматривать только спортивные перспективы.
А так у него конечно великолепный перспективы в сборной Италии, явно первый номер
+39
-21
+18
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Артём Назмутдинов
Ответ Шурик Шурик
лично меня напрягло другое. ему почти тридцатник, пока он не забил в лч, про него никто знать не знал, и никаких статей про него не писали (притом, что у нас привыкли обсасывать любого полурусского-полунемца из третьей бундеслиги). у мужика сейчас вполне возможно лучший отрезок футбольной карьеры, а на нем решили так дешево попиариться. позорненько как-то
ну статья была
+19
-2
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Сергей Ефимов
Странно, чего это он ?
+22
-7
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Artef
Ответ Шурик Шурик
лично меня напрягло другое. ему почти тридцатник, пока он не забил в лч, про него никто знать не знал, и никаких статей про него не писали (притом, что у нас привыкли обсасывать любого полурусского-полунемца из третьей бундеслиги). у мужика сейчас вполне возможно лучший отрезок футбольной карьеры, а на нем решили так дешево попиариться. позорненько как-то
Это про лучшего вратаря Серии А никто не знал? Какое потрясающее заявление. Да, да, только гол в ЛЧ открыл для всего мира Проведеля
+18
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Pilgui 1970
Ответ Фут.Боль
Похоже на какой-то вброс. Сам Проведель в интервью ничего плохого про Россию не говорил. Общались с его агентом, так и там этого нет: "Ничего не знаю о том, что сказал Кафанов. Вы говорите мне вещи, которые я слышу впервые. Иван никогда мне не говорил, что его звал в сборную России тренер вратарей. Как я уже говорил, у Проведеля есть итальянское гражданство, поэтому он не смог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ. Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией, поскольку не имеет гражданства этих стран. Подчеркиваю, что Проведель имеет только итальянское гражданство и только итальянский паспорт. Я не понимаю, почему вы продолжаете писать про Ивана».
Всё понятно,очередной трёп...
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Bartez1986
имеет полное право
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Kappa Pride
Ответ flash166
А так у него конечно великолепный перспективы в сборной Италии, явно первый номер
ну смысл просто так кататься ради товарняков, вот был бы допуск, то я уверен легко бы выбрал нашу сборную
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инок
Сюр какой-то! Вратарю 29 лет, никто его и не знал из федерации до гола. А теперь он наш, надо звать. Бред какой то...
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Камбоджа Иванов
Самое смешное, что агент опроверг этот момент. И, знаете, у меня все больше и больше вопросов.

Когда произошла история с Литвиновым, то в сборной дали информацию противоположную той, что дал Спартак. Сейчас из сборной идёт одна информация, а от агента совсем другая.

Если в первый раз можно было поверить, что врал Спартак, то сейчас это обретает характер системности и, кажется, что тренерский штаб Валеры, как и он сам - балаболы, а не Спартак или агент вратаря.
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язнаюгдеты
Ответ KingOfTheDivan
Сафронов, конечно, может и иллюзионист со стажем, но вряд ли сможет обманывать весь стадион на протяжении нескольких матчей
Художник же?
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Рашпель793
Не хочет и не хочет. Зачем ему в принципе в сборную России то? Даже если бы и не было никакого исключения из турниров? Если есть возможность играть за Италию, где он как бы и родился, то наверное логичнее за Италию и играть.
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Dart_Yoda
Проведель к нам не поедет, ёпт.
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ADiPin
так Проведель в сборную Италии вызван, в чем суть вопроса вообще?
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Tydeus
Ответ flash166
А так у него конечно великолепный перспективы в сборной Италии, явно первый номер
Он может попасть в заявку сборной Италии, третим поехать
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ulanov.vladislav95@list.ru
какой важный курица…. (без негатива)
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Остап Бендер
Надо ещё в сборную Палестины попробовать вызвать
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Святослав Федорович
Ответ Pertinax Gandi
Вы серьёзно думали, что в нынешней ситуации он приедет на сбор российской команды? Даже если убрать политику и рассматривать только спортивные перспективы.
проще потом сказать "Мы пытались!!!"
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Tydeus
Ответ Шурик Шурик
лично меня напрягло другое. ему почти тридцатник, пока он не забил в лч, про него никто знать не знал, и никаких статей про него не писали (притом, что у нас привыкли обсасывать любого полурусского-полунемца из третьей бундеслиги). у мужика сейчас вполне возможно лучший отрезок футбольной карьеры, а на нем решили так дешево попиариться. позорненько как-то
Он всё же основной вратарь второй команды Серии А прошлого сезона, это РФС тормозит с 10 вратарями Кафанова на сборах
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