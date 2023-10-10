Вратаря «Лацио» Проведеля хотели позвать в сборную России: «Иван сказал, что не хочет общаться ни с кем из России»
Вратарь «Лацио» Иван Проведель отказался от вызова в сборную России.
Об этом сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.
«Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать.
Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», – сказал Кафанов.
Проведель родился в итальянском городе Порденоне, мать футболиста – русская, его дед дружил с Львом Яшиным.
В сентябре 2022 года вратарь, забивший головой на 95-й минуте в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1), впервые получил вызов в сборную Италии, но не играл за нее.
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"Ничего не знаю о том, что сказал Кафанов. Вы говорите мне вещи, которые я слышу впервые. Иван никогда мне не говорил, что его звал в сборную России тренер вратарей. Как я уже говорил, у Проведеля есть итальянское гражданство, поэтому он не смог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ.
Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией, поскольку не имеет гражданства этих стран. Подчеркиваю, что Проведель имеет только итальянское гражданство и только итальянский паспорт. Я не понимаю, почему вы продолжаете писать про Ивана».
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видимо забоялся что этот сбор военный
Когда произошла история с Литвиновым, то в сборной дали информацию противоположную той, что дал Спартак. Сейчас из сборной идёт одна информация, а от агента совсем другая.
Если в первый раз можно было поверить, что врал Спартак, то сейчас это обретает характер системности и, кажется, что тренерский штаб Валеры, как и он сам - балаболы, а не Спартак или агент вратаря.