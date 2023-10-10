Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина возобновит карьеру

Чемпионка мира и трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина возобновит карьеру.

39-летняя спортсменка планирует выступить на чемпионате Европы-2024, который пройдет в словацком Брезно-Осрблье в январе. Отмечается, что если она наберет хорошую форму, то не исключено участие на этапах Кубка мира и на чемпионате мира.

Кузьмина завершала карьеру в 2019 году. Она представляла сборную Словакии.

«Это было совсем непростым решением. Но в последние годы я чувствовала себя скорее спарринг-партнером для молодежи, нежели их тренером. Я сохраняла хорошую форму, чтобы они могли тянуться за мной.

Долгое время в моей голове крутилась мысль, смогу ли я вновь подготовиться физически и ментально. Да, я несколько раз успешно возвращалась в биатлон, выиграла несколько медалей, но нынешнее возвращение будет действительно сложным и необычным», – рассказала Кузьмина.