Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина возобновит карьеру

Теги чемпионат Европы Анастасия Кузьмина сборная Словакии жен Ассоциация биатлона Словакии Биатлон

Чемпионка мира и трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина возобновит карьеру.

39-летняя спортсменка планирует выступить на чемпионате Европы-2024, который пройдет в словацком Брезно-Осрблье в январе. Отмечается, что если она наберет хорошую форму, то не исключено участие на этапах Кубка мира и на чемпионате мира.

Кузьмина завершала карьеру в 2019 году. Она представляла сборную Словакии.

«Это было совсем непростым решением. Но в последние годы я чувствовала себя скорее спарринг-партнером для молодежи, нежели их тренером. Я сохраняла хорошую форму, чтобы они могли тянуться за мной.

Долгое время в моей голове крутилась мысль, смогу ли я вновь подготовиться физически и ментально. Да, я несколько раз успешно возвращалась в биатлон, выиграла несколько медалей, но нынешнее возвращение будет действительно сложным и необычным», – рассказала Кузьмина.

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5 комментариев

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Мистер Уайт
Уважение! Но, честно говоря, 39 лет для биатлона - это тяжело. Разные они, эти Шипулины: кому в Госдуму кнопку жать, а кто за четвёртым олимпийским золотом:)
+11
-7
+4
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Dura Ace Di2
Удивительная спортсменка!Удачи Насте!
+3
-2
+1
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гилберт
Зачем? Зря. Удачи!
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alex_yan
Офигеть. Удачи Анастасии!
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