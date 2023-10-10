Депутат Свищев: «В плановом бюджете предусмотрено сокращение финансирования спортивной отрасли. Это не может не беспокоить»

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев Игры БРИКС Легкая атлетика

Депутат Свищев выразил беспокойство из-за сокращения бюджета спортивной отрасли.

«В плановом бюджете предусмотрено сокращение финансирования нашей отрасли. Это не может не беспокоить. Сокращение бюджета влияет на развитие спорта. Сложность есть, должны объединить усилия.

Однако есть и положительные моменты. Предусмотрено увеличение бюджета на Игры БРИКС, Игры дружбы и Игры будущего.

Сохраняется проблема отсутствия финансирования для проекта «Спорт – норма жизни» до 2025 года. Мы должны решить данные проблемы сообща», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В 2024 году Игры БРИКС и Игры будущего пройдут в Казани, а Игры дружбы – в Москве и Екатеринбурге.

Главная фобия нашего спорта – уход звезд в другие страны. На какие рычаги давит Россия, чтобы никто не уехал?

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16 комментариев

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veramarso
Что-то мне подсказывает, что там теперь предусмотрено сокращение финансирования всех отраслей, кроме одной...
+13
-2
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ПавелАвер
в регионах как бы и не было достойного финансирования спортивных школ...😁
+6
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Рома Политов
Когда-то мне казалось, что финансирование клубов рпл это самая бессмысленная трата бюджетных средств.Но тут появились игры БРИКС...
+6
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+5
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just4test
Меня медицина больше беспокоит, плевать на спорт, сейчас главное выжить
+3
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Насонов Дмитрий
Там медицину на 10% сократили (и это только в дешевеющих рублях) - вот это действительно напрягает
+3
0
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svetlic
Ну вообще, есть логика. Не нужно кучу команд отправлять на международные старты, все эти перелеты, проживание, экипировки. Да и у нас нет международных стартов, проведение которых тоже недешево.
Надо перераспределять средства на поддержку массового и детского спорта, самое полезное сейчас.
+3
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Shock In
Ответ veramarso
Что-то мне подсказывает, что там теперь предусмотрено сокращение финансирования всех отраслей, кроме одной...
Ну если считать зарплаты депутатов и чиновников за отрасль, то кроме двух
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Aleksey Yashin
Астрологи объявили неделю сокращения финансирования спорта. Количество спортсменов, жалующихся на то, как много получают футболисты, увеличилось вдвое.
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Анатолий Magicbrain
как там с медициной, образованием и прочими ненужными для тебя статьями расходов? ничего не тревожит? ну тогда норм все. Вспоминается фраза из мульта про дядю Федора: "бросай ружье, дурак, утонешь"
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Блинчик
Почему государством спонсируется именно спорт? Почему не вышивание крестиком, походы в горы, просмотр фильмов, комментирование на спортс.ру? Это все такие же хобби, как и спорт.
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Savarona25
Чего беспокоиться о спорте, когда здоровье нации и ее образовательный уровень тоже находятся под угрозой. Не до того сейчас очевидно.
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Dmitriy Racheev
Да, хрен с ним, главное, Плющенко успел гелик купить
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Kareglazaya
В нынешних условиях о проблемах спорта думаешь в последнюю очередь...
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Тиджани Бабангида
Вообще-то у депутатов есть полное конституционное право проголосовать против любого законопроекта,включая бюджет. А не только констатировать факты
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ПавелАвер
Ответ veramarso
Что-то мне подсказывает, что там теперь предусмотрено сокращение финансирования всех отраслей, кроме одной...
на ремонт школ и больниц ,нет
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