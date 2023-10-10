Депутат Свищев: «В плановом бюджете предусмотрено сокращение финансирования спортивной отрасли. Это не может не беспокоить»

Депутат Свищев выразил беспокойство из-за сокращения бюджета спортивной отрасли.

«В плановом бюджете предусмотрено сокращение финансирования нашей отрасли. Это не может не беспокоить. Сокращение бюджета влияет на развитие спорта. Сложность есть, должны объединить усилия.

Однако есть и положительные моменты. Предусмотрено увеличение бюджета на Игры БРИКС, Игры дружбы и Игры будущего.

Сохраняется проблема отсутствия финансирования для проекта «Спорт – норма жизни» до 2025 года. Мы должны решить данные проблемы сообща», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В 2024 году Игры БРИКС и Игры будущего пройдут в Казани, а Игры дружбы – в Москве и Екатеринбурге.

Главная фобия нашего спорта – уход звезд в другие страны. На какие рычаги давит Россия, чтобы никто не уехал?