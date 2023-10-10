Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано образовали танцевальный дуэт («СЭ»)
Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано образовали новую пару в танцах на льду.
Как сообщает «СЭ», Чиризано вернулся в Россию после попытки сменить спортивное гражданство. Он тренировался с чешкой Денисой Цимловой, но Федерация фигурного катания России не разрешила ему переходить в другие сборные – в частности, в Чехию и Италию.
После этого Чиризано встал в пару с Пасечник, которая ранее выступала с Максимом Некрасовым. Сейчас новый дуэт тренируется у Анжелики Крыловой и, по информации «СЭ», с большой вероятностью останется тренироваться в этой группе.
Отмечается, что сейчас у Крыловой к сезону также готовятся Василиса Кагановская и сам Некрасов.
Чиризано – победитель юношеских Олимпийских игр 2020 года вместе с Ириной Хаврониной. Пасечник в сезоне-2022/23 стала бронзовым призером чемпионата России.
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Очень рада буду видеть Дарио!
Безумно интересно посмотреть на пару.
удачи им!
Уж лучше к Рублёвой: у них и постановки интересные и пар взрослых нет.
Лиза к Максиму, а Дарио встает в пару к Василисе
Не удивлюсь если и Ангелопол снова окажется в её группе.👍✌️
Новость о распаде у Дарио и Денизы была аж 22 сентября, а сейчас уже 10 октября! И они с Лизой только впервые на лёд вышли. Ауууу, какие бегом? Вы считать то умеете и календарём пользоваться?! Времени уже сколько прошло после распада.