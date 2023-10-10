Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано образовали танцевальный дуэт («СЭ»)

Теги сборная России танцы на льду сборная Чехии сборная Италии Анжелика Крылова Максим Некрасов Дарио Чиризано Елизавета Пасечник Василиса Кагановская Дениса Цимлова Фигурное катание

Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано образовали новую пару в танцах на льду.

Как сообщает «СЭ», Чиризано вернулся в Россию после попытки сменить спортивное гражданство. Он тренировался с чешкой Денисой Цимловой, но Федерация фигурного катания России не разрешила ему переходить в другие сборные – в частности, в Чехию и Италию.

После этого Чиризано встал в пару с Пасечник, которая ранее выступала с Максимом Некрасовым. Сейчас новый дуэт тренируется у Анжелики Крыловой и, по информации «СЭ», с большой вероятностью останется тренироваться в этой группе.

Отмечается, что сейчас у Крыловой к сезону также готовятся Василиса Кагановская и сам Некрасов.

Чиризано – победитель юношеских Олимпийских игр 2020 года вместе с Ириной Хаврониной. Пасечник в сезоне-2022/23 стала бронзовым призером чемпионата России.

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23 комментария

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Tacciana
Крылова не смогла разрулить проблемы одной пары, а тут на одном льду бывшие партнёры и не только на льду, и в разных парах. Ну... удачи ей
+22
-1
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M@lly
Круг замкнулся!👍
+16
-2
+14
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4x Qqqq
Ну, в данном случае, можно ожидать, что выйдет неплохая пара. По скольжению Некрасов здорово так подтянул Пасечник, плюс рост у неё небольшой и она уже не вырастет.
Очень рада буду видеть Дарио!
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Е...С
Как-то все очень запутанно, Санта-Барбара какая-то.
+9
-4
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Аленка_76
Хороший дуэт получился!
Безумно интересно посмотреть на пару.
удачи им!
+7
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Оз
Рада, что Дарио нашёл пару. Но выбор тренера конечно странный. Получается, они будут у Крыловой 3-ей парой. И зачем это нужно?! Сомневаюсь, что у Анжелики хватит сил вести 3 пары. И в итоге Дарио с Лизой будут бедными родственниками в этой группе. Печально.
Уж лучше к Рублёвой: у них и постановки интересные и пар взрослых нет.
+5
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Tatiana Makarova
"Всё смешалось в доме у Облонских..."
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Залина Малина
Чешка реально думает, что Дарио заставили вернуться?🤣 Пасечник прекрасна. Непонятно только, куда так Чиризано спешил?
+7
-4
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Tacciana
Ответ Роман Волков
Подобные трудности Анжелику явно не пугают. Не удивлюсь если и Ангелопол снова окажется в её группе.👍✌️
Хочет поспорить с Жулиным стенка на стенку?..
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Лакс
Они лучше сочетаются в плане роста чем в их прошлых парах. Но Дарио надо прибавлять в атлетизме, чтобы перестать выглядеть подростком. Иначе с Лизой это будет более заметно.
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sashafan2
Удачи!
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King_bez_ice
Предлагаю еще одну рокировку
Лиза к Максиму, а Дарио встает в пару к Василисе
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Oleandra
Хитросделанная Крылова.. урвала себе ещё и Чиризано, и чужую пару увела.. многоходовочка.
+6
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ДИОНИС
Удачи Лизе и Дарио на льду!
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Defender64
Ну посмотрим, пока рано о чём-либо рассуждать.
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Елизавета Смородина
Надолго ли встали в пару?
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Роман Волков
Ответ Tacciana
Крылова не смогла разрулить проблемы одной пары, а тут на одном льду бывшие партнёры и не только на льду, и в разных парах. Ну... удачи ей
Подобные трудности Анжелику явно не пугают.
Не удивлюсь если и Ангелопол снова окажется в её группе.👍✌️
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Ёжик_в_тумане
"Жертва ФФКР" вернулась и насильно была поставлена в пару. Даа, походу Чиризано тот ещё типчик, наговорил бывшей партнерше с три короба, злые федерасты не отпускают, и бегом в новую пару.
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tanya_1111
Должен получится хороший дуэт, а еще больше нравится что они у Анжелики, мне как тренер она тоже симпатизирует, рада что и у Ирины и у Дарио после распада всё складывается.
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Е...С
Мне кажется, очень сложно будет ребятам. У Лизы очень красивая фигура, но она явно не сможет похудеть до скелета, а Дарио совсем не атлетичный. Выбор тренера тоже не сыграет им в плюс. Удачи им, конечно, в любом случаи на них будет очень приятно смотреть.
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Док Аксель
Если обе пары останутся работать у Анжелики, то конкуренция будет как внутри самой группы так и на соревнованиях. Пусть у обеих парах всё будет благополучно и успешно. Удачи !
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Оз
Ответ Ёжик_в_тумане
"Жертва ФФКР" вернулась и насильно была поставлена в пару. Даа, походу Чиризано тот ещё типчик, наговорил бывшей партнерше с три короба, злые федерасты не отпускают, и бегом в новую пару.
Ээээ, что за бред Вы пишете?!
Новость о распаде у Дарио и Денизы была аж 22 сентября, а сейчас уже 10 октября! И они с Лизой только впервые на лёд вышли. Ауууу, какие бегом? Вы считать то умеете и календарём пользоваться?! Времени уже сколько прошло после распада.
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Vendetta4111323
Ответ Оз
Рада, что Дарио нашёл пару. Но выбор тренера конечно странный. Получается, они будут у Крыловой 3-ей парой. И зачем это нужно?! Сомневаюсь, что у Анжелики хватит сил вести 3 пары. И в итоге Дарио с Лизой будут бедными родственниками в этой группе. Печально. Уж лучше к Рублёвой: у них и постановки интересные и пар взрослых нет.
У них собственновыращенная Щербакова через пару лет в мастера перейдет
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