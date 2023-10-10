Елизавета Худайбердиева: «С раннего возраста меня ограничивали в питании. Сказали, что я в 12 лет буду размеров моей мамы. Она испугалась и перестала меня кормить»

Елизавета Худайбердиева рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения.

«К сожалению, на нет это вряд ли когда-то сойдет. Ты должен постоянно об этом думать, контролировать себя, не отпускать. Это как своего рода зависимость – как алкоголизм, сигареты. Ты должен не срываться, а держать себя в кондиции, чтобы объяснять себе, что тебе это не нужно, ты счастлив жить без этого. Вряд ли это какой-то стресс, хотя у всех по-разному.

В моем случае это началось очень давно – с совсем раннего, несознательного возраста меня ограничивали в питании. Потому что когда-то сказали, что у меня плохая наследственность, что я в 12 лет буду размеров моей мамы. У меня мама – крупная женщина. Она, естественно, испугалась и перестала меня кормить. Всегда были все скандалы связаны с весом. В сознательном возрасте я уже не помнила, что такое жить без этого.

В какой-то момент Кирилл (Благов) мне очень помог, один из немногих – да нет, единственный, первый человек, который сказал: все, я готов, мы с тобой должны из этого выбраться, я тебе помогу. Отчасти все мое близкое окружение понимало, что у меня есть какие-то проблемы, они это видели, но как-то вроде: она же взрослая, пусть разбирается сама, мы сейчас влезем, что-то скажем, она расстроится, обидится, пусть разбирается сама», – сказала чемпионка России в танцах на льду.