Гути: «Казалось, трон будет у Винисиуса, Мбаппе, Холанда... Но только Беллингем понял, что трон Месси и Роналду свободен. И он идет к нему»
Гути считает, что Джуд Беллингем может занять место Лео Месси и Криштиану Роналду.
20-летний полузащитник, перешедший в «Реал» минувшим летом за 103+31 млн евро, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за клуб во всех турнирах.
«Фанаты «Мадрида» любят Беллингема так сильно, потому что он действительно хотел перейти в «Реал». После противоречивой ситуации с другим игроком...
Беллингем проводит невероятные матчи. Казалось, трон будет у Винисиуса, Мбаппе, Холанда... Но Беллингем – единственый, кто понял, что трон Месси и Роналду свободен. И он идет к нему», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito.
Полную статистику англичанина можно найти здесь.
Ого, у Беллингема уже 10 голов в 10 матчах за «Реал». Сравниваем с дебютом Роналду в Мадриде
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Является важнейшим элементом в системе Реала вместе с Винисиусом, от которых строится вся игра (в отличии от Холанда), не стал гоняться за деньгами, а сразу пошел в ведущий клуб с огромными амбициями (в отличии от Мбаппе), не занимается политикой, а отдает себя именно футболу (в отличии от Винисиуса).
Про трон Роналду и Месси говорить рано, они на орбите. Ну и плюс основным аспектом того времени было не просто наличие этих игроков, а соперничество на протяжении длительного времени на запредельном уровне. Будет ли такое у Джуда - вопрос.
А то сперва задирают планку ожиданий, а потом как бы не пришоось разочаровываться. "Трон Месси и Роналду". У Джуда еще вся карьера впереди, как и у Вини, Мбаппе, Холланда...
Беллингем забивают несколько шальных мачей в концовках матчей чемпионата, группового этапа ЛЧ - занимает свободный трон... логика на уровне
Вини - ЛЧ и победный гол в финале
Мбаппе - ЧМ и финал ЧМ с хет триком
Беллингем - пару голов хетафе и сельтам, а пиар как будто второе пришествие
Вся суть
фантазер чертов
из за таких как он, рты открывающих, пацаны молодые не могут раскрыться полноценно
проклятые спешуны
Есть такое у Холанда? Нет. Если и выделять главного творца Сити на поле - Кевин. А как раз Эрлинг ходит в принцах короля вместе с Родри, Бернарду и тд.