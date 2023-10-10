Гути: «Казалось, трон будет у Винисиуса, Мбаппе, Холанда... Но только Беллингем понял, что трон Месси и Роналду свободен. И он идет к нему»

Гути считает, что Джуд Беллингем может занять место Лео Месси и Криштиану Роналду.

20-летний полузащитник, перешедший в «Реал» минувшим летом за 103+31 млн евро, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за клуб во всех турнирах.

«Фанаты «Мадрида» любят Беллингема так сильно, потому что он действительно хотел перейти в «Реал». После противоречивой ситуации с другим игроком...

Беллингем проводит невероятные матчи. Казалось, трон будет у Винисиуса, Мбаппе, Холанда... Но Беллингем – единственый, кто понял, что трон Месси и Роналду свободен. И он идет к нему», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito.

Полную статистику англичанина можно найти здесь.

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