Гути: «Казалось, трон будет у Винисиуса, Мбаппе, Холанда... Но только Беллингем понял, что трон Месси и Роналду свободен. И он идет к нему»

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Гути считает, что Джуд Беллингем может занять место Лео Месси и Криштиану Роналду.

20-летний полузащитник, перешедший в «Реал» минувшим летом за 103+31 млн евро, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за клуб во всех турнирах.

«Фанаты «Мадрида» любят Беллингема так сильно, потому что он действительно хотел перейти в «Реал». После противоречивой ситуации с другим игроком...

Беллингем проводит невероятные матчи. Казалось, трон будет у Винисиуса, Мбаппе, Холанда... Но Беллингем – единственый, кто понял, что трон Месси и Роналду свободен. И он идет к нему», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito.

Полную статистику англичанина можно найти здесь.

Ого, у Беллингема уже 10 голов в 10 матчах за «Реал». Сравниваем с дебютом Роналду в Мадриде

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

22 комментария

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Katalan
А Холланд прям не понял как будто?
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panfiiiiil
И пусть идет, хватит этой тотальной доминации напов да вингеров
+7
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Александр Калачев
Ну да Холланд с треблом не понял ага
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evgeniiios
Ответ Новый тренер ФК Спартак
ага прям он в одиночку затощил)) он сам создать не может только добить и замкнуть
Назови мне футболиста который в одиночку выиграл самые главные трофеи в футболе? Вот прям в одиночку, так чтобы у него партнёры были уровня сборной Гватемалы
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Spaten
Тонкое замечание кстати
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Блуждающий странник
Сезон только начался, а все уже решили кто выиграет ЛЧ, кто займет трон, кто физрук, кто попадет в ЛЧ через АПЛ. Господи, не прошла и треть от сезона, ещё сто раз поменяются и кумиры и фавориты. Беллингем топ и по Боруссии было видно, в Реале МВП и может во всей Испании, но уже говорить о каком-то троне немыслимо
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arspurs9
Пока рано делать выводы, но предпосылки есть. А главное, есть положительные отличия от всех конкурентов.
Является важнейшим элементом в системе Реала вместе с Винисиусом, от которых строится вся игра (в отличии от Холанда), не стал гоняться за деньгами, а сразу пошел в ведущий клуб с огромными амбициями (в отличии от Мбаппе), не занимается политикой, а отдает себя именно футболу (в отличии от Винисиуса).
Про трон Роналду и Месси говорить рано, они на орбите. Ну и плюс основным аспектом того времени было не просто наличие этих игроков, а соперничество на протяжении длительного времени на запредельном уровне. Будет ли такое у Джуда - вопрос.
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qw6xjkwprw
Холанд типо не понял?
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Норвежский прихлебатель
Замечательно, что Беллингем так адаптировался в Реале, но на дворе только октябрь. Стоит подождать с оценками хотя бы конца сезона, а то и побольше.
А то сперва задирают планку ожиданий, а потом как бы не пришоось разочаровываться. "Трон Месси и Роналду". У Джуда еще вся карьера впереди, как и у Вини, Мбаппе, Холланда...
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Боевой Бурят Путина
Результативность Беллингема во многом связана со схемой «Реала» в этом сезоне из-за ухода Бензема и отсутствия сильного форварда. Сам Бензема, будучи топ-форвардом, много лет таскал рояль за Роналду. В следующем году придет условный Мбаппе, и Джуд будет забивать сильно меньше
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Pucheslav
Чего ? все различие от пути Холланда только в том что Беллингем в реал перешел. Или путь к величию это только игра за Реал или Барселону ?
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Ramin Mamedov
рофл, Холланд забил 50+ голов, выиграл требл - не понял, что трон свободен
Беллингем забивают несколько шальных мачей в концовках матчей чемпионата, группового этапа ЛЧ - занимает свободный трон... логика на уровне
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Игорь Климов
Ну, Винисиуса всерьёз в этом статусе мало кто рассматривал.
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А. Мостовой
Холланд - требл
Вини - ЛЧ и победный гол в финале
Мбаппе - ЧМ и финал ЧМ с хет триком

Беллингем - пару голов хетафе и сельтам, а пиар как будто второе пришествие

Вся суть
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MustangGT
Пожалуй, соглашусь - из молодых самый талантливый. Чем-то Зидана напоминает по игре.
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97 недостаточно
гути, ты давай не спеши
фантазер чертов
из за таких как он, рты открывающих, пацаны молодые не могут раскрыться полноценно
проклятые спешуны
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Moffo
Дайте ему хотя бы сезон с топовой статой отыграть, а потом про троны начнете
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arspurs9
Ответ evgeniiios
Назови мне футболиста который в одиночку выиграл самые главные трофеи в футболе? Вот прям в одиночку, так чтобы у него партнёры были уровня сборной Гватемалы
Нет, в одиночку невозможно. У всех легендарных победителей были свои топовые помощники. Но здесь как раз ключевое отличие. У тех же Роналду и Месси были сильные команды, топовые партнеры, НО в этом и суть. Они были помощниками этих звезд. Не умоляя заслуг Модрича, Крооса, Бэйла, Хави, Иньесты, Бускетса и тд, они были помощниками экстракласса в командах, где главную роль исполняли 2 инопланетянина.
Есть такое у Холанда? Нет. Если и выделять главного творца Сити на поле - Кевин. А как раз Эрлинг ходит в принцах короля вместе с Родри, Бернарду и тд.
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