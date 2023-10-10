«В УЕФА показали, что они слабаки, зассали. Стыдоба, бессовестные люди». Губерниев об отмене допуска российских команд U17

Дмитрий Губерниев прокомментировал решение УЕФА относительно российских команд.

Сегодня исполком союза отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.

«Давление было беспрецедентным. В УЕФА показали, что они слабаки. Иными словами, зассали.

Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули… Потому что бессовестные люди! Стыдоба», – сказал комментатор.

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