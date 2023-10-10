«В УЕФА показали, что они слабаки, зассали. Стыдоба, бессовестные люди». Губерниев об отмене допуска российских команд U17

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Дмитрий Губерниев Матч ТВ контент Футбол

Дмитрий Губерниев прокомментировал решение УЕФА относительно российских команд.

Сегодня исполком союза отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров. 

«Давление было беспрецедентным. В УЕФА показали, что они слабаки. Иными словами, зассали.

Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули… Потому что бессовестные люди! Стыдоба», – сказал комментатор. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trav
Всё правильно сказал.
Израиль стирает с лица земли целый народ, и хоть бы хны.
Мы действуем намного мягче и избирательней и в ответ на обстрел Донбасса - нам санкции и баны везде.
РФС подстилки западные. Надо выйти из УЕФА и жить своей жизнью. Плевать
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Тут даже Губерниев прав. Всё по факту сказал. У кого-то есть сомнения вообще, что УЕФА под США и Европу прогибается? И что это независимая организация?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alestern
Ответ trav
Всё правильно сказал. Израиль стирает с лица земли целый народ, и хоть бы хны. Мы действуем намного мягче и избирательней и в ответ на обстрел Донбасса - нам санкции и баны везде. РФС подстилки западные. Надо выйти из УЕФА и жить своей жизнью. Плевать
русофобия - одним словом...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alestern
стало быть - ссыкуны!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зизуха
ждём запрета израильского футбола после бомбардировок мирных кварталов, хотя о чём я, это же другое
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
psixyec
Факт.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Margor
Дюков объявляй переход в Азию
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bestvideox
Не люблю Губерниева, но тут прям в точку.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Ответ Harryck
Никто никого ничему не обещал - внесли предложение, его исполком отверг, в чем проблема не понимаю. В целом УЕФА последовательно делает, если отстранять - то логично отстранять всё, а не выборочно.
Сначала принял, потом отверг. Почитайте - откат произошёл "из-за отсутствия технический возможностей". То есть избранные члены УЕФА после своего благородного поспешного решения испугались пойти по дорожке своего шведского коллеги.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alestern
Ответ Harryck
Никто никого ничему не обещал - внесли предложение, его исполком отверг, в чем проблема не понимаю. В целом УЕФА последовательно делает, если отстранять - то логично отстранять всё, а не выборочно.
тогда пусть отменяют футбол для всех (и не только футбол, а вообще весь спорт)!... чтобы не было никакой дискриминации...Иными словами, либо играют ВСЕ на равных условиях, либо НИКТО!...как говорится, до лучших времен ...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kahn01
Ответ Margor
Дюков объявляй переход в Азию
А что толку, если до ЧМ все равно не допустят ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Margor
Ответ Kahn01
А что толку, если до ЧМ все равно не допустят ?
Толк чтобы не оставаться в УЕФА, когда всё закончится и успокоится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ростовский
Ответ Kahn01
А что толку, если до ЧМ все равно не допустят ?
Играть клубам в азиатских кубках, вместо группы кубка России.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Ждём от Захаровой: УЕФА поступили не по-пацански, не ответили за базар
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harryck
Ответ Marcus-light
Сначала принял, потом отверг. Почитайте - откат произошёл "из-за отсутствия технический возможностей". То есть избранные члены УЕФА после своего благородного поспешного решения испугались пойти по дорожке своего шведского коллеги.
Как его могли принять, если собрание исполкома только сегодня состоялось? Именно только они уполномочены в принятии подобных решений. В немецкой прессе, по крайней мере, все это время речь шла о том, что готовятся принять решение о допуске, но ни о каком факте того, что это состоялось не говорилось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий