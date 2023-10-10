«В УЕФА показали, что они слабаки, зассали. Стыдоба, бессовестные люди». Губерниев об отмене допуска российских команд U17
Дмитрий Губерниев прокомментировал решение УЕФА относительно российских команд.
Сегодня исполком союза отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.
«Давление было беспрецедентным. В УЕФА показали, что они слабаки. Иными словами, зассали.
Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули… Потому что бессовестные люди! Стыдоба», – сказал комментатор.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Израиль стирает с лица земли целый народ, и хоть бы хны.
Мы действуем намного мягче и избирательней и в ответ на обстрел Донбасса - нам санкции и баны везде.
РФС подстилки западные. Надо выйти из УЕФА и жить своей жизнью. Плевать