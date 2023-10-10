Клубы АПЛ призывают лигу высказаться о ситуации в Израиле. Представитель одной команды обвинил лигу в лицемерии из-за активной поддержки BLM в 2020-м (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Политика дискриминация Футбол

Клубы АПЛ призвали лигу высказаться об атаке ХАМАС на Израиль.

По информации Daily Mail, представители руководства некоторых клубов АПЛ недовольны отсутствием реакции со стороны лиги. Один из них обвинил АПЛ в лицемерии из-за активной поддержки движения Black Lives Matter в 2020 году.

Премьер-лига обсудила вопрос со многими клубами в последние несколько дней, но до сих пор не выступила с официальной позицией, что вызвало «некоторое разочарование». АПЛ не планирует спешить с заявлением.

Отмечается, что решение о публичном выражении позиции по политическим вопросам клубы АПЛ должны принимать самостоятельно. Однако представители руководства клубов опасаются высказываться о конфликте, опасаясь негативной реакции со стороны болельщиков и обвинений в принятии одной из сторон конфликта.

В FA обсуждают возможность подсветить «Уэмбли» цветами флага Израиля. В ассоциации опасаются негативной реакции

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114 комментариев

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Leon Petov
Балом правят шейхи из Сити, которые не побегут поддерживать Израиль
+110
-3
+107
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Sans Skeleton
Ответ Leon Petov
Балом правят шейхи из Сити, которые не побегут поддерживать Израиль
балом правят 100500 миллионов мусульман живущих в Британии,которые разнесут там всё под корень.
+107
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+102
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eao79rus
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
Как "так", снося жилые кварталы ковровыми бомбардировками?
+43
-11
+32
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QWertY
Беларусь: *ни на кого не нападала*, -«забанить в соревнованиях!»
Израиль: *сравняла жилые кварталы Газы с землей*, -«нужно поддержать!».

Л-лицемерие)
+77
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eao79rus
А я могу всю лигу обвинить в лицемерии, потому что прекрасно знаю, в чью защиту они хотят высказаться. Зверства палестинских арабов ужасны, но это никаким образом не оправдывает евреев, которые сносят жилые многоэтажки ковровыми бомбардировками и грозятся, что ни за какие военные преступления их не накажут, и ведь их действительно не накажут, потому что "это другое, понимать надо" с точки зрения лицемерного западного мира
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+27
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Aleksey Dolmatov
Ответ Leon Petov
Балом правят шейхи из Сити, которые не побегут поддерживать Израиль
Тем более, Ньюкасл и Сити могли бы спонсировать акцию free Palestine или что-то типа этого)
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Margor
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
евреи превратились в самих немцев, которые их жгли в печах лол. почитай изречения министра обороны их
+31
-13
+18
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Пикачу82
Россия получила бан во всех видах спорта, ок. Сейчас Израиль ровняющий с землей десятки тысяч мирных жителей, это норм? Где бан? Где осуждения? Или это другое? В Палестине какие-то другие дети и женщины которых можно истреблять ? Ау!
+43
-27
+16
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Russ Ivan
Бритиши запутались между деньгами, толерантностью, демократией и желанием быть хехемоном просвещённой Европы... Ну пусть так и стоят в позе известного обитателя дна!
+18
-2
+16
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summer-winter
Европа сама себя просто закапывает. Поддержать Израиль значит обрушить на себя гнев огромного количества мусульман, которых они сами и впустили. Не поддержать Израиль значит пойти не по одной линии с "хозяевами". Вот так дилемма образовалась, а самое прекрасно из всего этого, что эти "хозяева" при любых раскладках в дамках.
+24
-8
+16
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QWertY
Ответ Донован хозяин НБА
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Террористы борются с террористами. Как это мило)
+23
-13
+10
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УльтраПравый
Укропо-бучанские фейкометы посмотрите, как выглядит настоящая резня, а не ваша дешевая постановка
+12
-2
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Leon Petov
Балом правят шейхи из Сити, которые не побегут поддерживать Израиль
Эти шейхи(включая владельца Мансити), вполне себе недавно открыли посольство Израиля и посещали пурим.
Арабский мир далеко не так однороден, как кажется.
+10
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+9
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Пикачу82
Ответ Леван Мкртчян
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При чем здесь кто на кого напал? Ровнять с землей женщин и детей это норма? Они здесь при чем? Ну конечно! Это же другое! ХАМАС первый же напал! Поэтому Израилю можно уничтожать детей стирая города с лица земли!
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savik-A.M.
Ответ Someone from Internet
ОАЭ уже публично осудил атаку ХАМАС. Даже если арабы не поддерживают арабов из Палестины, то что ещё можно ждать от Запада?
арабы между собой тоже кусаются , тот же Катар не наводит Саудитов
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Леван Мкртчян
Ответ Пикачу82
При чем здесь кто на кого напал? Ровнять с землей женщин и детей это норма? Они здесь при чем? Ну конечно! Это же другое! ХАМАС первый же напал! Поэтому Израилю можно уничтожать детей стирая города с лица земли!
Конечно не норма. Кто говорит что норма. А что там с 200+ мирных жителей, которые находились на вечеринке , убитых ракетой ХАМАС во время их первой атаки?
И сколько мирняка убито и ранено во время нападения ХАМАС , напомните пожалуйста.

Я тут ни на чьей стороне , если что. Прекрасно знаю историю отжима территорий у палестинцев израилем. Просто хочется узнать, как правильно вставлять моральные нормы в такой , мягко говоря, неоднозначной ситуации в рамках исторического контекста
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Пикачу82
Ответ Леван Мкртчян
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По твоему если меня первым ударит сосед то я могу зарезать его а потом пойти и вырезать всю его семью и детей? Ну как же! Он же первый ударил! Да?
+12
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Spartakus1984
Высказались бы о Донбассе обстреливаемом У краиной.
+11
-6
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Someone from Internet
Лицемерию коллективного Запада нет предела) Годами Израиль всё больше оккупировал территории Палестины, всем было пофиг
P.s. буквально сейчас откопал в Википедии:
В 2004—2005 годах израильтяне воздвигли на этой границе ещё одну бетонную стену. Высота стены составляет 9 метров, и она оснащена современными средствами слежения. Стена также уходит и в глубь земли, чтобы предотвратить создание тоннелей для контрабанды. Вдоль стены была создана 300-метровая полоса отчуждения. В результате строительства этой стены израильской армией были разрушены более 1800 палестинских домов в городе Рафахе, мешавших возведению стены. В результате 16 000 палестинцев лишились крова
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+5
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Контрольный выстрел
Клубы АПЛ призвали….. Спорт вне политики. Ухахаха)))
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Ман Сити требл
Лига не спешит потому что в Англии половина мусульман на стадионах сидит бггг
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Валера, уходи!!!
т.е. они хотят что бы саудовцы из МС и Ньюкасла покрасили фасады стадионов в цвета Израиля?
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summer-winter
Ответ Scorpio
Франция, Германия и Швеция уже сказали , никаких миллиардных вливаний в шлаклестину больше не будет. Все, пацанчики приехали, дальше тумба юмба пляски и чмок чмок поедая песок Помянем любителей врываться на фестиваль и убивать людей
по последней фразе, как я понимаю ты пытаешься подвести 5млн жителей Палестины под террористов? Видимо каждый из них заслужил пить свою мочу, т.к. пить просто нечего, питаться собаками и крысами, а также умереть в мучения от фосфорных бомб, и под обломками своего же дома.
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Obdob
Ответ QWertY
Беларусь: *ни на кого не нападала*, -«забанить в соревнованиях!» Израиль: *сравняла жилые кварталы Газы с землей*, -«нужно поддержать!». Л-лицемерие)
Та Беларусь вообще не при делах. Это на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям — четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принёс — они бы атаковали войска Беларуси.
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igls54
А не сами ли англичане нарезали в 1947-м на Ближнем Востоке не пойми что, не пойми как, и самое главное - зачем
+7
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