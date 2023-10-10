Клубы АПЛ призвали лигу высказаться об атаке ХАМАС на Израиль.

По информации Daily Mail, представители руководства некоторых клубов АПЛ недовольны отсутствием реакции со стороны лиги. Один из них обвинил АПЛ в лицемерии из-за активной поддержки движения Black Lives Matter в 2020 году.

Премьер-лига обсудила вопрос со многими клубами в последние несколько дней, но до сих пор не выступила с официальной позицией, что вызвало «некоторое разочарование». АПЛ не планирует спешить с заявлением.

Отмечается, что решение о публичном выражении позиции по политическим вопросам клубы АПЛ должны принимать самостоятельно. Однако представители руководства клубов опасаются высказываться о конфликте, опасаясь негативной реакции со стороны болельщиков и обвинений в принятии одной из сторон конфликта.

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