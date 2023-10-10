Клубы АПЛ призывают лигу высказаться о ситуации в Израиле. Представитель одной команды обвинил лигу в лицемерии из-за активной поддержки BLM в 2020-м (Daily Mail)
Клубы АПЛ призвали лигу высказаться об атаке ХАМАС на Израиль.
По информации Daily Mail, представители руководства некоторых клубов АПЛ недовольны отсутствием реакции со стороны лиги. Один из них обвинил АПЛ в лицемерии из-за активной поддержки движения Black Lives Matter в 2020 году.
Премьер-лига обсудила вопрос со многими клубами в последние несколько дней, но до сих пор не выступила с официальной позицией, что вызвало «некоторое разочарование». АПЛ не планирует спешить с заявлением.
Отмечается, что решение о публичном выражении позиции по политическим вопросам клубы АПЛ должны принимать самостоятельно. Однако представители руководства клубов опасаются высказываться о конфликте, опасаясь негативной реакции со стороны болельщиков и обвинений в принятии одной из сторон конфликта.
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Израиль: *сравняла жилые кварталы Газы с землей*, -«нужно поддержать!».
Л-лицемерие)
Арабский мир далеко не так однороден, как кажется.
И сколько мирняка убито и ранено во время нападения ХАМАС , напомните пожалуйста.
Я тут ни на чьей стороне , если что. Прекрасно знаю историю отжима территорий у палестинцев израилем. Просто хочется узнать, как правильно вставлять моральные нормы в такой , мягко говоря, неоднозначной ситуации в рамках исторического контекста
P.s. буквально сейчас откопал в Википедии:
В 2004—2005 годах израильтяне воздвигли на этой границе ещё одну бетонную стену. Высота стены составляет 9 метров, и она оснащена современными средствами слежения. Стена также уходит и в глубь земли, чтобы предотвратить создание тоннелей для контрабанды. Вдоль стены была создана 300-метровая полоса отчуждения. В результате строительства этой стены израильской армией были разрушены более 1800 палестинских домов в городе Рафахе, мешавших возведению стены. В результате 16 000 палестинцев лишились крова