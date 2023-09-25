«Зенит» проиграл «Локо», «Атлетико» прихлопнул «Реал», ничья в дерби Северного Лондона, кризис «Челси», «Ред Булл» взял Кубок конструкторов, украинские фигуристы не поздравили грузинскую пару и другие новости

1. В РПЛ гол Тикнизяна на 91-й минуте принес «Локомотиву» победу над «Зенитом» в гостях – 2:1! Самого Наира удалили на 95-й: он схватил две желтые за 3 минуты. ЦСКА вырвал ничью у «Ростова» (3:3), уступая 0:2 к 12-й минуте. У Хелвена 1+1, Голенков сделал дубль, Файзуллаев забил дебютный мяч в составе армейцев. «Краснодар» победил «Урал» (2:0): команда Ивича ни разу не проиграла за 9 туров Мир РПЛ. «Пари НН» обыграл «Оренбург» (3:1) благодаря голам Зе Турбо, Севикяна и Боселли.

«Краснодар» оторвался от «Зенита» на 4 очка в таблице. «Крылья Советов» – 2-е, «Спартак» – 4-й, ЦСКА – 9-й

2. «Атлетико» победил «Реал» в мадридском дерби – 3:1! Альваро Мората сделал дубль, забил Гризманн – причем все мячи «рохибланкос» отправили в ворота команды Анчелотти головой. Для «Реала» это поражение стало первым в сезоне, а лидерство в Ла Лиге теперь делят «Жирона» и «Барса».

3. В АПЛ в лондонском дерби дубль Сона принес «Тоттенхэму» ничью на поле «Арсенала» (2:2). «Челси» проиграл «Астон Вилле» (0:1): Гюсто удалили на 58-й, Уоткинс забил на 73-й. Голы Салаха, Нуньеса и Жоты позволили «Ливерпулю» взять три очка с «Вест Хэмом» (3:1). «Ньюкасл» разгромил «Шеффилд» – 8:0! Все голы забили разные футболисты – такое случилось впервые в истории АПЛ.

«Ман Сити» оторвался от «Арсенала» на 4 очка после 6-го тура, «Брайтон» поднялся на 3-е место, «Ливерпуль» – 2-й. «МЮ» на 5 очков отстает от зоны ЛЧ, «Челси» – на 9.

4. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии-2023, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й. «Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов 2023 года.

5. КХЛ. «Ак Барс» победил «Салават Юлаев», «Торпедо» обыграло минское «Динамо».

6. Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять грузинскую пару Анастасия Метелкина – Лука Берулава на награждении юниорского Гран-при.

7. «Интер» выиграл все 5 матчей в Серии А и идет 1-м. Гол Димарко принес победу над «Эмполи».

8. Кубок мира по регби-2023. Уэльс победил Австралию, Шотландия обыграла Тонгу.

9. «Зенит» справился с «Локомотивом-Кубань» и второй раз подряд выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ, «Фенербахче» был сильнее «Нижнего Новгорода» в матче за бронзу.

10. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял 30-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Сорокин – 21-й, Барков – 22-й.

11. Фанаты «Атлетико» атаковали и довели до слез темнокожую женщину с маленькой дочерью в футболках с фамилией Винисиуса перед дерби с «Реалом».

12. Выставочные матчи НХЛ. «Бостон» обыграл «Рейнджерс», «Вашингтон» уступил «Баффало», «Питтсбург» и «Коламбус» обменялись победами и другие результаты.

13. Стадион «Спартака» будет называться «Лукойл Арена» с 1 января.

14. Эфиопская бегунья Тигист Ассефа выиграла Берлинский марафон с мировым рекордом.

15. Российская команда по доте Team Spirit выиграла гранд-финал турнира DreamLeague 21 и заработала $300 тысяч.

16. НФЛ. «Индианаполис» нанес поражение «Балтимору», «Нью-Орлеан» уступил «Грин-Бэй» и другие результаты.

17. Экс-бобслеист Алексей Воевода выступил на турнире по армрестлингу King Of The Table в Дубае. Он представился как олимпийский чемпион, хотя МОК лишил его медалей.

Цитаты дня.

Задоров об интервью: «Получил множество сообщений от россиян, украинцев, белорусов, 99,99% из них положительные»

«Игроки «Спартака» тянули время, лежали и вдвоем, и втроем. Добавленных 5 минут недостаточно относительно убитого времени». Член совета директоров «Динамо» о дерби

Президент «ПСЖ» ответил на критику Месси из-за отсутствия почестей после победы на ЧМ: «Мы поздравляли его на тренировке и частно. Но мы французский клуб»

Тебас о подписке на футбольные матчи в Испании за 109 евро в месяц: «Получается около 10 евро в день – столько же стоит выпивка»

Семак о поражении: «Локомотив» приехал ждать ошибку и играть на контратаках. «Зенит» смотрелся лучше во втором тайме»

Тикнизян после удаления: «Москалев безобразно судил. Аут в сторону «Локо» – он свистит в сторону «Зенита», должен ставить угловой – от ворот»

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