Фанаты «Атлетико» атаковали и довели до слез темнокожую женщину с маленькой дочерью в футболках с фамилией Винисиуса перед дерби с «Реалом»

Фанаты «Атлетико» до слез напугали болельщицу «Реала» и ее ребенка перед дерби.

Как сообщает Carrusel Deportivo, инцидент произошел возле стадиона « », где пройдет матч 6-го тура между «Атлетико» и « ». Ультрас «Атлетико» атаковали темнокожую женщину и ее дочь, одетых в футболки «Реала» с фамилией и номером . При этом фанаты кричали «Нет викингам» и «Мадридиста – сукины дети».

Сообщается, что женщина и девочка после нападения расплакались от испуга.

Напомним, Винисиус пропустит дерби несмотря на то, что восстановился после травмы – у вингера «Реала» выявили гастроэнтерит.

Отметим, что в предыдущем сезоне фанаты « » повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» на мост неподалеку от тренировочной базы «Реала» перед дерби в Кубке Испании.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал Мадрид».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS