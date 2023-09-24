Фанаты «Атлетико» атаковали и довели до слез темнокожую женщину с маленькой дочерью в футболках с фамилией Винисиуса перед дерби с «Реалом»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор Ванда Метрополитано брань расизм Футбол

Фанаты «Атлетико» до слез напугали болельщицу «Реала» и ее ребенка перед дерби.

Как сообщает Carrusel Deportivo, инцидент произошел возле стадиона «Ванда Метрополитано», где пройдет матч 6-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом». Ультрас «Атлетико» атаковали темнокожую женщину и ее дочь, одетых в футболки «Реала» с фамилией и номером Винисиуса Жуниора. При этом фанаты кричали «Нет викингам» и «Мадридиста – сукины дети».

Сообщается, что женщина и девочка после нападения расплакались от испуга.

Напомним, Винисиус пропустит дерби несмотря на то, что восстановился после травмы – у вингера «Реала» выявили гастроэнтерит.

Отметим, что в предыдущем сезоне фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» на мост неподалеку от тренировочной базы «Реала» перед дерби в Кубке Испании.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал Мадрид».

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35 комментариев

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Roman Araslanov
Больные
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vcaireac
Дикари!
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bensuperman
Дебилы
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Arthas Northman
Лица викингов представили?
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eRo
ходил в этом году в январе на атлетико-барселона на трибуну матрасов, очень как раз оказался впечатлен организацией - от убера, который остановился в 300 метрах от стадика до посадки на кресло прошло минут 15, ни шмона, ни кардонов. матч был в январе, рядом оказалась престарелая пара испанцев, достала из рюкзака баклашку перелитого красного и хамон в пакетике. узнав, что я турист, и не знал, что можно приносить, и что из России, поцокали языком, намутили где-то ещё один стаканчик, куда планировали грызть семки и поделились и красным, и хамоном. может дерби конечно особый случай, да и дебилов во всех "ультрасах" хватает, но чета прям звучит сликшом уж.
вышел из стадика так же как зашёл, через 15 минут сел в автобус, который бесплатно развозил на соседние станции метро.
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Юрий Богданов
при викингах такого не было канеш
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red hikkikomori
Винисиус, ты доволен?
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corazón blanco
Отвратительный поступок, нашли на ком вымешать свою ненависть.
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nurgali.akzigitov9@gmail.com
Ну, да, это же Винисиус ноет просто постоянно.
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красная_карточка
я расплакался от испуга
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kilichev.vladimir@icloud.com
Конченые
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Korney
отбитые люди
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ILAJ
Идиоты конченные
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фк кабинет
Подонки
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Вера Алексеевна
Спортс, не так.
"
Белые, коммунистические фанаты «Атлетико» атаковали и довели до слез бездомную, темнокожую женщину с маленькой, либеральной дочерью в футболках с фамилией Винисиуса перед дерби с «Реалом». Напомним...Дочь не ела ровно 32 дня. Именно столько лет не существует кровавого ЭсЭсЭсЭр! Именно столько дней эта мужественная девочка держала голодовку!
Во имя Британской империи!
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Пол Ганарара:
Расстрэлять
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Заяцволк
Не понял, а сделали-то они что ? Покалечили женщину с ребёнком что ли, в чём состав преступления ?
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Spaten
Вот твари
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Его Величество Златан
Надеюсь их накажут максимально строго !
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Собиратель хаоса
Нашли соперников по силам
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БолельщикСоСтажем
Больные. Дикари. Дебилы.
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Vitto
Ответ Юрий Богданов
при викингах такого не было канеш
Викингы уже не те...
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Vitto
Ответ Вера Алексеевна
Спортс, не так. " Белые, коммунистические фанаты «Атлетико» атаковали и довели до слез бездомную, темнокожую женщину с маленькой, либеральной дочерью в футболках с фамилией Винисиуса перед дерби с «Реалом». Напомним...Дочь не ела ровно 32 дня. Именно столько лет не существует кровавого ЭсЭсЭсЭр! Именно столько дней эта мужественная девочка держала голодовку! Во имя Британской империи!
Шутки это не твое. Испания левацкая страна и сейчас у власти социалисты.
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