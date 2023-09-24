Фанаты «Атлетико» атаковали и довели до слез темнокожую женщину с маленькой дочерью в футболках с фамилией Винисиуса перед дерби с «Реалом»
Фанаты «Атлетико» до слез напугали болельщицу «Реала» и ее ребенка перед дерби.
Как сообщает Carrusel Deportivo, инцидент произошел возле стадиона «Ванда Метрополитано», где пройдет матч 6-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом». Ультрас «Атлетико» атаковали темнокожую женщину и ее дочь, одетых в футболки «Реала» с фамилией и номером Винисиуса Жуниора. При этом фанаты кричали «Нет викингам» и «Мадридиста – сукины дети».
Сообщается, что женщина и девочка после нападения расплакались от испуга.
Напомним, Винисиус пропустит дерби несмотря на то, что восстановился после травмы – у вингера «Реала» выявили гастроэнтерит.
Отметим, что в предыдущем сезоне фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» на мост неподалеку от тренировочной базы «Реала» перед дерби в Кубке Испании.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал Мадрид».
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вышел из стадика так же как зашёл, через 15 минут сел в автобус, который бесплатно развозил на соседние станции метро.
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Белые, коммунистические фанаты «Атлетико» атаковали и довели до слез бездомную, темнокожую женщину с маленькой, либеральной дочерью в футболках с фамилией Винисиуса перед дерби с «Реалом». Напомним...Дочь не ела ровно 32 дня. Именно столько лет не существует кровавого ЭсЭсЭсЭр! Именно столько дней эта мужественная девочка держала голодовку!
Во имя Британской империи!