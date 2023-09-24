«Атлетико» – «Реал Мадрид». 1:0 – Мората забил на 4-й минуте! Онлайн-трансляция

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига онлайны Футбол

«Атлетико» принимает «Реал Мадрид» в 6-м туре Ла Лиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Атлетико – Реал Мадрид 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
24 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – Мората.
АтлетикоОблак, Молина, Савич, Хименес, Эрмосо, Коке, Сауль, Льоренте, Лино, Гризманн, Мората.
Реал МадридАррисабалага, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия, Вальверде, Камавинга, Модрич, Кроос, Васкес, Беллингем, Родриго.

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20 комментариев

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JENNINGS
Удачи мадридскому «Реалу» в тяжелейшем матче с тяжелейшим соперником!👑💪
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+1
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Дзмітрый Фарботка
Мало полузащитников Анчелотти выпустил
+1
0
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Uliss_fc
Поделитесь ссылкой, плз, где смотреть.
+1
0
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Катаралду Пеналдович
Как болел Барсы, желаю победы РМ! Нам нужен сильный Реал перед классико. Тяжелейший матч, но думаю Джуд продлит свою серию.
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vcaireac
Снова Джуд будет играть ложную 9)Камавинга судя по всему будет опорником,Кроос скорее всего будет ему помогать.Эксперементальный состав от Анчи.
Удачи Мадриду!
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corazón blanco
Удачи Королевскому клубу, состав конечно не оптимальный, но надеюсь, что смогут показать свою лучшую игру и добыть положительный результат. Но будет невероятно трудно.
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Streetbor
Слуцкий у микрофона. Всяко лучше, чем в странных шоу. Леонид жги!
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deniskazak@rambler.ru
А где матч-то? Отменили?)
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Hella black
Альваро ⚽️
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corazón blanco
Алаба ужасно сыграл в этом моменте, ну и Альваро молодец, здорово отклеился и без шансов в упор расстрелял ворота Кепы.
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Streetbor
ну тут шикарный пас от Лино, хотя и Мората тоже молодец)
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Artem Ka
Как болельщик Барсы замечу… нет проблем забить Реалу в начале матча. Проблема не пропустить в конце))
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vcaireac
Типичное начало Реала,снова первыми пропускают.И снова оборона проваливается...
Хотя Анчи неоднократно уже твердил что извлекут из этого уроки,но воз и ныне там.
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milky way
У Мадрида уже традиция в этом сезоне - начинать матчи с 0:1.
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Миша Миша
Ответ Uliss_fc
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Если андроид . То скачай «varmatch tv”
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vcaireac
Ответ Uliss_fc
Поделитесь ссылкой, плз, где смотреть.
pimpletv.ru
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