«Атлетико» – «Реал Мадрид». 1:0 – Мората забил на 4-й минуте! Онлайн-трансляция
«Атлетико» принимает «Реал Мадрид» в 6-м туре Ла Лиги.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 24 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Гол:
- 1:0 – 4 Мората.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Удачи Мадриду!
Хотя Анчи неоднократно уже твердил что извлекут из этого уроки,но воз и ныне там.