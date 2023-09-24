Суперкубок Единой лиги ВТБ. Финал. «Локомотив-Кубань» против «Зенита», «Фенербахче» сыграет с «Нижним Новгородом» за бронзу
В Москве на «ВТБ Арене» сегодня пройдут решающие матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором принимают участие восемь команд.
В финале сойдутся «Зенит» и «Локомотив-Кубань», турецкий «Фенербахче» сыграет за бронзу с «Нижним Новгородом».
МБА и казанский УНИКС поборются за 7-е место, ЦСКА и турецкий «Бешикташ» определят победителя турнира за 5-8-е места.
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Москва
За 3-е место
Фенербахче Турция – Нижний Новгород Россия
24 сентября. 17:00
Финал
Локомотив-Кубань Россия – Зенит Россия
24 сентября. 20:00
Турнир за 5-8-е места
За 7-е место
МБА Россия – УНИКС Россия
24 сентября. 11:00
За 5-е место
ЦСКА Россия – Бешикташ Турция
24 сентября. 14:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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