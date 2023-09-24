Суперкубок Единой лиги ВТБ. Финал. «Локомотив-Кубань» против «Зенита», «Фенербахче» сыграет с «Нижним Новгородом» за бронзу

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В Москве на «ВТБ Арене» сегодня пройдут решающие матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором принимают участие восемь команд.

В финале сойдутся «Зенит» и «Локомотив-Кубань», турецкий «Фенербахче» сыграет за бронзу с «Нижним Новгородом».

МБА и казанский УНИКС поборются за 7-е место, ЦСКА и турецкий «Бешикташ» определят победителя турнира за 5-8-е места.

Суперкубок Единой лиги ВТБ 

Москва

За 3-е место

Фенербахче Турция – Нижний Новгород Россия 

24 сентября. 17:00

Финал

Локомотив-Кубань Россия – Зенит Россия

24 сентября. 20:00

Турнир за 5-8-е места

За 7-е место

МБА Россия – УНИКС Россия 

24 сентября. 11:00

За 5-е место

ЦСКА Россия – Бешикташ Турция

24 сентября. 14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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