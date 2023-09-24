КХЛ. «Ак Барс» против «Салавата Юлаева», «Торпедо» в гостях у минского «Динамо»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Торпедо результаты матчей Динамо Минск КХЛ Хоккей

«Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также сегодня минское «Динамо» сыграет с «Торпедо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Ак Барс – Салават Юлаев
Дата проведения
24 сентября, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Торпедо
Дата проведения
24 сентября, 17.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

22 комментария

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Марат Валеев
Только уфа и только победа 💯
+8
-2
+6
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Волк16
только Победа!!! только Ак Барс!!!
+7
-1
+6
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Dundee
Торпедо 👊🔥
+6
-2
+4
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Питерское в АД!
за Ак Барс!
+7
-3
+4
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сервисник
Живём хоккеем! Болеем за Ак Барс!
+7
-3
+4
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Против Питера
только Ак Барс!!!
+7
-3
+4
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!!!ВОЛК РОССИЯ!!!
вперёд Казань! Ак Барс!
+7
-3
+4
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JENNINGS
За «Торпедо»! Удачи, нижегородцы! Только победы!!!
+4
0
+4
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insi blok
За СЮ!!! 💚💚💚
+6
-3
+3
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Матроскин52
Доброго утра! Торпедо проводит первый матч выездной серии в Минске против Динамо! Хорошая команда, хороший тренер, да и последнюю игру выиграли… Но у Торпедо свой путь, нам нужна не только победа, но и красивая игра! Играйте в свой хоккей, получайте удовольствие, дарите его болельщикам! Верим в команду! Всем здоровья!
+3
0
+3
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Ачиваков Марат
Салават Ю удачи в контратаках, надежной игры вратаря и обороны. Надеемся на хорошую игру и победу над принципиальныем соперником.
+3
0
+3
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Рустам Зиганшин
За Салават Юлаев, за победу!!!💚💚💚
+3
0
+3
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Знатный стахановец
Казань и Минск! Вперёд!
+6
-3
+3
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КАЗАНЬ СТОЛИЦА СПОРТА РОССИИ_
ВПЕРЁД АК БАРС!!! сегодня надо порвать башкирят
+7
-5
+2
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Рустам Зиганшин
Казань, ты в моём сердце💚💚💚...
Занимаешь место сразу после Салавата Юлаева!!!
Сегодня за настоящий хоккей, за Уфу!!! За честность, и за то, чтобы Ак Барс сегодня проиграл за счёт несдержанности эмоций, звезданутости и пижонства.
+1
0
+1
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Олег НН
Где Торпедо там победа! Идём за КГ своей дорогой
+2
-1
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йозе марино
Зелёное дерби, 2 серия, всем приятного просмотра, но а я как всегда за правильных зелёных за Салават Юлаев!!!💚💚💚
+1
0
+1
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Игорь Мастеров
Вперёд родное Торпедо за победой.
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Сергей Максимов
Ответ Марат Валеев
Только уфа и только победа 💯
Думаю будет отличная игра!!!
+1
-1
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Abramovlh 77
Ответ Против Питера
только Ак Барс!!!
Не только
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Олег НН
Ответ Матроскин52
Доброго утра! Торпедо проводит первый матч выездной серии в Минске против Динамо! Хорошая команда, хороший тренер, да и последнюю игру выиграли… Но у Торпедо свой путь, нам нужна не только победа, но и красивая игра! Играйте в свой хоккей, получайте удовольствие, дарите его болельщикам! Верим в команду! Всем здоровья!
Чувак ты мои мысли читаешь или мы в одной лодке плывем
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