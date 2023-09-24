КХЛ. «Ак Барс» против «Салавата Юлаева», «Торпедо» в гостях у минского «Динамо»
«Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Также сегодня минское «Динамо» сыграет с «Торпедо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 24 сентября, 17.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 24 сентября, 17.10, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Занимаешь место сразу после Салавата Юлаева!!!
Сегодня за настоящий хоккей, за Уфу!!! За честность, и за то, чтобы Ак Барс сегодня проиграл за счёт несдержанности эмоций, звезданутости и пижонства.