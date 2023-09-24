КХЛ. «Ак Барс» против «Салавата Юлаева», «Торпедо» в гостях у минского «Динамо»

«Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также сегодня минское « » сыграет с « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ